 泽连斯基对第三次世界大战发出警告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2023

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时政风云

泽连斯基对第三次世界大战发出警告

乌克兰总统泽连斯基在启程赴纽约参加联大一般性辩论前接受美国哥伦比亚广播公司采访，对爆发第三次世界大战发出警告，并将普京比作希特勒。

乌克兰总统泽连斯基9月19日将在联合国大会上发表现场讲话

乌克兰总统泽连斯基9月19日将在联合国大会上发表现场讲话

（德国之声中文网）周日，美国哥伦比亚广播公司（CBS）在《60分钟》栏目中播出上周四在基辅采访乌克兰总统泽连斯基的视频并发表了采访的英文译文。

根据采访译文，当主持人佩利（Scott Pelley）问"美国为你们的战争努力已经贡献了约700亿美元，我想知道你是否希望这种水平的支持继续下去"时，泽连斯基表示："这是一大笔钱。我们非常感激。乌克兰还必须为大家做什么才能表达我们的巨大感激之情？我们正在这场战争中死去。（停顿）看看吧，如果乌克兰沦陷，十年后会发生什么？想想吧。如果（俄国人）打到波兰，接下来会发生什么？第三次世界大战？"

主持人佩利追问道，"需要多少钱？再来700亿美元？"

“俄罗斯社会扶植了第二个希特勒”

泽连斯基回答说，"我没有答案。全世界（必须）决定，我们是要阻止普京，还是要开始一场世界大战。我们无法改变普京。俄罗斯社会已经（失去）了世界的尊重。他们选了他，又再次选了他，扶植了第二个希特勒。他们这样做了。我们无法回到过去。但我们可以在这里阻止它。乌克兰阻止了俄罗斯的进攻，但付出了惨痛的代价。城市被毁，数百万人沦为难民，成千上万人丧生，这一切都是为了普京建功立业的虚荣心。"

泽连斯基继续讲到，目前战争在700英里的战线上进行，俄罗斯仍占领了乌克兰20%的领土。战壕、雷区和大炮阻止了乌克兰装甲部队的前进。现在正在进行的是一场炮兵对决，双方每天发射约4万发炮弹。"这是无人机的第一次世界大战"，他说。泽连斯基承认乌克兰反攻的进展速度不快，但表示要尽可能地解放乌克兰领土并继续前进，装甲车无法通过就用飞机、炮弹、无人机。"我们不能给普京喘息的机会。"

乌克兰有哪些防空武器装备？它们有效吗？

“普京在等待美国变得不稳定”

当主持人佩利问泽连斯基是否认为核战争的威胁现在已经过去时，泽连斯基说："我认为他会继续威胁。 他正在等待美国变得不太稳定。他认为这将发生在美国大选期间。他将寻找欧洲和美国的不稳定因素，利用使用核武器的风险来加剧这种（不稳定）。"

主持人最后问道，"你能为了和平放弃乌克兰的任何一部分吗？"泽连斯基回答说："不，这是我们的领土。"

主持人追问，"你们必须拥有全部，包括克里米亚？"泽连斯基回答说，他一周前给阵亡将士的家属颁发了勋章，"从他们的脸上可以看到，他们的整个世界都崩溃了。而我能给他们的，就是胜利。"

（CBS News)

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外部链接

哥伦比亚广播公司采访泽连斯基

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