 泽连斯基呼吁国民离开顿涅茨克 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2022

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时政风云

泽连斯基呼吁国民离开顿涅茨克

乌克兰总统下令仍滞留在顿涅茨克的居民尽快离开。有分析认为，当地将发生激战。而战俘营被炮击造成众多乌克兰战俘死亡事件，俄乌双方相互指责。

Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seiner abendlichen Videobotschaft

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俄军占领了利西昌斯克之后，仍在顿巴斯继续推进。乌军能否守住该地区硕果仅存的三座城市斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克和巴赫穆特，对今后战局的发展至关重要。

入侵乌克兰战争已逾五个月，俄罗斯方面对战争目标的说法多次改变。德国之声记录在案。

（德国之声中文网）"请您遵守疏散的命令"，乌克兰总体泽连斯基在周六夜间的视频讲话中以恳求的口气说，"请相信我的话，离开顿涅茨克的人越多，俄罗斯军队能杀害的人便越少。"他表示，顿巴斯尚在乌克兰控制的地区，已经筹备和组织了疏散事宜。

在这次讲话中，泽连斯基批评许多人还没有认识到局势的严重性，"顿巴斯尚有数十万人，包括数万名儿童，他们拒绝离开家园。"乌克兰总统说，应该做更多的劝导工作，"如果您有机会同不愿离开顿巴斯战区的人交谈，请说服他们，离开是必要的。"他还表示，政府会对疏散的人给予经济赔偿。

泽连斯基总统再次要求国际社会孤立俄罗斯。他说，假如美国政府将俄罗斯定义为"恐怖国家"，那么，所有伙伴国将切断同莫斯科的联络。而这发生的越早，世界便能更好地保护自己不受"邪恶"进犯。 

乌克兰美国报道该国副总理维尔什邱克（Iryna Vereshchuk）说，顿巴斯地区的疏散行动必须在冬季开始前落实，因为当地天然气供应已瘫痪。

前美国驻乌克兰大使赫布斯特（John Herbst）对路透社表示，疏散的原因更可能是将发生激战，而不是燃料供应问题。他说，俄军攻占顿涅茨克剩余地区的可能性不大，因为供给线将拉得太长，而乌军现已拥有美国和其它国家提供的远程炮以及导弹系统。

Ukraine I Olenivka Gefängnis

该监狱位于亲俄势力控制的Olenivka，周五被导弹击中，50多名战俘死亡

炮轰战俘营：俄乌相互指责

乌克兰总统再次严词谴责炮击顿涅茨克地区的乌克兰战俘营，"这是一次大屠杀"。

据俄罗斯方面的报道，相关战俘营在周五受到来自乌克兰的导弹袭击，大约50人被炸死。莫斯科称，已就该事件邀请联合国、红十字会国际委员会等组织调查炮击监狱事件，俄罗斯国防部周六晚间宣布，该国希望就这一事件展开独立调查。

几乎同一时间，乌克兰方面谴责俄罗斯蓄意杀害俘虏士兵。在受到炮击的战俘营关押着许多今年5月投降的亚速营战士。

观看视频 02:03

他从顿巴斯前线发来求婚视频

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