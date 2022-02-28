 泽连斯基呼吁允许乌克兰入盟 中称俄入侵为“乌俄冲突” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2022

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时政风云

泽连斯基呼吁允许乌克兰入盟 中称俄入侵为“乌俄冲突”

乌克兰总统泽连斯基向欧洲议会发表视频讲话，强调了他认为乌克兰理应成为欧盟一部分的信念。与此同时，乌克兰外长库列巴和中国王毅通电话，呼吁北京通过与莫斯科的联系让俄罗斯停止对乌克兰的军事侵略。

Brüssel | Sitzung des Europaparlaments zur Ukraine Krise - Volodymyr Zelenskyy

乌克兰总统泽连斯基3月1日向欧洲议会发表视频讲话

（德国之声中文网）据路透社报道，泽连斯基3月1日向欧洲议会紧急会议发表视频讲话，再次强烈呼吁允许乌克兰加入欧盟。

他说，乌克兰人现在正在为平等的愿望付出生命，"没有人可以打垮我们。我们很强大。我们是乌克兰人。我们证明了我们的力量。我们证明了至少我们和你们一样。"

泽连斯基表示，他是在导弹袭击间隙讲这番话的。此前一天，泽连斯基签署了申请加入欧盟的文件。乌克兰总统办公室3月1日发布消息称，乌克兰根据加速程序加入欧盟的申请已被接受并登记，该申请正在讨论研究中。

泽连斯基在视频中激动地向欧洲议会呼吁："证明你们与我们同在。证明你们不会让我们离开。证明你们确实是欧洲人"。

泽连斯基也表示，他深知乌克兰申请加入欧盟是一个漫长而艰难的过程。但是，"有了我们，欧盟将变得更加强大。没有你们，乌克兰将变得孤独。"

乌、中外长通话

路透社援引乌克兰外交部的声明报道说，乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）本周二和中国外长王毅通电话时，要求中国利用与俄罗斯的关系让俄罗斯停止对乌克兰的军事侵略。

Ukraine Außenminister Dmytro Kuleba

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）

中国外交部发表声明称，国务委员兼外长王毅3月1日应约同乌克兰外长库列巴通电话。声明中说，"中方在乌克兰问题上发挥了建设性作用，乌方愿同中方加强沟通，期待中方为实现停火开展斡旋。"

中国外交部在声明还提到，"王毅重点就确保中国在乌公民安全表明立场，督促乌方承担相应国际责任"，并"希望乌方采取一切必要措施确保在乌中国公民安全，并继续为中国公民撤离提供保障和便利。"

在俄罗斯军队对乌克兰发动大规模袭击、围攻其首都基辅以及第二大城哈尔科夫的背景下，中国外交部声明仍然拒绝称"俄罗斯入侵"，而是称"乌俄爆发冲突"。声明"督促乌方承担相应国际责任"，全然不谴责俄罗斯。

观看视频 05:44

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