泽连斯基愿就克里米亚和顿巴斯地位进行讨论

(德国之声中文网) 乌克兰总统泽连斯基表示，愿意就东部分离主义地区及被俄罗斯并吞的克里米亚半岛的地位问题举行会谈。

周一晚间，泽连斯基也对美国广播公司（ABC）清楚表明，他不会向俄罗斯妥协，不会承认东部自称独立的"人民共和国"以及俄罗斯对克里米亚的统治。

"我准备好对话，我们不准备屈服。我们可以进行讨论，针对这些地区找出折衷方案。"

泽连斯基表示，重要的是倾听当地人民的意愿，问题不仅仅是该地区是否获得承认，实际情况更为复杂。"又来了一个最后通牒，而我们不准备接受最后通牒。"

他呼吁俄罗斯普京直接谈判。"需要做的就是普京总统开始谈话，展开对话而不是生活在没有氧气的信息泡沫中。"

泽连斯基所指的分离主义地区是顿涅茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Luhansk），两者合称顿巴斯，地处乌克兰东部，靠近俄罗斯，当地许多居民使用俄语。普京已于2月22日承认由叛军控制的顿涅茨克和卢甘斯克为独立国家。

而争议地区克里米亚半岛则位于乌克兰南部、俄罗斯西南部。俄罗斯在2014年并吞克里米亚。当时普京给出的理由是，七成五以上的克里米亚居民希望归属俄罗斯。2014年3月16日，在许多被外界认为是俄军、但没有任何国籍标志的士兵的监督下，克里米亚举行了全民公投。俄罗斯称，96%的投票都支持归属俄罗斯。而乌克兰、联合国大会以及西方国家则指责俄罗斯违反国际法。

普京对解决乌克兰危机开出的条件就包括承认顿巴斯及克里米亚主权、乌克兰去军事化、去法西斯化以及保持中立。

亚努科维奇呼吁泽连斯基止战

泽连斯基周二也抨击西方国家，承诺保护乌克兰不受俄罗斯攻击却没有信守承诺。

他在Telegram上发表的视频中表示："13日来我们听到各种承诺，13日来我们一直被告知会有空中支援，会将飞机送来给我们。"

"这一责任应该由那些13天来没有能力做出决定的西方国家人士、那些没有确保乌克兰领空不受俄罗斯袭击的人承担。"

观看视频 03:04 乌克兰战争：企业们纷纷表明立场

与此同时，现年71岁的乌克兰前总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）呼吁泽连斯基放弃对俄罗斯的战争。

俄罗斯官媒俄新社周二援引立场亲俄罗斯的亚努科维奇所写的短信： "你个人有责任停止流血伤亡，不计一切代价达成和平协议。这是乌克兰、顿巴斯和俄罗斯对你的期望。"

亚努科维奇还表示，基辅的西方伙伴也会欢迎这种做法。

2014年，亚努科维奇政权因腐败被亲西方的示威者推翻，亚努科维奇随后流亡俄罗斯。他在乌克兰被以"叛国罪"缺席判处13年有期徒刑。乌克兰媒体近期曾报道，克里姆林宫希望恢复其总统职位。

（德新社、法新社）

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