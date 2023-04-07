 泽连斯基：乌克兰正走在通往北约的道路上 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2023

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泽连斯基：乌克兰正走在通往北约的道路上

乌克兰总统泽连斯基认为，虽然俄罗斯发动的侵略战争仍在继续，但是乌克兰正走在通往北约的道路上。立陶宛认为有必要邀请乌克兰加入北约，但美、德等国对此持保留态度。

去年秋天，乌克兰申请快速加入北约。泽连斯基希望北约能优先批准乌克兰的申请。

去年秋天，乌克兰申请快速加入北约。泽连斯基希望北约能优先批准乌克兰的申请。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基在最新发布的视频中表示，随着西方提供的新一批军事援助以及国际社会的支持，乌克兰在“向北约迈进”的方向度过富有成效的一周。

泽连斯基说，欧盟成员国立陶宛本周曾宣布，很有必要在7月在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会上邀请乌克兰加入北约。立陶宛议会已经决定邀请乌克兰加入北约。波兰也表达支持乌克兰加入北约。北约内部有部分人士希望能在7月峰会上，为乌克兰提供加入北约的“路线图”

但是德国和美国都对此建议持保留态度。一般来说，加入北约的前提条件是，候选国不得卷入当前的国际冲突和边界争端。由于目前俄乌战争仍在持续，所以这一前提显然无法得到满足。

此外，北约秘书长斯托尔滕贝格也间接排除了乌克兰在战争时期加入的可能性。他指出，乌克兰作为一个民主独立的国家在战争中幸存下来，这是加入北约的前提条件。

本周二（4月4日）举行的北约外长峰会上，北约方面已经邀请乌克兰总统泽连斯基参加7月11日和12日在立陶宛举行的峰会。去年秋天，乌克兰申请快速加入北约。泽连斯基希望北约能优先批准乌克兰的申请。

代价高昂、士气高昂的巴赫穆特守卫战

（德新社、路透社、法新社）

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