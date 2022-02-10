泽连斯基呼吁西方对乌克兰加入北约前景“给个准话”

（德国之声中文网）在慕尼黑安全会议开幕之际，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）呼吁乌克兰危机的参与各方采取缓和局势的行动。除了通过外交途径来解决问题之外，没有其它的选项，古特雷斯强调：“我呼吁各方在措辞方面保持极度的谨慎。任何公开的声明都应该以缓和局势为目的，而不是去激化矛盾升级。”

古特雷斯指出，目前乌克兰面临无法预判的升级危险。包括沟通不畅和对形势的误判都有可能造成这样的严重后果。“常常有人问我，我们是不是已经处在一个新冷战之中了。我的回答是，全球安全所受到的威胁比任何时代都更加复杂，而且也更大”，古特雷斯在开幕演讲中强调。在冷战时代，对峙双方之间还存在风险评估和避免冲突的非正式渠道，“而如今这些机制大多数已经不复存在，那些熟悉这些事务的人也已经不在了”。

“能不能加入北约，请给一个坦诚的回答”

作为危机的主要当事方，乌克兰总统泽连斯基周六也在慕尼黑安全会议上发出呼吁，西方国家应该放弃对俄罗斯的“绥靖政策”。对于乌克兰究竟有没有加入北约的希望，他也要求对方“给出一个坦诚的回答”。“如果不是所有（北约成员国）都希望我们加入的话，请诚实地说明。”

泽连斯基表示，乌克兰不能永远充当西方面对俄罗斯的“挡箭牌”，他的国家在过去八年里将世界上最强大的军队之一挡在了国境之外，因此也应该得到更多的国际支持。

俄罗斯大军压境的情况下，泽连斯基来参加慕尼黑安全会议令不少西方国家感到意外。此前美国总统拜登曾经表示，在目前的紧张局势之下，作为总统的泽连斯基离开乌克兰前往慕尼黑可能“不是最明智的选择”。

德国外长：乌克兰危机其实是“俄罗斯危机”

贝尔博克（Annalena Baerbock）呼吁俄罗斯尽快将军队从俄乌边境地区撤离。这位德国外长在慕尼黑安全会议上表示，欧洲现在面临战争威胁。“俄罗斯的军队部署行动传递出一种令人完全无法接受的威胁。这种威胁既是针对乌克兰，也是针对我们所有人，针对我们欧洲的和平架构”，贝尔博克表示，“因此这场危机不是乌克兰危机，而是俄罗斯危机。”

这位来自绿党的女政治家威胁道，如果俄罗斯入侵乌克兰，将会面临“史无前例的制裁”。德国已经做好准备为此付出经济上的代价。德国和俄罗斯之间的北溪2号（Nord Stream 2）天然气管道项目也是潜在制裁手段之一。

鉴于乌克兰危机的不断升级，德国政府发出紧急通知，呼吁所有身在乌克兰的德国公民”立即离开该国“。外交部在其官方网页上发出的安全通告中写道：”（乌克兰）随时可能发生军事冲突“，因此要求所有”非绝对必要“逗留在乌克兰的德国公民，”尽快“离开该国。

英首相：西方如何应对乌克兰危机，台湾也在看

在周六的慕尼黑安全会议上，英国首相约翰逊明确地将乌克兰危机和台海问题联系在一起。他警告道，如果西方国家不能履行支持乌克兰主权独立的承诺，将会造成全球性的破坏性后果，包括对于台湾。

“如果乌克兰岌岌可危，这一震撼将会像回声一样传递到整个世界。而这些回声也将传到东亚，台湾也会听到”，约翰逊说，“人们可能会得出一个结论，侵略是可以得到回报的，而这很可能是正确的。”

约翰逊强调，西方国家一再重复地告诉乌克兰，会支持他们的独立主权，“然而当他们的主权和独立真正受到威胁的时候，如果我们选择视而不见，那么这些说辞将会是多么的空洞，毫无意义而且充满侮辱性”。

冯德莱恩：“俄中企图改写国际规则”

欧盟委员会主席冯德莱恩采取了更为严厉的措辞，她批评莫斯科“在明目张胆地企图”改写国际规则。她在慕尼黑安全会议上表示：“俄罗斯和中国在寻求改写现有的国际秩序——他们更愿意遵循强者原则，而不是法治原则；选择恐吓手段，而不是自决。”

中国外长王毅随后也通过视频连线参加了慕尼黑安全会议。他表示，北京一贯承诺尊重其它国家的领土主权完整。“如果有人在此问题上质疑中方的态度，那就是别有用心的炒作，也是对中方立场的歪曲。”

不过他也同时提出疑问，北约的持续东扩是否真的能够保证欧洲持久和平。“冷战早已结束，北约作为当年冷战的产物，应该审时度势，作出必要调整。如果北约一味东扩，是否有利于维护欧洲的和平稳定，是否有利于实现欧洲长治久安？这是一个值得欧洲朋友认真思考的问题。”

王毅强调，“对于欧洲安全，各方都可以提出自己的关切，其中俄方的合理安全关切应该得到尊重和重视”。

这次俄罗斯方面没有派出任何代表出席慕尼黑安全会议。该会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）对此表似乎，数百名政治决策者都会对此感到十分遗憾。他个人表示可以理解，对于俄罗斯外长拉夫罗夫来说，在当前的形势下前来与会“不是多人令人愉悦的选项”。持续到周日的本届慕尼黑安全会议的主要议题就是：“究竟需要什么必要条件，俄罗斯方面才能彻底放弃这种大军压境的威胁行动，重回外交谈判桌呢？”

这是伊辛格主持召开的最后一次慕尼黑安全会议，随后他将卸任。他表示，在自己担任大会主席14年的生涯里，今年或许是最重要的一次会议。因为从来没有一次慕尼黑安全会议像现在这样“有这么多紧迫且具有真实危险的危机需要讨论和应对”。

伊辛格在今年的慕尼黑安全会议之后将卸任主席

伊辛格认为俄罗斯方面的安全顾虑是“牵强附会”，因为北约已经有18年没有过东扩了。“为什么18年之后突然又把这件事情扯出来呢？乌克兰是否能加入北约根本还不是一个辩论话题。”伊辛格指出，俄罗斯深层次的意图是重新构建一个被附庸国围绕的局面，而这些附庸国需要“放弃自己的绝对独立性”。“这当然是不行的”，伊辛格说，“每个欧洲国家都必须有权在不威胁他国的前提下，决定自己的命运。”他又补充了一句：“没有人在威胁俄罗斯。”

俄罗斯30年来首次缺席

在过去多年里，俄罗斯外长拉夫罗夫一直都是伊辛格最重视的嘉宾之一。而在今年，拉夫罗夫仍然强调愿意和美国、北约以及欧安组织（OSCE）就欧洲新的和平共处模式进行会谈，然而这次他是用书面声明代替了亲自出席会议。

对于慕尼黑安全会议来说，这场全球在安全领域的最重要会议已经很久没有在如此紧张的气氛之下举行了。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）此前访问乌克兰和俄罗斯期间所释放出来的缓和信号，如今似乎已经消失不见。人们对于俄罗斯入侵乌克兰的担忧重新增加。

俄罗斯虽然宣布了从俄乌边界撤走部分军队，但是美国总统拜登却仍然发出警告，称入侵行动可能“就会在未来数日”进行。美国国务卿布林肯在联合国安理会表示，俄罗斯方面可能会采取各种手段来制造一个发起进攻的借口，比如一次暴力事件，或者是针对乌克兰政府提出一项闻所未闻的指控。

（德新社、法新社）

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