 泽连斯基喊话俄罗斯民众：保持沉默等同于帮凶 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2022

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时政风云

泽连斯基喊话俄罗斯民众：保持沉默等同于帮凶

乌克兰总统泽连斯基在最新发表的视频讲话中表示，对入侵乌克兰的战争保持沉默的俄罗斯人就是战争的帮凶。英国国防部预计俄罗斯方面正在计划通过公投并吞顿涅茨克。

泽连斯基说：“如果您拥有俄罗斯国籍但却（对这场战争）保持沉默，这就意味着您虽然没有直接参战，但是却支持这场战争。”

泽连斯基说：“如果您拥有俄罗斯国籍但却（对这场战争）保持沉默，这就意味着您虽然没有直接参战，但是却支持这场战争。”

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基上周日在其发表的每日视频讲话中呼吁俄罗斯人提高反战声量。他在视频中说：“当邪恶达到这种程度时，沉默就接近于帮凶。”

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克里米亚半岛发生爆炸的原因目前仍不清楚。泽连斯基重申乌克兰夺回克里米亚的决心。拜登总统签署了批准芬兰和瑞典加入北约的决议。

乌克兰总统下令仍滞留在顿涅茨克的居民尽快离开。有分析认为，当地将发生激战。而战俘营被炮击造成众多乌克兰战俘死亡事件，俄乌双方相互指责。

香港《南华早报》8月4日刊登通过zoom平台专访乌克兰总统泽连斯基的内容。其中，泽连斯基呼吁中国对俄罗斯施加政治经济影响，以结束俄罗斯对乌克兰的入侵。他还表示希望与中国国家主席习近平“直接对话”。

泽连斯基说：“如果您拥有俄罗斯国籍但却（对这场战争）保持沉默，这就意味着您虽然没有直接参战，但是却支持这场战争。”

德新社指出，以往泽连斯基向俄罗斯民众发出呼吁时使用的是俄语，但这一次他使用的是乌克兰语。

泽连斯基在视频中还表示，在乌克兰和世界其他地方，每个人都应该“尽其所能，让俄罗斯和那些支持战争的人为俄罗斯的国家恐怖行为付出越来越高的代价”。

英国国防部：俄罗斯计划通过公投吞并顿涅茨克

英国国防部预计俄罗斯方面正在计划通过公投并吞顿涅茨克。目前顿涅茨克的大部分地区都在俄军的控制之下。俄罗斯媒体引述顿涅茨克地方领导人普希林（Denis Puschilin）的话说，有关在顿涅茨克举行与俄罗斯合并的公投目前正在筹备之中。普希林称，公投日期将在顿涅茨克被“完整解放”之后才会公布。

乌克兰战争爆发以来，英国政府定期公布有关战争进程的情报信息。但是俄罗斯方面则称英国的做法是有目的地在搞信息战。

2月24日，俄罗斯对乌克兰展开入侵以来，这场战争已经持续近半年的时间。目前没有谈判结束这场战争的迹象。多项民调显示，俄罗斯国内依旧有多数民众支持总统普京的路线。在俄罗斯国内公开批评指责入侵战争的言论会受到严厉惩处。

（德新社）

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