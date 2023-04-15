泽连斯基：俄罗斯是“一个邪恶的国家”

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基说，过去一周“没有一个小时没有俄罗斯的杀戮和恐怖”。

周五（4月14日），俄罗斯导弹袭击了乌克兰东部城市斯洛维扬斯克的居民住宅楼之后，他在夜间讲话中发表了上述评论。

“这是一个邪恶的国家，它注定会失败。赢得战争是我们对人类的责任。我们会赢。”泽连斯基说。

被俄罗斯导弹击中的住宅楼

据乌克兰消息人士称，这场袭击中包括一名两岁儿童在内的至少九人死亡，二十多人受伤。

多栋房屋和高层建筑被导弹击中。

顿涅茨克地区州长基里连科（Pavlo Kyrylenko）说，在战斗最激烈的巴赫穆特以西的斯洛维扬斯克，“不少于七个地点遭到袭击”。

俄罗斯军队迫切希望攻下斯洛维扬斯克和附近的克拉马托尔斯克，但目前在巴赫穆特陷入困境。

周五，来自英国的一项评估称，乌克兰军队已被迫撤出巴赫穆特的部分地区。

乌克兰军事指挥官本周否认了俄罗斯宣称其军队控制了巴赫穆特80%领土的说法，称莫斯科夸大其词。

德国经济部长呼吁对俄罗斯进行核能制裁

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）呼吁欧盟将对俄罗斯的制裁扩大到核能领域。

哈贝克周六（4月15日）在向德新社发布的声明中表示，俄罗斯正在向欧盟国家出售核能，以此为侵乌战争筹集资金。

哈贝克强调整个欧盟实现完全独立于俄罗斯完的重要性。

“我们已经在许多领域（制裁俄罗斯）取得了长足的进步，包括能源。核能部分还在对其开放。”他说。

俄罗斯是核燃料棒铀的供应商。它还在其领土上储存放射性废物。

这位德国部长指出核技术的“极其敏感”性质。据德新社报道，他警告称“俄罗斯不再被视为可靠的伙伴”。

哈贝克呼吁欧盟在即将到来的新一轮会谈中增加对俄罗斯的核制裁。

普京签署新法：电子通知防逃兵役

俄罗斯总统普京签署了一项新的法案，授权当局向应征入伍者和预备役人员发送电子通知。

俄罗斯此前的兵役规定要求向应征入伍者和预备役人员面递通知，这使得许多俄罗斯人通过离开他们的登记地址来避免兵役。

他帮助俄罗斯人逃避乌克兰战场

现在，地方征兵办公室将通过电子邮件发送通知。一旦通知发布在国家电子服务门户网站上，即视为有效。

新法引发了人们的担忧，认为俄罗斯政府正在考虑继去年秋季动员令之后的又一波征兵动员行动。

英国国防部在其最新的情报简报中表示，新措施“并未具体表明将会开始新一轮强制性大动员”，并说俄罗斯目前“优先考虑招募更多志愿军”。

但是，英国国防部警告称，这可能是让征兵工作细水长流的措施的一部分，因为“俄罗斯预计乌克兰冲突将长期存在”。

军事专家：俄罗斯冬季攻势以失败告终

德国军事专家朗格（Nico Lange）告诉德国媒体，俄罗斯军队在乌克兰的冬季攻势“没有取得成功”。

“我们知道俄罗斯方面损失惨重。”他在接受《每日新闻》（Tagesschau）采访时说，“尽管付出了好几个月的巨大努力，俄罗斯仍在努力攻占小城市，如巴赫穆特和阿夫迪伊夫卡，而且远未取得任何战略进展。”

顿涅茨克地区州长基里连科（Pavlo Kyrylenko）说，在战斗最激烈的以西的斯洛维扬斯克，“不少于七个地点遭到袭击”。

朗格是慕尼黑安全会议“转折点倡导”（Zeitwende）的高级研究员。他说，在过去的几个月里，俄罗斯仅仅额外征服了0.02%的乌克兰领土——同时遭受了五位数的损失。

他说，重要的是要“纠正俄罗斯强而乌克兰弱的迷思”。

这位分析人士说，乌克兰的基本战术似乎正在奏效：“守住前线抵御俄罗斯的袭击，同时组建新的部队，为他们配备装甲运兵车和主战坦克。”

他认为，一旦乌克兰部队完成新装备的训练，“他们很有可能通过反攻突破当前战线并解放其他地区”。



（美联社、法新社、德新社、路透社）

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