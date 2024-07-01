泽连斯基再次呼吁盟友放宽乌克兰使用重型武器的范围

乌克兰总统泽连斯基再次呼吁盟国允许乌克兰扩大使用重型武器的范围。他在昨天的视频讲话中说：“世界越早帮助我们对付投掷炸弹的俄罗斯战机，我们就能越早攻击俄罗斯军事基础设施、军用机场，我们就越接近和平。”

（德国之声中文网）鉴于俄罗斯最近几天不断加大的空袭力度，乌克兰总统泽连斯基呼吁盟国提供更多支持。泽连斯基在昨天（6月30日）的晚间视频讲话中表示：“世界越早帮助我们对付投掷炸弹的俄罗斯战机，我们就能越早攻击俄罗斯军事基础设施、军用机场，我们就越接近和平。”

乌克兰军方长期以来一直要求西方允许其使用重型武器攻击远离前线的俄罗斯阵地和空军基地。迄今为止，乌克兰军队只能在靠近前线的地区以及与俄罗斯接壤的边境地区使用盟国提供的武器弹药。为了攻击俄罗斯腹地，乌克兰武装部队迄今只能依靠自己生产的无人机，而这种无人机的效果远远不如火箭弹或巡航导弹。

泽连斯基在视频中表示，俄罗斯在哈尔科夫附近发动攻势的压力下，西方伙伴允许乌克兰在与俄罗斯接壤的边境使用重型武器。“袭击俄罗斯边境有助于保护生命，”泽连斯基说：“乌克兰合作伙伴现在必须做出‘大胆决定’。世界有足够的力量迫使俄罗斯接受和平。”

泽连斯基请求获得更多的防空系统

由于俄罗斯不断加大对乌克兰城市的轰炸，泽连斯基再次要求盟国在防空方面提供更多帮助。他表示，仅上周，俄罗斯就在乌克兰上空投掷了800枚滑翔炸弹。他还发布了一段有关赫尔松、第聂伯罗、敖德萨和扎波罗热地区等地区在爆炸中被破坏以及发生火灾的视频。昨天，哈尔科夫市中心再次发生炸弹爆炸。

泽连斯基表示，乌克兰需要更多的防空系统。乌军只有依赖帮助才能击落俄罗斯战斗轰炸机。

一段时间以来，俄罗斯加强了对乌克兰的空袭。 图像来源: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy via Telegram/via REUTERS

俄罗斯袭击乌东地区的哈尔科夫

昨天，乌克兰东部城市哈尔科夫遭遇俄罗斯滑翔炸弹袭击，造成至少一人死亡。市长捷列霍夫（Ihor Terechow）称，包括一名八个月大的婴儿在内总共10人在这场袭击中受伤。哈尔科夫的军事管理部门表示，一家邮局被炸弹击中。

俄罗斯塔斯社报道称，俄罗斯军方证实了对哈尔科夫的袭击。俄罗斯军方领导层称，邮局所在的大楼据说是乌克兰军队的营地。

不过双方的说法都无法通过独立的信源证实。

导弹碎片从基辅上空落下

昨天下午，一枚俄罗斯导弹在基辅上空被防空系统击落。据乌克兰独立新闻社（Unian）称，碎片落在一栋住宅楼上，5人受到惊吓。该市军事管理部门表示，俄罗斯军方向该市发射了多枚巡航导弹。但这些导弹被防空系统拦截摧毁。

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（德新社）

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