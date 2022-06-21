泽连斯基咖啡馆：乌克兰难民的避风港

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科隆的一家酒吧每周日会成为“泽连斯基咖啡馆”。咖啡馆以乌克兰总统命名，提供乌克兰难民聚会和交流的场所。他们可以在这里悠闲度过午后时光，短暂忘却家乡的战火。
新冠大流行主导联合国大会两年后，今年的联合国大会有了一个新的主导议题：乌克兰战争。乌克兰总统泽连斯基在联大发表视频讲话，15次呼吁全世界对俄罗斯的入侵行为进行 "惩罚"。
面对俄军在乌克兰战场上节节失利，普京宣布了部分动员令，并且再次威胁不排除核武器选项。美国智库卡内基国际和平基金会的核专家阿克顿在接受DW采访时分析指出，有三种情况会增加俄罗斯动用核武器的可能性。
从乌克兰逃往德国的人数在增加；但同时来自其它国家的寻求庇护者人数也不断增多，其中多数经由所谓的巴尔干路线入境。德国各级地方政府感觉左支右绌，已发出求助的警报。
占领区“公投”，部分动员令，核武器威胁——随着俄罗斯采取一系列使局势升级的行动，国际社会的担忧也不断加剧。美联社分析认为，随着一些原本站在莫斯科一边的国家也加入谴责行列，国际舆论已经转为不利普京的风向。
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