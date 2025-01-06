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泽连斯基：我真的很信赖他（特朗普）

2025年1月6日

乌克兰总统泽连斯基最近在接受美国著名播客博主莱克斯·弗里德曼采访时表示，他相信“强大”的美国当选总统特朗普能够迫使俄罗斯进行和平谈判并结束乌克兰战争。

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去年9月，泽连斯基曾在纽约与特朗普见面。
去年9月，泽连斯基曾在纽约与特朗普见面。图像来源: Shannon Stapleton/REUTERS

（德国之声中文网）上周日（1月5日）播出的最新一集播客莱克斯·弗里德曼（Lex Fridman）节目中，乌克兰总统泽连斯基说，对于确保乌克兰的安全，并为通过谈判达成解决方案铺平道路，美国候任总统特朗普可以起到决定性作用。他还表示，通过谈判达成的解决方案也将得到欧洲国家的支持。

泽连斯基在采访中说：“特朗普和我将达成协议并（...）与欧洲一起提供强有力的安全保障，然后我们就可以与俄罗斯人谈判了。”

特朗普将于两周后，于1月20日正式宣誓就职。

在美国总统竞选期间，特朗普曾宣布他当选上任后“24小时内”恢复乌克兰和平。这一表述在乌克兰引起怀疑。基辅方面担心可能会被迫达成一项对该国不利的协议。

不过在播客节目中，泽连斯基则对特朗普大加称赞。他说：“我真的很信赖他（特朗普），我相信我们的人民也真的很信赖他，所以他有足够的权力（……）向普京施加压力。 ”

泽连斯基继续说道，欧洲领导人都在等着看特朗普想要什么。在他与特朗普交谈后，大家总是问他进展如何。泽连斯基说：“这显示了唐纳德·特朗普的影响力，这在美国总统身上从未发生过。” “这也让人们相信他能够结束这场战争。”

泽连斯基还表示，特朗普击败对手哈里斯赢得美国总统大选，因为他比民主党“强大得多”。泽连斯基表示，特朗普展现了“智力和体力”上的强势。重要的是要表明“如果你想拥有一个强大的国家，你就必须强大。而他很强大。”

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在播客中，泽连斯基还提出立即让乌克兰加入北约。但由于北约目前只能在乌克兰控制的部分采取行动，这意味着，虽然卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热、赫尔松和克里米亚五个地区仍是乌克兰领土，但是北约无法在这些地区行动。

他表示，为了实现和平，除了加入北约作为进一步的安全保障之外，乌克兰还必须获得美国和欧盟提供的强有力的武器供应。 “因为没有安全保障，普京就会回来。”泽连斯基说。而且为了进一步巩固可能的和平或停火，有必要对俄罗斯实施进一步制裁，以防止普京进一步用石油和天然气销售收入充实他的战争基金。

泽连斯基在播客中被问到是否会参加特朗普的就职典礼。他表示，自己当然想去。但是考虑到战争中的很多情况，他不能去参加。他说：“我不是那种不请自来的人。普京才是。我们没有邀请他。他自己来了。我不能做这样的事。”

播客主持人莱克斯·弗里德曼 (Lex Fridman) 是乌克兰裔犹太人。他出生在前苏联时期，并在莫斯科长大。上世纪90年代弗里德曼随家人移居美国。他曾在播客节目中采访锅特朗普、以色列总理内塔尼亚胡和阿根廷总统米莱。

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