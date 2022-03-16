泽连斯基喊话美国国会 普京：不达目的不罢休

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基对美国国会发表视频讲话，呼吁华盛顿对俄罗斯采取更多制裁措施。

"在我们国家、在整个欧洲的这一至暗时刻，我呼吁你们做出更多，每一周都需要新的制裁计划，直到俄罗斯的军事机器停下来。"他呼吁对俄罗斯政权体制内的更多个人实施制裁，"和平比收入更重要"。

泽连斯基再次呼吁在乌克兰上空设立禁飞区，"俄罗斯把乌克兰领空变成了导致千百人死亡的源头"。在此他甚至提到了偷袭珍珠港和9-11事件，并说，如果不能设立禁飞区，那么乌克兰就需要飞机和防空武器，"我必须保卫我们的领空"。

他还说，乌克兰不会放弃抵抗，尽管这是"二战以来最可怕的战争"，并指责俄罗斯"粗暴践踏人类价值"。

普京：目的要达到

俄罗斯总统普京周三表示，俄罗斯愿意在旨在终止敌对冲突的谈判中讨论乌克兰的中立地位问题，但莫斯科仍然要达到其军事行动的既定目标。他说军事行动在"按计划进行"。

观看视频 03:04 乌克兰战争：企业们纷纷表明立场

普京称，西方实际上已宣布俄罗斯丧失支付能力，这是对俄制裁的一部分。他指责乌克兰冲突只是西方实施制裁的一个借口，"西方甚至不再掩盖其目的在于损害整个俄罗斯经济这一事实。"

基辅拒绝中立模式

乌克兰总统泽连斯基的顾问波多尔雅克表示，乌克兰不同意依照瑞典或奥地利的模式成为"中立国"。他要求让乌克兰获得"绝对的安全保障"，表示最终达成的只能是一种"乌克兰模式"，其签署国必须承担义务，在遇到侵略的时候站在乌克兰一边进行干预。

俄罗斯外长拉夫罗夫周三表示，莫斯科和基辅之间的谈判有达成妥协的机会。他对俄罗斯媒体说，虽然谈判并不容易，但"达成妥协还是有一定希望"。他透露，对某些具体的措辞，"在我看来即将取得共识"。

拉夫罗夫也谈到了乌克兰"中立"的问题，表示双方在对此"认真讨论，当然是在结合安全保障的条件下"。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 伊戈尔·谢钦（Igor Sechin） 伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）曾担任过俄罗斯副总理。由于他曾被任命为普京的副幕僚长，因此成为闻名遐迩的“灰衣主教”。他是俄罗斯石油公司（Rosneft）的CEO。欧盟的制裁文件将他称作是普京“最亲密的顾问和私人朋友”之一。文件中还称，谢钦支持俄罗斯并吞克里米亚，他执掌的石油公司曾向克里米亚的一个机场运送燃料。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov） 阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）出生在乌兹别克斯坦，他是俄罗斯首屈一指的富豪，涉及的生意领域包括电信和矿产。欧盟称，乌斯马诺夫是普京最喜欢的寡头之一。他曾向普京的一位核心幕僚支付过数百万美元，还在他的私人豪华住宅中接待过普京。欧盟方面还表示，乌斯马诺夫会“打着普京的旗号解决自己生意上的麻烦”。上周，欧盟、美国和英国都将他列入了制裁黑名单。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）和彼得·阿文（Petr Aven） 欧盟将米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）描述为“俄罗斯顶级金融家和普京核心圈子的推动者”。 据路透社报道，弗里德曼和他的长期合作伙伴彼得·阿文（Petr Aven）（图右）从石油、金融和零售业中赚取了数十亿美元。 欧盟文件称，阿文是经常与普京在克里姆林宫会面的俄罗斯富商之一。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 弗里德曼和阿文否认与普京有关联 弗里德曼（右二）和阿文上周在一场新闻发布会上均否认“同普京或者克里姆林宫之间存在任何经济或政治方面的关联”。这二人还表示，他们将“通过一切可用的手段”对实施制裁的毫无根据的基础提出质疑。出生在乌克兰西部的弗里德曼少数公开反对战争的受到制裁的俄罗斯人之一。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）和伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg） 罗滕伯格家族以与普京关系紧密而闻名。鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）是SMP银行的共同所有人之一并与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）有关联。鲍里斯的哥哥阿卡迪·罗滕贝格（Arkady Rotenberg）从十几岁起就和普京一起练习柔道。阿卡迪已经收到欧盟和美国的制裁。阿卡迪的儿子伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg）控制着俄罗斯天然气工业股份公司钻井公司（Bureniye）。上周，鲍里斯·罗滕贝格和伊戈尔·罗滕伯格被英国和美国列入制裁黑名单。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko） 根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）是俄罗斯银行（Rossiya Bank）的主要股东之一。根据欧盟制裁文件，该银行被视为俄罗斯高级官员的私人银行。该银行投资积极支持俄罗斯政府破坏乌克兰稳定的电视台。欧盟方面表示，俄罗斯银行还在克里米亚开设分行并支持俄罗斯非法并吞克里米亚。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov） 阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov）向俄罗斯国家媒体集团（National Media Group）进行了大量的投资。欧盟称，俄罗斯国家媒体集团支持莫斯科政府破坏乌克兰稳定的政策。莫达佐夫在一份声明中表示，他“与当前出现的地缘政治紧张局势毫无关系”。他还将乌克兰战争称作是“两个兄弟民族之间的悲剧”。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 Confiscated yachts 最新一轮制裁措施包括冻结个人资产和旅行限制。过去几天，俄罗斯大亨们拥有的数艘豪华游艇在意大利、法国和英国被没收。这其中就包括谢钦、乌斯马诺夫和季姆琴科的私人豪华游艇。 作者: Monir Ghaedi



(路透社、美联社、德新社)

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