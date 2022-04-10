泽连斯基：战争走向取决于美国军援

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基表示，正在该国进行的战争的下一步发展取决于美国的军事援助。他在接受美国CBS电视台采访时说，鉴于战事向该国南部和东部转移，乌克兰的命运将取决于美国是否支持该国应对俄罗斯预计在上述地区增加的军事行动。

“我百分之百信任我们的人民和军队。但我并不确信我们能得到所需要的一切（援助）”，泽连斯基说。他感谢了美国总统拜登迄今为止提供的卓有成效的军事援助，但补充说，他在“很久以前”曾向美方递交了一份乌克兰亟须物资的特殊清单。他说，历史将对拜登的回答做出评判，“那张单子在他手里”。

卡迪罗夫：解放顿巴斯

在俄罗斯军队从乌克兰北部撤离后，普遍估计俄军将集结力量加大在东部和南部的攻势。然而此时，俄罗斯车臣共和国领导人卡迪罗夫（Ramzan Kadyrov）却声称，俄军的目标不仅仅是被围困的南部港口城市马里乌波尔，还要攻打乌克兰首都基辅。

“将有一场攻势……不仅在马里乌波尔，而且还在其它地区、城市和村庄”，卡迪罗夫在社交媒体Telegram上发布的一段视频中说，首先要“全面解放”卢甘斯克和顿涅茨克，“然后攻克基辅和所有其它城市”。

一周前，俄罗斯军队就撤出了基辅周边地区。但卡迪罗夫则喊话“我保证，不会后退一步。”

在俄军入侵乌克兰不久，卡迪罗夫就称车臣部队也进入了乌克兰。3月中，他曾发视频称他在乌克兰首都基辅附近与车臣部队在一起，这一说法未经独立核实。

卡迪罗夫指挥的车臣部队曾多次参与俄罗斯在境外的冲突，包括2008年的格鲁吉亚战争、2014-2015年乌克兰顿巴斯地区冲突以及叙利亚战争。

卡迪罗夫因在享有较高自治的车臣共和国施行高压统治和侵犯人权，一再受到美国和欧盟的指控。他也因对普京的忠诚，获得了“普京的嗜血猎犬”的绰号。卡迪罗夫则称自己是俄罗斯总统的“马前卒”。



（路透社、德新社）

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