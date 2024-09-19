泽连斯基：乌克兰"胜利计划"准备完备

乌克兰总统泽连斯基在每日视频讲话中表示，基辅已准备好"胜利计划"的全部要点。他此前曾表示，本月将与美国总统拜登磋商该计划。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周三（9月18日）表示，基辅已"完全准备好"其"胜利计划"，以终结与俄罗斯的战争。

泽连斯基在每日晚间视频讲话中说："今天，我们可以说，我们的胜利计划已完全准备好了，--所有要点。"他说："一切都已制定出来。现在最重要的是去落实的决心。" 泽连斯基没有透露计划的具体内容。路透社报道称，该计划的基础是一份已于2022年推介的和平计划，其中要求俄罗斯撤回所有军队，恢复乌克兰1991年的边界。

上周，这位乌克兰领导人曾表示，他打算于"本月"与美国总统拜登就这一计划进行磋商。路透社推测，这可能是指下周泽连斯基出席联合国安理会和全体大会期间。

泽连斯基在周三的讲话中还表示："和平没有替代方案，任何冻结战争或其它操纵行为都只会让俄罗斯的侵略升级。我们需要可靠和长久的安全，既是为乌克兰，也是为整个欧洲。"

泽连斯基表示，他的目标是，在11月举行另一次国际和平峰会，届时介绍他的愿景，以终结战争，而俄罗斯将会受到邀请参加峰会。

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俄乌战况

周三，乌克兰军方一名发言人向法新社表示，俄罗斯在库尔斯克地区试图夺回乌克兰控制领土的反攻"被阻止"。不过，另一名不愿透露姓名的乌克兰官员之后低调表示："俄罗斯在库尔斯克地区的行动还在继续，所以说俄罗斯完全失败了还为时过早。"

俄罗斯国防部则在一份声明中称，其军队仍在库尔斯克部分地区发动攻势，并在其它地区击退乌克兰的进攻。俄军方一名高级指挥官称，在库尔斯克对乌克兰军队的反攻取得进展。

乌克兰空军称，周三至周四夜间，共击落42架俄罗斯入侵的无人机。此外，还拦截四枚导弹。乌有关部门表示，俄罗斯对乌南部前线地区扎波罗热的进攻中，一名较年长的女性身亡。

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（法新社、路透社）

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