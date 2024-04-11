泽连斯基五年任期将满，战时乌克兰是否大选？

（德国之声中文网）泽连斯基作为乌克兰总统的五年任期将于5月20日正式结束。新一轮大选本应在3月底举行，但由于国家仍处于战争和戒严状态，议会决定推迟投票。乌克兰人面临的一个主要问题是，泽连斯基卸任之后，谁将接替他的职位。

2024年初，很少有政界人士和时评人公开讨论泽连斯基的继任者。2月底，当泽连斯基回顾过去两年与俄罗斯的战斗时，驳斥了任何质疑他合法性的言论，称其为“敌对言论“。泽连斯基在接受记者采访时说，无论是乌克兰的盟友还是乌克兰国人都没有提出这样的问题。他说，任何此类猜测都是“俄罗斯联邦计划的一部分”。

德国之声咨询的乌克兰法律专家说，他们预计泽连斯基将继续掌权，直到选出新总统。 “乌克兰宪法对此有明确规定。” 政策与法律改革中心的马赫拉 (Andriy Mahera) 告诉德国之声，“总统不会在就职五年后自动失去权力。这些权力只有在新当选总统就职时，也就是要经历选举之后才会被取消。”

总统和议会选举目前不可能举行。乌克兰宪法对大选做出了临时限制规定，而戒严令则禁止这两种选举活动。官员们说，部分原因是为了保护选民的安全。

泽连斯基看望前线士兵

泽连斯基是否应该辞职？

戒严令还限制了某些公民自由。马赫拉说：“一些宪法权利和自由受到限制，例如言论自由、和平集会和行动自由的权利。”中央选举委员会和乌克兰国家科学院立法和科学法律专家研究所在2024年初也发布了类似的评估。

有些乌克兰资深政治家也参与了这场辩论。前国会议员、上世纪90年代中期宪法起草委员会成员奥梅尔琴科（Hryhoriy Omelchenko）说，延长总统任期不受监管并非巧合，并认为这是一种保障措施。尽管如此，奥梅尔琴科还是给泽连斯基写了一封信，敦促总统“不要篡夺国家权力”并在5月主动辞职，这封信发表在3月份的乌克兰媒体Ukrajina Moloda上。

泽连斯基的合法性不仅来自法律，还来自广泛的民众支持。乌克兰经济和政治研究中心1月进行的一项调查发现，69%的受访者信任泽连斯基，只有不到四分之一的人表示不信任总统。

基辅国际社会学研究所（KIIS）2月初的一项调查发现，69%的受访者认为泽连斯基应继续掌权直至戒严结束，只有15%的受访者支持在当前情况下举行选举，10%的受访者希望泽连斯基将权力移交给议会主席斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）。

KIIS执行主任赫鲁谢茨基（Anton Hrushetskyi）告诉德国之声，目前无论哪种情况都有破坏政府合法性和乌克兰稳定的风险。赫鲁谢茨基说：“数百万人在国外，数百万人生活在被占领状态下，数十万人在军队服役——如果公民不能作为选民或候选人参加选举，这将破坏选举结果的合法性。”

德国之声采访的法律专家说，宪法法院应解决有关总统权力和选举时间的争论。马赫拉说：“只有宪法法院才能解释宪法，以确定其他法律是否合宪。”

总统、政府、最高法院、45名议员或议会人权专员都可以请求宪法法院审查释宪。但迄今为止，他们都没有这样做。

据乌克兰媒体2月下旬报道，泽连斯基的办公室正在准备向宪法法院递交申诉书，但尚未提交。据该报道称，将由泽连斯基领导的人民公仆党的45名党员代表提交申诉书。

议会党团认为，泽连斯基拥有完全的合法性。反对派也基本同意。

乌克兰各政党均表示无意向宪法法院上诉，并强调了在戒严结束前不举行选举的党派间协议。

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