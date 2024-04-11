 泽连斯基五年任期将满，战时乌克兰是否大选？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2024

访问新版DW网页

尝鲜使用dw.com测试版。该版本仍在完善中，欢迎你提出宝贵意见！

转到新版dw.com网页

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

政治

泽连斯基五年任期将满，战时乌克兰是否大选？

泽连斯基作为乌克兰总统的五年任期将于5月20日正式结束，他能否不经过大选继续掌权？如果不能，谁来继续领导战时乌克兰？

乌克兰总统泽连斯基

乌克兰总统泽连斯基

（德国之声中文网）泽连斯基作为乌克兰总统的五年任期将于5月20日正式结束。新一轮大选本应在3月底举行，但由于国家仍处于战争和戒严状态，议会决定推迟投票。乌克兰人面临的一个主要问题是，泽连斯基卸任之后，谁将接替他的职位。
2024年初，很少有政界人士和时评人公开讨论泽连斯基的继任者。2月底，当泽连斯基回顾过去两年与俄罗斯的战斗时，驳斥了任何质疑他合法性的言论，称其为“敌对言论“。泽连斯基在接受记者采访时说，无论是乌克兰的盟友还是乌克兰国人都没有提出这样的问题。他说，任何此类猜测都是“俄罗斯联邦计划的一部分”。

德国之声咨询的乌克兰法律专家说，他们预计泽连斯基将继续掌权，直到选出新总统。 “乌克兰宪法对此有明确规定。” 政策与法律改革中心的马赫拉 (Andriy Mahera) 告诉德国之声，“总统不会在就职五年后自动失去权力。这些权力只有在新当选总统就职时，也就是要经历选举之后才会被取消。”

总统和议会选举目前不可能举行。乌克兰宪法对大选做出了临时限制规定，而戒严令则禁止这两种选举活动。官员们说，部分原因是为了保护选民的安全。

泽连斯基看望前线士兵

泽连斯基看望前线士兵

泽连斯基是否应该辞职？

戒严令还限制了某些公民自由。马赫拉说：“一些宪法权利和自由受到限制，例如言论自由、和平集会和行动自由的权利。”中央选举委员会和乌克兰国家科学院立法和科学法律专家研究所在2024年初也发布了类似的评估。

有些乌克兰资深政治家也参与了这场辩论。前国会议员、上世纪90年代中期宪法起草委员会成员奥梅尔琴科（Hryhoriy Omelchenko）说，延长总统任期不受监管并非巧合，并认为这是一种保障措施。尽管如此，奥梅尔琴科还是给泽连斯基写了一封信，敦促总统“不要篡夺国家权力”并在5月主动辞职，这封信发表在3月份的乌克兰媒体Ukrajina Moloda上。

泽连斯基的合法性不仅来自法律，还来自广泛的民众支持。乌克兰经济和政治研究中心1月进行的一项调查发现，69%的受访者信任泽连斯基，只有不到四分之一的人表示不信任总统。

基辅国际社会学研究所（KIIS）2月初的一项调查发现，69%的受访者认为泽连斯基应继续掌权直至戒严结束，只有15%的受访者支持在当前情况下举行选举，10%的受访者希望泽连斯基将权力移交给议会主席斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）。

KIIS执行主任赫鲁谢茨基（Anton Hrushetskyi）告诉德国之声，目前无论哪种情况都有破坏政府合法性和乌克兰稳定的风险。赫鲁谢茨基说：“数百万人在国外，数百万人生活在被占领状态下，数十万人在军队服役——如果公民不能作为选民或候选人参加选举，这将破坏选举结果的合法性。”

议会主席斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）被认为是接替泽连斯基的人选之一

议会主席斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）被认为是接替泽连斯基的人选之一

德国之声采访的法律专家说，宪法法院应解决有关总统权力和选举时间的争论。马赫拉说：“只有宪法法院才能解释宪法，以确定其他法律是否合宪。”

总统、政府、最高法院、45名议员或议会人权专员都可以请求宪法法院审查释宪。但迄今为止，他们都没有这样做。

据乌克兰媒体2月下旬报道，泽连斯基的办公室正在准备向宪法法院递交申诉书，但尚未提交。据该报道称，将由泽连斯基领导的人民公仆党的45名党员代表提交申诉书。

议会党团认为，泽连斯基拥有完全的合法性。反对派也基本同意。

乌克兰各政党均表示无意向宪法法院上诉，并强调了在戒严结束前不举行选举的党派间协议。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

FILE PHOTO: Ukranian President Volodymyr Zelenskiy speaks during an interview with Reuters, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine September 16, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo/File Photo

泽连斯基：美国国会再不放行援乌计划 乌克兰将会失败 08.04.2024

俄军加强攻势、不断突破乌军防线之际，乌克兰军队却即将陷入弹尽粮绝的危险境地。乌克兰总统泽连斯基发出警告称，如果美国国会继续阻挠援乌计划，乌克兰将面临失败。

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 21: (L-R) U.S. President Joe Biden shakes hands with President of Ukraine Volodymyr Zelensky after a meeting in the East Room of the White House September 21, 2023 in Washington, DC. Zelensky is in the nation's capital to meet with President Biden and Congressional lawmakers after attending the United Nations General Assembly in New York. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

瑞士举行乌克兰和平会议 拜登参加 俄方缺席 11.04.2024

据《新苏黎世报》援引多个“可靠消息源”称，美国总统拜登将出席6月在瑞士举行的乌克兰战争问题高级别和平会议。瑞士政府据信还在积极说服中国方面派遣代表参加此次会议。

NEW DELHI, INDIA - MARCH 29: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - ' INDIAN MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Indian Minister of External Affairs Subrahmanyam Jaishankar (R) meets with Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba (L) in Hyderabad House, in New Delhi, India on March 29, 2024. Indian Ministry of External Affairs / Handout / Anadolu

如何结束俄罗斯的侵略战争？乌克兰请求印度帮助 30.03.2024

乌克兰外长库列巴访问印度之际，基辅正试图寻求全球南方支持计划在瑞士举行的和平峰会，尽管其和平计划遭到俄罗斯的拒绝。

媒体看中国

2月底，数千辆比亚迪电动汽车抵达德国不来梅港

德语媒体：补贴电动汽车 利及全球人民

面对收受大量补贴的中国电动汽车，欧洲人应该如何应对？《商报》呼吁，要以谦虚又自信的姿态和中国人展开合作。《标准报》认为，没有必要制裁中国，而是应该和中国展开补贴竞赛。