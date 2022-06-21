 泽连斯基咖啡馆：乌克兰难民的避风港 | 非常德国 | DW | 27.09.2022

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泽连斯基咖啡馆：乌克兰难民的避风港

科隆的一家酒吧每周日会成为“泽连斯基咖啡馆”。咖啡馆以乌克兰总统命名，提供乌克兰难民聚会和交流的场所。他们可以在这里悠闲度过午后时光，短暂忘却家乡的战火。

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