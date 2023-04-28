泽连斯基：从中方那里听到了尊重

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基再一次对日前同中国国家主席习近平的通话做出了积极的反馈。他在周五的一次新闻发布会上说，在这次电话会谈中，双方谈到了乌克兰的领土主权完整和联合国宪章——“我们听到（中方）对所有这些原则的尊重”。泽连斯基强调，这一点非常重要。

这位45岁的乌克兰总统还透露，他在通话中向习近平提出，请求中方帮忙向莫斯科施加影响力，以促成乌克兰战俘和“被绑架儿童”回国。据乌方称，这其中涉及到“将近2万名儿童”。到目前为止，其中只有大约360名被接回乌克兰。

泽连斯基表示：“我坦率地说，目前在帮助我们乌克兰孩子回国的，只有乌克兰自己。”虽然联合国方面也做出了努力，但是收效甚微。所以他在这方面也向习近平提出了求助。“我们必须让各方都参与进来，才能向俄罗斯侵略者和绑架我们孩子的恐怖分子施加压力。”

本周三，泽连斯基和习近平进行了乌克兰战争爆发14个月以来的首次通话。此前，习近平在3月份访问俄罗斯期间，已经与普京进行了面对面的会谈。批评者指责中国暗中支持莫斯科，但是基辅方面至今态度谨慎，未对北京提出过此类谴责。

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俄罗斯发动新一轮袭击

与此同时，俄罗斯在周五袭击了乌克兰各地的多座城市，造成26人死亡，其中包括5名儿童。这一轮新的袭击目标包括该国中部历史名城乌曼（Uman），法新社记者在当地一个被炸毁的住宅区看到救援人员从废墟中挖掘遇难者尸体。

俄罗斯军队在冬季持续发动以瘫痪乌克兰能源供应网络为目标的袭击之后，曾经暂停攻势，如今这新一波导弹袭击等于结束了为期数周的停顿。

除了乌曼之外，俄罗斯导弹还集中了第聂伯罗（Dnipro）的内城。这座乌克兰中南部城市还尚未从1月份一栋建筑被炸造成40多人死亡的创伤中恢复过来，就又遭袭击。

遭到炮轰之后的第聂伯罗

与此同时，赫尔松南部地区当局周五也表示，俄罗斯军队炮击了小镇比洛泽尔卡（Bilozerka），造成1人死亡，3人受伤。

乌克兰总统泽连斯基对俄罗斯最近的袭击表示谴责，并誓言一定要反击。“只有终极的恶魔才会对乌克兰发动这样的恐怖袭击”，他在周五的晚间讲话中说。

当天早些时候，乌克兰防长热斯尼科夫也对媒体表示，该国武装部队的反攻计划已经准备就绪。他说：“只要上帝愿意，只要天气条件允许、指挥官决心已定，我们就会这样做。”



（法新社、德新社）

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