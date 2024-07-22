泽连斯基：德国的‘爱国者’到了

乌克兰总统泽连斯基周日晚（7月21日）在每晚的视频致辞中感谢德国交付第三套爱国者防空系统。他还在X发文，对拜登总统对乌克兰的支持表示感谢，并希望美国继续发挥强有力的领导作用。

（德国之声中文网）泽连斯基周日晚间表示，德国的爱国者导弹防御系统已经抵达乌克兰并且很可能已报告处于准备就绪状态。"我们将能够在天空中做更多事情"，泽连斯基说，"当然，还有很多工作要做，防卫也远未得到保证，但这对乌克兰来说依然是一场胜利"。

"我要感谢德国和美国采取的这一步骤，"泽连斯基在视频致辞中总结道。

乌克兰需要更多防空系统

泽连斯基最近几周多次强调，乌克兰需要额外的防空系统来全面保护其领空。7月8日，俄罗斯向乌克兰发射了40多枚导弹，其中一枚导直接命中乌克兰最大的儿童医院--基辅的奥赫马特迪特儿童医院，导致医院内包括医生在内的两人遇难，十多人受伤。对基辅的导弹袭击是自俄军2022年2月入侵乌克兰以来最惨重的导弹袭击之一。除奥赫马特迪特儿童医院外，基辅其他公共基础设施以及第聂伯罗、克拉马托尔斯克、克里维里赫和波克罗夫斯克等城市的商业和住宅建筑也遭到破坏。联合国驻乌克兰人道协调员布朗对这些袭击予以谴责并表示，儿童在这场战争中丧生和受伤是不可容忍的。根据国际人道法，医院和平民必须受到特别保护。

据联合国联合国乌克兰人权监测团的报告，在3月1日至5月31日期间，在乌克兰控制的领土以及被俄罗斯占领的乌克兰领土上，至少有436名平民丧生，另有1760人受伤。其中91%的伤亡事件发生在乌克兰控制的领土上，而9%发生在俄罗斯占领的领土上。在同一报告时期内，俄罗斯当局报告称，乌克兰武装部队在俄罗斯境内发动的袭击造成91名平民死亡，455人受伤，主要发生在别尔哥罗德、布良斯克和库尔斯克州。

泽连斯基给出的乌克兰所需爱国者系统的数量从6套到25套不等。尚不清楚的是，有多少套爱国者系统已经交付给乌克兰，以及它们是否仍可使用。到目前为止，北约盟国只承诺再提供五套防空系统，其中包括来自德国的这一套。之前，德国已向乌克兰交付了两套爱国者导弹系统。

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德国2025年财政预算减少对乌军援

在对乌克兰的财政支持方面，德国在全球排名第二，仅次于美国。根据基尔世界经济研究所(ifw-kiel)的统计， 2022年1月至2024年1月，美国对乌克兰的军事援助金额为422亿欧元，德国的军事援助金额为171亿欧元。

7月17日，德国政府敲定2025年财政预算，预计将于11月在德国议会进行表决。 预算草案显示，明年德国财政预算总额为4806亿欧元，少于今年的4889亿欧元（包括最新补充预算）。预算草案还显示，德国明年对乌军援预算额将从今年的约80亿欧元削减至40亿欧元。德国政府原计划今年为乌克兰提供40亿欧元军援，但后来增加一倍。德国为乌克兰提供的支持还包括接收来自战区的难民。自战争爆发以来，德国已接纳了约110万乌克兰人，数量超过欧洲任何其他国家。

泽连斯基感谢拜登对乌克兰的支持

泽连斯基周日（7月21日）还在X上对美国总统拜登退出总统竞选发表了评论。他称赞拜登放弃竞选连任的"艰难但坚定的决定"，并感谢拜登对基辅的支持。泽连斯基写道："我们将永远感谢拜登总统的领导。他在历史上最惊心动魄的时刻支持了我们的国家，帮助我们阻止了普京占领我们的国家，并在这场可怕的战争中继续支持我们。"

泽连斯基还表示："我们真诚地希望美国继续发挥强有力的领导作用，阻止俄罗斯的邪恶得逞。"

共和党总统候选人特朗普上周五在电话中告诉泽连斯基，如果重返白宫，他将结束乌克兰战争。特朗普经常赞扬俄罗斯总统普京，并且不愿公开批评俄罗斯的入侵。这令乌克兰盟友担忧，一旦特朗普当选总统，他将迫使乌克兰接受部分失败。

(综合报道）

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