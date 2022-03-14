泽连斯基：希望促成同普京直接对话

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周一凌晨发布视频宣布："我方代表团有一个明确的任务，就是要尽一切努力促成双方的总统级对话。"泽连斯基表示，他相信总统级会谈也正是各方所期待的。他表示，这将是艰难的一步，但为了获得有效的安全保障，必须走出这一步。克里姆林宫发言人佩斯科夫（ Dmitri Peskow）周日也没有排除普京同泽连斯基举行直接会谈的可能性，但他表示，俄方需要弄清楚，会谈的具体内容以及预期的结果是什么。

此前，俄乌代表都对双方迄今为止的会谈进行了审慎乐观的评价。俄罗斯外交官斯卢茨基（Leonid Sluzki）表示，今后几天内双方就有可能找到共同立场，并签署相关的文件。乌克兰总统顾问波多利亚克（ Mychajlo Podoljak）也认为近期内双方会谈会"取得具体成果"。

乌克兰内政部顾问格拉什申科（Anton Geraschtschenko ）表示，周一基辅当地时间上午10：30，俄乌会谈将会继续举行。与此同时，还将会开辟十条逃生走廊，供平民安全离开交战地区。乌克兰副总理伊琳娜·韦列休克 (Iryna Wereschtschuk)表示，新开辟的救生通道也将包括基辅附近和卢甘斯克等地区。除此之外，乌克兰方面还在继续努力让救援车队进入被包围的马里乌波尔市以运送当地急需的食品和药物。

乌克兰西部的"局势危险"

俄罗斯方面开始对乌克兰西部扩大攻势后，德国科学与政治基金会的军事问题专家里希特（ Wolfgang Richter）在德国电视一台表示，俄方此举可能是想切断西方对乌克兰军队提供军事援助。"俄罗斯的目的是要切断北约国家对乌克兰提供后勤给养。"里希特强调，俄军现在的攻势已经扩展到波乌边界一带，由于波兰是北约成员国，所以这一事态发展也使得擦枪走火造成事态升级的风险急剧增高。

俄军对利沃夫西北方向一个军事基地发动袭击后，莫斯科方面宣称，此次行动造成大量外国雇佣军死亡。俄罗斯国防部表示，袭击造成大约180名外籍雇佣军武装人员死亡，并摧毁了大批外国提供给乌克兰方面的武器装备。稍后基辅方面对俄方的说法予以驳斥。乌克兰国防部一名发言人表示："这完全是俄罗斯方面的宣传伎俩。"不过，这位发言人也承认，俄方袭击造成35人丧生，134人受伤。

"惨无人道的暴行"

多个联合国组织敦促立即停止攻击乌克兰境内医疗设施的行动。联合国儿童基金会、教科文组织、人口基金会以及世界卫生组织发表声明称："对住院接受治疗的婴儿、幼儿、孕妇，以及履行救死扶伤义务的医务人员发动攻击，是惨无人道的暴行。"上述联合国机构还要求立即在乌克兰全境实施停火。

乌克兰卫生部长维克多·利亚什科（ Wiktor Ljaschko）表示，俄罗斯发动侵略以来，乌克兰已有七座医院被完全摧毁，必须予以重建。他表示，还有大约一百多座医疗设施受损严重。数天前，俄军对马里乌波尔一座妇幼医院发动炮击，引起舆论震惊。

乌克兰境内许多医院目前医用物资严重短缺，世界卫生组织正在设法协同其他机构为乌克兰提供急需的药物、医用氧气和手术器材等医用物资。世界卫生组织表示，今后几天内将持续向乌克兰提供医用物资，以确保当地民众能够获得必要的医疗救助。

(路透社、德新社)

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