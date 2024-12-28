泽连斯基呼吁中国劝朝鲜退兵

就朝鲜派兵支援俄罗斯作战一事，乌克兰总统泽连斯基12月27日呼吁中国对平壤方面施压。根据此前报道，朝鲜已经向俄罗斯境内的库尔斯克地区派遣了约1万名士兵，以打击突入当地的乌克兰军队。美国方面则称，采用人海战术的朝鲜军队伤亡惨重。

（德国之声中文网）泽连斯基在12月27日晚间发布的短片中表示，朝鲜民族不应该在欧洲的战争中失去自己的人民，而中国可以在这个问题上施加影响力。“如果中国真的像在其声明中那样希望战争不升级，就必须对平壤施加适当的压力。”

泽连斯基在讲话中还指出，莫斯科目前主要利用朝鲜军队试图收复部分被乌军占领的俄罗斯库尔斯克地区，“我们可以看到，俄罗斯军方和朝鲜当权者对这些朝鲜士兵的生死毫无关心。”

美国白宫国家安全委员会发言人柯比 图像来源: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/picture alliance

美国白宫国家安全委员会发言人柯比(John Kirby)则在12月27日表示，据信朝鲜军队已经在库尔斯克战场对乌军阵地发动了大规模攻势，但是无保护徒步攻击的人海战术已被证明极其无效，这导致朝鲜军队伤亡惨重，估计“过去一星期已有逾千名朝鲜士兵伤亡。”柯比还补充说，根据一些报道，部分朝鲜士兵选择自杀而不是投降，这可能是因为担心被俘后会让留在国内的家人遭到惩罚。

泽连斯基在12月23日曾经称，俄乌战场上已有超过3000名朝鲜士兵伤亡。但该数字无法予以独立核实。

另外，韩联社报道引述韩国国家情报院称，一名被乌军扣押的受伤朝鲜士兵已由于伤势过重身亡。该情报院的消息显示：经盟国情报机构证实，12月26日被生擒的朝鲜士兵因伤势恶化刚刚去世。

报道指出，根据乌克兰军方消息，这名士兵是在俄罗斯西部前线库尔斯克地区的行动中被俘的，但没有具体说明事件发生的时间。

（德新社、法新社、韩联社）

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