 泽连斯基：俄导弹攻击敖德萨是 “恐怖主义活动” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.07.2022

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时政风云

泽连斯基：俄导弹攻击敖德萨是 “恐怖主义活动”

乌克兰总统泽连斯基痛批俄罗斯导弹袭击敖德萨一栋居民楼是“蓄意、有针对性的恐怖主义活动”。俄乌战争持续的同时，乌克兰罗宋汤烹饪被列入联合国濒危文化遗产，引发俄罗斯不满。

Ukraine-Krieg | Angriff auf Odessa

敖德萨一栋居民楼被俄罗斯导弹击中，至少21人死亡

（德国之声中文网）俄罗斯周五对乌克兰南部的敖德萨地区发动导弹攻击，造成至少21人死亡，39人受伤。乌克兰总统泽连斯基以严厉措辞指责俄罗斯是“蓄意、有针对性的俄罗斯恐怖活动，不是什么错误或意外的导弹袭击”。

泽连斯基表示：“三个导弹击中普通居民楼，一栋九层楼建筑，里面没有人藏任何武器、军事装备或弹药。俄罗斯的宣传者和官员总爱用这种说法来解释此类攻击。”

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）也指责俄罗斯对敖德萨的导弹攻击是对平民发动战争。他在推特上称俄罗斯为“恐怖主义国家”并写道：“我敦促合作伙伴尽快提供乌克兰现代导弹防御系统。帮助我们拯救生命，结束这场战争。”

美国宣布再提供乌克兰8.2亿军援

美国已承诺向乌克兰进一步提供军事物资。五角大楼表示，价值8.2亿美元的一揽子计划将向乌克兰提供高机动性多管火箭系统（HIMARS）的更多弹药、两套NASAMS地对空导弹防御系统、炮兵弹药和炮兵雷达。泽连斯基对美国表示感激，并亲自感谢美国总统拜登对乌克兰的新支持方案。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，华盛顿已向乌克兰承诺或提供价值近70亿美元的武器和设备。

Ukraine-Krieg | Norwegens Ministerpräsident Støre in Kiew

挪威首相斯特勒承诺在2022年和2023年向乌克兰提供10亿欧元的支持

另一方面，挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）在基辅与泽连斯基会晤时承诺，在2022年和2023年向乌克兰提供10亿欧元的进一步支持。斯特勒表示，这笔资金将作为人道救援、重建和武装用途，以支持“乌克兰为自由而战”。据挪威通讯社NTB报道，斯特勒在北约峰会结束后直接从马德里前往乌克兰，在与泽连斯基会面前还造访了切尔尼戈夫地区。

基辅欢庆“罗宋汤之战胜利”

联合国教科文组织（UNESCO）周五宣布，将乌克兰的罗宋汤烹饪文化列入“急需保护的非物质文化遗产名录”，原因是这项文化受到俄罗斯侵略战争威胁。

UNESCO在推特上写道：“这项#非物质文化遗产受到战争导致的社区四分五裂的威胁，但对他们而言是希望的象征。“

这项决定进一步激化了基辅与莫斯科之间的紧张关系。

罗宋汤在俄罗斯、其他前苏联国家以及波兰被广泛食用，乌克兰则将这种甜菜根制作的汤品视为国菜。

乌克兰文化部长特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）在Telegram上写道：“罗宋汤之战和俄乌战争，我们都将赢得胜利。”

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）不满回应称：“接下来是什么？认可猪肉是‘乌克兰民族产品’？” 她调侃道：“鹰嘴豆泥和抓饭在很多国家都被视为国菜。一切都会被乌克兰化。”

其他俄罗斯人则认为，联合国教科文组织的决定并没有赋予乌克兰对罗宋汤的专属权利。

（德新社、美联社、法新社、路透社）

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