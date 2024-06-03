泽连斯基到访马尼拉 北京否认向他国施压

乌克兰总统泽连斯基周一抵达马尼拉，与菲律宾总统马科斯会晤。泽连斯基就菲律宾将出席瑞士举行的乌克兰和平峰会表示感谢。此前，泽连斯基指责北京向其它国家施压，阻止他们参加和平峰会。

（德国之声中文网）周一（6月3日），乌克兰总统泽连斯基向菲律宾总统马科斯表示感谢，菲律宾将出席本月晚些时候在瑞士举行的高级别和平峰会。泽连斯基称，这是菲律宾发出的一个"很强的信号"。

泽连斯基与马科斯在马尼拉的会面是二人首次会晤。泽连斯基为菲律宾对俄罗斯"占领乌克兰领土的明确立场"表示感谢。马科斯则承诺对乌克兰的持续支持。

泽连斯基在二人的会晤中用英语表示："我很高兴今天听到你将参加我们通向和平的基础步骤。"目前尚不明确马科斯本人与会还是派遣代表。

泽连斯基还表示，乌克兰今年将在马尼拉开设使馆。

此前，泽连斯基周末出人意料地出席新加坡香格里拉安全会议，以争取对即将在瑞士举行的为期两天的和平峰会的支持。

在香格里拉安全会议上，马科斯发表了主旨演讲，批评"其它行为方"在南中国海非法、胁迫和有进攻性的行动，但他未点名中国。

马科斯在与泽连斯基的会晤中表示，对乌克兰领导人访问马尼拉感到荣幸。"很高兴能会面磋商对两国重要的事务，希望我们能共同找到解决方案。"

泽连斯基在香格里拉会议的一次记者会上批评北京向他国施压，阻止他们参加瑞士和平峰会 图像来源: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

泽连斯基指责 北京回应：霸权主义不是中国外交风格

周日在新加坡的一场新闻发布会上，泽连斯基批评北京帮助俄罗斯，向其它国家及领导人施压，阻挠他们参加瑞士组织的和平峰会。"俄罗斯利用中国的地区影响力，也利用中国的外交官，尽一切努力干扰和平峰会"，泽连斯基说道。"令人遗憾的是，中国这样一个独立强大的国家是普京手中的工具。"

据中国媒体报道，中国外交部周一就泽连斯基的这一批评作出回应。发言人毛宁称，搞霸权主义和强权政治不是中国的外交风格，完全不存在向别国施压的情况。

毛宁还表示，中方一直很重视和乌克兰的关系，中国仍然是乌克兰最大的贸易伙伴国。

上周五，毛宁在例行记者会上表示，中方认为和平会议应具备"俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论"三个要素，而此次会议安排看来都难以实现。

周一的例行记者会上，在回答有关"泽连斯基称俄罗斯一部分武器装备来自中国"的提问时，毛宁表示，中国不向交战方提供武器，严格管控两用物项。

俄罗斯没有受到参加6月15-16日瑞士政府主办的和平峰会的邀请。俄罗斯称没有自身的参与，这一峰会将毫无意义。

泽连斯基也呼吁美国总统拜登亲自与会，但华盛顿尚未确认与会人选。

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（路透社、法新社、美联社）

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