泽连斯基到访德国：将和平带回欧洲

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基这周末行程紧凑，在周六（5月13日）于意大利会见该国总统马塔雷拉，并前往梵蒂冈与教宗会谈之后，泽连斯基深夜在官方推特账户表示已经抵达德国柏林，同时列出了在柏林将谈及的关键词：「武器、强大的一揽子计划、防空、重建、欧盟、北约、安全」。

出于安全原因，泽连斯基的确切行程没有对外公开。据《法兰克福汇报》报导，泽连斯基也没有入住柏林的酒店，而是在一个特殊的地点，报导推测称他可能在德国国防部住了一晚。

泽连斯基：德国是「真正的朋友」

14日上午，德国总统施泰因迈尔在总统府贝尔维尤宫接见了泽连斯基。这位乌克兰总统在留言簿上用英语写道：「在乌克兰现代历史上最困难的时刻，德国已经证明是我们真正的朋友和可靠的盟友，在捍卫自由和民主价值观的斗争中坚决站在乌克兰人民一边。」他强调：「我们将共同赢得胜利，并将和平带回欧洲。」

同时他也感谢施泰因迈尔对乌克兰的支持，他表示：「感谢你，联邦总统先生，感谢你对乌克兰的个人支持和热情款待。」泽连斯基还用德语补充说：「谢谢你，德国！」

会见肖尔茨

离开总统府后，他前往总理府与德国总理肖尔茨会面，据《每日新闻》报导，肖尔茨在总理府以军礼接待泽伦斯基，双方除了进行私人谈话和另一次小范围的会面之外，还举行了新闻发布会。

肖尔茨和泽连斯基在会面后的新闻发布会上表示：「我们密切的关系将会让我们在未来几十年也都连结在一起，面对（俄罗斯）的恐怖行为，我们正更加团结。」肖尔茨补充说：「不仅在人道主义方面支持乌克兰，我们在政治上、财务上和武器供应方面也都支持乌克兰。」

肖尔茨同时强调，俄罗斯必须「对其犯下的罪行负责」，并描述了莫斯科军队在其近15个月的入侵期间是如何进行谋杀和掠夺的。

泽连斯基随后感谢德国「支持我们的国家」，并表示「感谢你们所拯救的每一个生命」。这位乌克兰领导人说，肖尔茨「展现了领导力」，「使我们所有人都有机会使世界变得更加安全」，并且称德国本周六宣布对乌克兰的27亿欧元军事援助是一个「强有力的支持」。

前往亚琛领奖

今天下午，泽连斯基将亲自前往德国西部城市亚琛参与查理曼奖（Karlspreis）颁奖典礼，该奖在去年12月被授予泽连斯基和乌克兰人民，以表彰其对欧洲和欧洲一体化的贡献。肖尔茨提到，他将同泽连斯基一起飞往亚琛出席仪式。据传欧盟委员会主席冯德莱恩和波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）也会到场。

设立于1950年的查理曼奖是一个表扬促进欧洲一体化人物的奖项，奖项名称来自埋葬于亚琛的查理大帝。

俄乌战争以来首度访问德国

此次德国行是泽连斯基自2022年2月俄罗斯开始入侵乌克兰以来首次访问德国，上一次他访德是在俄乌战争爆发前一年参加了慕尼黑安全会议的活动。就在他抵达之前，德国政府宣布了价值27亿欧元的大规模军事援助乌克兰的计划，其中包含提供乌克兰20辆黄鼠狼步兵战车、30辆豹1主战坦克，以及4套IRIS-T-SLM防空系统。新的军援计划将使德国在战争爆发至今对乌克兰的武器援助近乎翻倍。

（综合报导）

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