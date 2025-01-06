泽连斯基：我真的指望他（特朗普）

（德国之声中文网）上周日（1月5日）播出的最新一集播客莱克斯·弗里德曼（Lex Fridman）节目中，乌克兰总统泽连斯基说，对于确保乌克兰的安全，并为通过谈判达成解决方案铺平道路，美国候任总统特朗普可以起到决定性作用。他还表示，通过谈判达成的解决方案也将得到欧洲国家的支持。

泽连斯基在采访中说：“特朗普和我将达成协议并（...）与欧洲一起提供强有力的安全保障，然后我们就可以与俄罗斯人谈判了。”

特朗普将于两周后，于1月20日正式宣誓就职。

在美国总统竞选期间，特朗普曾宣布他当选上任后“24小时内”恢复乌克兰和平。这一表述在乌克兰引起怀疑。基辅方面担心可能会被迫达成一项对该国不利的协议。

不过在播客节目中，泽连斯基则对特朗普大加称赞。他说：我真的指望他（特朗普），我相信我们的人民也指望他，他有足够的权力向普京施压。

泽连斯基继续说道，欧洲领导人都在等着看特朗普想要什么。在他与特朗普交谈后，大家总是问他进展如何。泽连斯基说：“这显示了唐纳德·特朗普的影响力，这在美国总统身上从未发生过。” “这也让人们相信他能够结束这场战争。”

泽连斯基还表示，特朗普击败对手哈里斯赢得美国总统大选，因为他比民主党“强大得多”。泽连斯基表示，特朗普展现了“智力和体力”上的强势。重要的是要表明“如果你想拥有一个强大的国家，你就必须强大。而他很强大。”

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在播客中，泽连斯基还提出立即让乌克兰加入北约。但由于北约目前只能在乌克兰控制的部分采取行动，这意味着，虽然卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热、赫尔松和克里米亚五个地区仍是乌克兰领土，但是北约无法在这些地区行动。

他表示，为了实现和平，除了加入北约作为进一步的安全保障之外，乌克兰还必须获得美国和欧盟提供的强有力的武器供应。 “因为没有安全保障，普京就会回来。”泽连斯基说。而且为了进一步巩固可能的和平或停火，有必要对俄罗斯实施进一步制裁，以防止普京进一步用石油和天然气销售收入充实他的战争基金。

泽连斯基在播客中被问到是否会参加特朗普的就职典礼。他表示，自己当然想去。但是考虑到战争中的很多情况，他不能去参加。他说：“我不是那种不请自来的人。普京才是。我们没有邀请他。他自己来了。我不能做这样的事。”

播客主持人莱克斯·弗里德曼 (Lex Fridman) 是乌克兰裔犹太人。他出生在前苏联时期，并在莫斯科长大。上世纪90年代弗里德曼随家人移居美国。他曾在播客节目中采访过特朗普、以色列总理内塔尼亚胡和阿根廷总统米莱。

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