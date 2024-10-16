泽连斯基公布“胜利计划” 强调不会割让领土换和平

乌克兰总统泽连斯基周三(10月16日)向国会提出他拟定的“胜利计划”，坚持解决方案不是搁置冲突或割让领土。他还批评中国、伊朗和北韩支持俄罗斯，称他们为 “罪犯联盟”。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周三(10月16日)向国会提出他拟定的"胜利计划"。他所提出的五大重点包括立即无条件邀请乌克兰加入北约、强化乌克兰防御能力等等。

在向国会议员陈述胜利计划的演讲中，泽连斯基表示，结束两年多战争的解决方案不是搁置冲突，他也排除会用乌克兰领土或主权交换和平的可能性。

泽连斯基促请西方盟友"现在就邀请乌克兰加入北约"，声称莫斯科一直在破坏欧洲安全，这是因为基辅不是这个由美国领导的防御联盟的成员。

泽连斯基也再次呼吁西方，解除对乌克兰使用长距离武器攻击深入俄罗斯领土军事目标的限制。 此外，他要求加强乌克兰防御能力。

泽连斯基表示，乌克兰建议"在其领土上部署全面非核战略吓阻方案"，这将"足以保护乌克兰免受来自俄罗斯的任何军事威胁"。

在演讲中，泽连斯基批评中国、伊朗和北韩支持俄罗斯，称他们为 "罪犯联盟"。

在演讲中，泽连斯基批评中国、伊朗和北韩支持俄罗斯，称他们为 "罪犯联盟"。图为2024年5月，习近平在北京接待来访的普京。 图像来源: Mikhail Tereshchenko/Sputnik/AP/picture alliance

他表示将在周四的一次峰会上向欧洲领袖提出该计划。

克里姆林宫则表示: "唯一的和平计划，就是让基辅政权意识到其奉行的政策是徒劳无益的，并明白清醒过来的必要性。"

（法新社）

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