泽连斯基出访欧洲 再次呼吁提供战斗机

（德国之声中文网）英国首相府披露称，两国领导人会晤时讨论"双管齐下的英国对乌援助"，其中包括立刻增加军火援助以应对俄军春季攻势，以及长期支持予以强化。

首相府在一份声明中还表示，苏纳克首相(Rishi Sunak)提议加强英国对乌克兰军人的培训力度，包括将培训范围扩大到战斗机飞行员，以确保乌克兰能够在未来有效保卫其领空，"这将让乌军飞行员能够在将来驾驶先进的北约标准战斗机。"

不久前，美国总统拜登、德国总理肖尔茨刚刚表示，不会向乌克兰提供西方战斗机，但是法国总统马克龙则称不排除这一可能性。

英国皇家空军的台风战斗机

伦敦方面还称，苏纳克首相向乌克兰总统提议"立即开始海军陆战队训练计划"。不过，就在一星期前，苏纳克首相曾对外界表示，如果向乌克兰方面提供“台风”战斗机乃至F35隐身战斗机，那么飞行员培训工作将至少需要几个月甚至几年时间，因此军援乌克兰还是以高效为宜。

在过去6个月中，英国已经帮助培训了约1万名乌克兰军人至"战备状态"，按既有计划还将在今年再培训2万人。

除了会晤首相苏纳克，泽连斯基还与英国国王查尔斯三世在白金汉宫会见，并在英国国会下议院发表演讲。他呼吁英国国会“为乌克兰争取战斗机、为乌克兰争取自由的翅膀”。苏纳克首相也对英国国会表示，英国今年将继续支持乌克兰在战场上取得决定性胜利。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



2月8日晚些时候，泽连斯基还将从伦敦赶赴巴黎，与法国总统马克龙以及德国总理肖尔茨举行会晤。而在2月9日，乌克兰总统还有拟前往布鲁塞尔与欧盟领导人会晤并在欧洲议会发表演讲。欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)的一名发言人对外界披露，此前米歇尔曾经邀请泽连斯基"亲自参加一次欧盟峰会"。两名欧洲议会消息人士分别对法新社透露，泽连斯基很有可能在2月9日出席议会特别会议并发表演讲。乌克兰政府官员披露，泽连斯基将在布鲁塞尔要求加大军援力度。

出于安全考量，欧盟以及乌克兰官方至今没有披露泽连斯基访问的具体行程。

一星期前，多名欧盟领导人到访乌克兰，泽连斯基在会晤中再次呼吁加快吸纳乌克兰加入欧盟的进程。

这也将是俄乌战争开打近一年以来，乌克兰总统首次出访英国以及欧盟。

（法新社等）

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