泽连斯基出访英国 商讨战斗机飞行员培训

（德国之声中文网）英国首相府披露称，两国领导人会晤时将讨论"双管齐下的英国对乌援助"，其中包括立刻增加军火援助以应对俄军春季攻势，以及长期支持予以强化。

首相府在一份声明中还表示，苏纳克首相(Rishi Sunak)将提议加强英国对乌克兰军人的培训力度，包括将培训范围扩大到战斗机飞行员，以确保乌克兰能够在未来有效保卫其领空，"这将让乌军飞行员能够在将来驾驶先进的北约标准战斗机。"

不久前，美国总统拜登、德国总理肖尔茨刚刚表示，不会向乌克兰提供西方战斗机，但是法国总统马克龙则称不排除这一可能性。

英国皇家空军的台风战斗机

伦敦方面还称，苏纳克首相将向乌克兰总统提议"立即开始海军陆战队训练计划"。

在过去6个月中，英国已经帮助培训了约1万名乌克兰军人至"战备状态"，按既有计划还将在今年再培训2万人。

除了会晤首相苏纳克，泽连斯基还将在英国国会下议院发表演讲。而在2月9日，乌克兰总统还有可能前往布鲁塞尔与欧盟领导人会晤并在欧洲议会发表演讲。欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)的一名发言人对外界披露，此前米歇尔曾经邀请泽连斯基"亲自参加一次欧盟峰会"。两名欧洲议会消息人士分别对法新社透露，泽连斯基很有可能在2月9日出席议会特别会议并发表演讲。

出于安全考量，欧盟以及乌克兰官方至今没有披露泽连斯基访问的具体行程。

一星期前，多名欧盟领导人到访乌克兰，泽连斯基在会晤中再次呼吁加快吸纳乌克兰加入欧盟的进程。

这也将是俄乌战争开打近一年以来，乌克兰总统首次出访英国以及欧盟。

（法新社等）

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