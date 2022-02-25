 泽连斯基：从喜剧演员到民族英雄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2022

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时政风云

泽连斯基：从喜剧演员到民族英雄

长期以来，许多人将泽连斯基视为跌跌撞撞登上总统宝座的喜剧演员。然而，在抗击俄罗斯的入侵中，这位44岁的乌克兰领导人已经在历史上为自己写下了辉煌的一页。

2022年2月24日，乌克兰泽连斯基总统用俄语发表电视讲话

2022年2月24日，乌克兰泽连斯基总统用俄语发表电视讲话

（德国之声中文网）一个喜剧演员，总统的扮演者，改行做真正的总统？简直不可思议！就连他的支持者都低估了他。然而，泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）拥有很多政治家都不具备的品质，让他在危机时刻大放异彩：他是一位杰出的沟通者。在未来的日子里，他的很多语录将会被人们传诵，并载入史册。

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在俄军队进攻乌克兰的同时，俄罗斯总统普京试图为入侵行为进行辩解：俄罗斯必须“自卫”，保护在乌克兰遭受“种族灭绝”的人民，对乌克兰“去纳粹化”。而这些理由中的大部分都是站不住脚的。

规模庞大的战争已经打响：俄罗斯入侵了乌克兰。德国之声记者 Roman Goncharenko认为，假如西方2014年以后没有选择坐视不顾，这场灾难也许可以避免。

俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后，各方猜测大规模入侵将是下一步。俄方早已在俄乌边界部署了十万军队。DW讲述此次危机是怎样一步一步走到今天。

安全专家认为，普京的入侵不仅威胁到乌克兰的主权，也扰乱了全球地缘政治秩序，俄罗斯的这一步将世界带入了一个全新的局面。

1987年6月12日，在柏林的勃兰登堡门，已担任7年美国总统的前好莱坞演员里根留下一句名言："戈尔巴乔夫先生，打开这道门......推倒这堵墙。"今天，当人们谈论冷战的结束，这句话会被反复引用。

将近45年后，一位也曾经做过演员的国家领导人通过视频向他的国民讲话，对他们说："人民自由! 国家自由！"他就是今天的乌克兰总统泽连斯基。

泽连斯基说："我们乌克兰人是一个和平的民族。但是如果我们今天保持沉默，明天就会消失！" 他激烈地批评其他国家的隔岸观火："我们需要一个反战联盟。我们正在孤独地保卫自己的国家，世界上最强大的国家却都在袖手旁观。"

"人民公仆 "到乌克兰总统

里根辞世已经十八年了，但是很多美国人仍在怀念他，崇敬他，甚至把他视作圣人。泽连斯基似乎也将在乌克兰历史上留下一座丰碑。但是，目前我们还不知道他将面临怎样的遭遇。有报道称，俄罗斯打算杀死他。泽连斯基推测，俄罗斯攻击的目的之一是推翻他的政权，并称自己被敌人列为头号目标。

就在几年前，泽连斯基还是一名演员和艺人，他在广受欢迎的电视连续剧 《人民公仆》中扮演乌克兰总统，讽刺了乌克兰政府的腐败和无能。2019年当选总统之后，他很快成为一位严肃的政治家。在当下的战争危机中，他似乎毫不费力地把握住了正确的基调。也许正是因为在成为总统之前，他是一名优秀的喜剧演员、主持人和杰出的语言大师，才使他如此准确地遣词达意。

2022年2月16日，乌克兰总统泽连斯基在乌克兰北部罗夫诺视察军事演习

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他是一位杰出的沟通者

如今，俄罗斯重兵入侵，乌克兰危在旦夕。泽连斯基的每一次呼吁都比上一次更加紧迫、更加慷慨激昂。观察家们认为，在俄罗斯入侵之初，他做出了迄今最好的一次演讲。他情绪激动，但无所畏惧，态度坚决。他告诉俄国军队："如果进攻，你们将看到我们的面孔，而不是我们的背部！"

这位乌克兰总统还完美地掌握了通过推特进行沟通的艺术。每隔几个小时，他就会在推特上向全世界发表精辟的声明。例如，周五中午，他用乌克兰语和英语感谢瑞典的军事、技术和人道主义援助，最后说他们正在 "共同建立一个反普京联盟"。

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在沟通上，普京成为他的手下败将

炮火只是这场战争的一部分。虽然在军事上，俄罗斯气势逼人，乌克兰似乎毫无希望，但是在与世界的沟通上，普京已经是泽连斯基的手下败将。开战之前，普京以俄罗斯总统身份发表了长达一小时的逻辑混乱的讲话。

在普京认同乌克兰东部的分离主义地区是独立的共和国之后，作为乌克兰总统的泽连斯基向他的国民保证："不要惊慌! 我们很强大，已经准备好应对一切。我们将击败任何入侵者，因为我们是乌克兰！"他的讲话有效地防止了乌克兰出现大规模恐慌。

普京毫无根据地指控乌克兰东部发生"种族灭绝"，并以"去纳粹化"作为战争的借口。对于泽连斯基，这简直是开玩笑。这位乌克兰总统是犹太人，在一个俄语家庭长大，祖父曾在苏联红军中服役，并在纳粹大屠杀中失去了三个兄弟。

遭到俄军袭击之后的基辅街市

遭到俄军袭击之后的基辅街市

泽连斯基的支持率曾经降到低谷

泽连斯基大概从来没有像现在这样收到乌克兰人民的拥护。在俄罗斯入侵之前，许多乌克兰民众对他并不满意。他无法兑现三年前走马上任时雄心勃勃的承诺：结束乌克兰东部地区的冲突。

旨在解决乌克兰东部冲突的明斯克协议中所设想的进展未能实现；相反，这份协议被逐渐撕毁了。

接下来泽连斯基被腐败丑闻缠身，让他以清廉之身反腐的人设蒙上阴影。由一个国际记者网络进行的调查报告显示，泽连斯基与离岸公司的关系变得不清不白。根据该报告，泽连斯基的长期商业伙伴--后来成为总统高级助手--将部分收入投资于伦敦的高端地产，而第一夫人奥列娜是其中一家离岸公司的受益者。

2019年12月，在一场乌克兰危机谈判之后，乌克兰、德国、法国和俄罗斯的领导人共同出席记者会

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冷战的阴影再次出现

也许还有人记得，上世纪70年代末，里根已被认为是政坛过客。此前，他两次作为共和党总统候选人，分别在1968年和1976年败给尼克松和福特。然而， 1979年苏联入侵阿富汗，冷战危机再现。一年后的总统大选中，里根战胜时任总统卡特入主白宫。

四十多年后，俄罗斯入侵乌克兰，世界正面临着一场新的冷战。在这场冷战中，同样是演员出身的泽连斯基将扮演何种角色，我们拭目以待。

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    俄罗斯各地爆发反战抗议

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    一名抗议者被押上警车，但他仍然展示出画在手背上的和平标志。

    作者: Claudia Dehn


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