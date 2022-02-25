泽连斯基：从喜剧演员到民族英雄

（德国之声中文网）一个喜剧演员，总统的扮演者，改行做真正的总统？简直不可思议！就连他的支持者都低估了他。然而，泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）拥有很多政治家都不具备的品质，让他在危机时刻大放异彩：他是一位杰出的沟通者。在未来的日子里，他的很多语录将会被人们传诵，并载入史册。

1987年6月12日，在柏林的勃兰登堡门，已担任7年美国总统的前好莱坞演员里根留下一句名言："戈尔巴乔夫先生，打开这道门......推倒这堵墙。"今天，当人们谈论冷战的结束，这句话会被反复引用。

将近45年后，一位也曾经做过演员的国家领导人通过视频向他的国民讲话，对他们说："人民自由! 国家自由！"他就是今天的乌克兰总统泽连斯基。

泽连斯基说："我们乌克兰人是一个和平的民族。但是如果我们今天保持沉默，明天就会消失！" 他激烈地批评其他国家的隔岸观火："我们需要一个反战联盟。我们正在孤独地保卫自己的国家，世界上最强大的国家却都在袖手旁观。"

从 "人民公仆 "到乌克兰总统

里根辞世已经十八年了，但是很多美国人仍在怀念他，崇敬他，甚至把他视作圣人。泽连斯基似乎也将在乌克兰历史上留下一座丰碑。但是，目前我们还不知道他将面临怎样的遭遇。有报道称，俄罗斯打算杀死他。泽连斯基推测，俄罗斯攻击的目的之一是推翻他的政权，并称自己被敌人列为头号目标。

就在几年前，泽连斯基还是一名演员和艺人，他在广受欢迎的电视连续剧 《人民公仆》中扮演乌克兰总统，讽刺了乌克兰政府的腐败和无能。2019年当选总统之后，他很快成为一位严肃的政治家。在当下的战争危机中，他似乎毫不费力地把握住了正确的基调。也许正是因为在成为总统之前，他是一名优秀的喜剧演员、主持人和杰出的语言大师，才使他如此准确地遣词达意。

他是一位杰出的沟通者

如今，俄罗斯重兵入侵，乌克兰危在旦夕。泽连斯基的每一次呼吁都比上一次更加紧迫、更加慷慨激昂。观察家们认为，在俄罗斯入侵之初，他做出了迄今最好的一次演讲。他情绪激动，但无所畏惧，态度坚决。他告诉俄国军队："如果进攻，你们将看到我们的面孔，而不是我们的背部！"

这位乌克兰总统还完美地掌握了通过推特进行沟通的艺术。每隔几个小时，他就会在推特上向全世界发表精辟的声明。例如，周五中午，他用乌克兰语和英语感谢瑞典的军事、技术和人道主义援助，最后说他们正在 "共同建立一个反普京联盟"。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 逃离基辅：出城的车队长龙 对于乌克兰人来说，这是惊心动魄的一个早晨。在俄罗斯入侵的消息传开之后，乌克兰多地被俄军火箭弹击中，其中也包括首都基辅。许多人开始准备逃离。在军队的装甲车开进基辅大街的同时，民众纷纷把一些家当装到车上试图离开，这导致出城的公路严重拥堵，排起了长龙。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 满地碎片 首都基辅是俄军火箭弹袭击的地区之一。从图上看来，这里应该是一个巨大的广告牌被火箭弹炸毁，玻璃渣散落一地。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 现场勘察 在基辅另一处遭到轰炸的广场，乌克兰士兵在检查一枚火箭弹的残体。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 硝烟浓雾 在其它一些遭到俄罗斯炮火袭击的地方，浓黑的烟雾在空中升起。图中黑烟的来源地是乌克兰东部重镇哈尔科夫附近的一座军用机场。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 民用住宅也未能幸免 据悉也有住宅区被炮火击中。在紧邻哈尔科夫东部的小城丘古耶夫，消防人员在扑灭一幢住宅楼的大火。据称该建筑也在空袭中被击中。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 长驱直入 这是乌克兰边防军发布的监控图像，可以看到俄罗斯装甲车穿越边界线，从克里米亚半岛开进乌克兰。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 民众忙挤兑 俄军入侵造成的影响在乌克兰到处可见。哪怕是在该国最西部的70万人口城市利沃夫，银行自动取款机前也排起了长队。在战争的阴影下，人们显然都想要尽可能地多提取一些现款。



在沟通上，普京成为他的手下败将

炮火只是这场战争的一部分。虽然在军事上，俄罗斯气势逼人，乌克兰似乎毫无希望，但是在与世界的沟通上，普京已经是泽连斯基的手下败将。开战之前，普京以俄罗斯总统身份发表了长达一小时的逻辑混乱的讲话。

在普京认同乌克兰东部的分离主义地区是独立的共和国之后，作为乌克兰总统的泽连斯基向他的国民保证："不要惊慌! 我们很强大，已经准备好应对一切。我们将击败任何入侵者，因为我们是乌克兰！"他的讲话有效地防止了乌克兰出现大规模恐慌。

普京毫无根据地指控乌克兰东部发生"种族灭绝"，并以"去纳粹化"作为战争的借口。对于泽连斯基，这简直是开玩笑。这位乌克兰总统是犹太人，在一个俄语家庭长大，祖父曾在苏联红军中服役，并在纳粹大屠杀中失去了三个兄弟。

遭到俄军袭击之后的基辅街市

泽连斯基的支持率曾经降到低谷

泽连斯基大概从来没有像现在这样收到乌克兰人民的拥护。在俄罗斯入侵之前，许多乌克兰民众对他并不满意。他无法兑现三年前走马上任时雄心勃勃的承诺：结束乌克兰东部地区的冲突。

旨在解决乌克兰东部冲突的明斯克协议中所设想的进展未能实现；相反，这份协议被逐渐撕毁了。

接下来泽连斯基被腐败丑闻缠身，让他以清廉之身反腐的人设蒙上阴影。由一个国际记者网络进行的调查报告显示，泽连斯基与离岸公司的关系变得不清不白。根据该报告，泽连斯基的长期商业伙伴--后来成为总统高级助手--将部分收入投资于伦敦的高端地产，而第一夫人奥列娜是其中一家离岸公司的受益者。

冷战的阴影再次出现

也许还有人记得，上世纪70年代末，里根已被认为是政坛过客。此前，他两次作为共和党总统候选人，分别在1968年和1976年败给尼克松和福特。然而， 1979年苏联入侵阿富汗，冷战危机再现。一年后的总统大选中，里根战胜时任总统卡特入主白宫。

四十多年后，俄罗斯入侵乌克兰，世界正面临着一场新的冷战。在这场冷战中，同样是演员出身的泽连斯基将扮演何种角色，我们拭目以待。

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