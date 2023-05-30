 泽连斯基：乌克兰已做好反攻准备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

泽连斯基：乌克兰已做好反攻准备

乌克兰总统泽连斯基表示，目前已经为反攻战做好了准备，他还提到乌克兰需要更多爱国者导弹以抵御俄军的空袭。与此同时，在俄罗斯境内近日也出现多起空袭事件，但乌克兰方面否认与之有关。

泽连斯基表示对反攻有信心

泽连斯基表示对反攻有信心

（德国之声中文网）经过了长达15个多月的交战，乌克兰总统泽连斯基在《华尔街日报》周六（6月3日）刊出的采访中表示：乌方现在已经准备好对俄军发动反攻。

泽连斯基在乌克兰港口城市奥德萨接受采访时说：「我们坚信我们会成功」。他补充道：「我不知道这将需要多长时间，说实话，它可以透过各种不同方式。但我们即将这么做，我们已经做好准备了。」

需要更多爱国者导弹系統

在采访中，泽连斯基提到了俄罗斯在前线的空中优势，并呼吁乌克兰迫切需要更多爱国者导弹系統，除了能让公民免受空中轰炸，也能保护前线作战部队。他指出，缺乏对俄罗斯空中力量的防范意味着「大量士兵将在反击战中死亡」。

泽连斯基也对《华尔街日报》记者表示，乌克兰本希望在反攻战役中能有更多西方提供的武器。尽管未能如愿，乌克兰还是准备好了行动，他说：「我们希望拥有某些东西，但我们不能等上几个月」。

德国今年已向乌克兰交付了一套爱国者系统

德国今年已向乌克兰交付了一套爱国者系统

双方加强部署

今年以来随着乌克兰为反攻做出准备，莫斯科方面也加强了空袭部署。据基辅当局指出，乌克兰防御系统周五（6月2日）在基辅上空击落了多架俄罗斯无人机和导弹。乌克兰军方在一份声明中说：「根据初步信息，防空部队在基辅上空和周边空域发现并摧毁了30多个各类空中目标。」

乌克兰国防部副部长哈夫里洛夫（Volodymyr Havrylov）周六告诉路透社：「除了巡航导弹袭击之外，乌克兰在5月份还面临着弹道导弹的反复袭击，特别是在包括首都基辅在内的城市中心。」他补充：「他们（俄罗斯）的主要目标是阻止我们的反攻，并将目标瞄准了决策核心机构。」

他也强调，西方合作伙伴提供的现代防空系统对袭击的「有效率超过 90%」，并且提到「没有什么能阻止我们的努力、我们的愿望和我们对赢得这场战争的信心」。哈夫里洛夫本周前往新加坡参加了香格里拉对话会（IISS Shangri-La Dialogue）。

另一方面，乌克兰在过去几周也增加了对俄罗斯火药库和后勤路线的打击，据乌通社周四报导，塔夫里亚区（Tavria）的军队摧毁了敌人的4个弹药库。

5月30日遭到无人机袭的莫斯科建筑物

5月30日遭到无人机袭的莫斯科建筑物

俄袭击事件频传

此外，近日在俄罗斯也有越来越多的无人机袭击事件，如在邻近乌克兰的边境城市舍别基诺（Shebekino）本周就传出遭遇了前所未有的强烈炮击，当地居民不得不撤离家园。来自俄罗斯亲乌克兰武装分子「自由俄罗斯」和「俄罗斯志愿军团」随后于周四声称已进入舍别基诺，并且表示「将解放整个俄罗斯」。

而俄罗斯首都莫斯科也在本周稍早多次遭遇无人机袭击，俄总统普京指责「恐怖主义活动的明确迹象」。 不过，乌克兰当局则否认与这些俄罗斯境内的攻击事件有关，仅表示「很高兴看到并预测袭击次数会继续增加」。

泽连斯基：乌克兰已经准备好加入北约

（综合报导）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

30/05/2023 *** This photo shows a part of an apartment building which was reportedly damaged by Ukrainian drone in Moscow, Russia, Tuesday, May 30, 2023. In Moscow, residents reported hearing explosions and Mayor Sergei Sobyanin later confirmed there had been a drone attack that he said caused insignificant damage. (AP Photo)

无人机袭击莫斯科 俄方指乌克兰发动恐袭 30.05.2023

俄罗斯首都莫斯科本周二（5月30日）清晨遭到无人机袭击，俄方称乌克兰对其发动“恐袭”。本周二，乌克兰首都基辅再次遭到俄罗斯新一轮大规模空袭。

ARCHIV 24/02/2023 *** A car drives by bullet and shrapnel riddled road sign on the road to the Russian city of Belgorod, near the place where the first clashes between the Russian and Ukrainian forces took place a year ago, in Kharkiv, Ukraine, Friday, Feb. 24, 2023. Ukraine's leader pledged Friday to push for victory in 2023 as he and other Ukrainians marked the somber anniversary of the Russian invasion that upended their lives and Europe's security. (AP Photo/Vadim Ghirda)

俄罗斯指责“破坏分子”在边境州搞恐袭 23.05.2023

与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德州境内的军事行动仍在继续。俄罗斯当局指责乌克兰“破坏分子”入侵俄罗斯。基辅方面对此予以否认。由俄罗斯公民组成“俄罗斯自由军团”等组织声称对别尔哥罗德州的袭击事件负责。

TOPSHOT - Ukrainian soldiers adjust a national flag atop a personnel armoured carrier on a road near Lyman, Donetsk region on October 4, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukraine's President Volodymyr Zelensky said on October 2, 2022 that Lyman, a key town located in one of four Ukrainian regions annexed by Russia, had been cleared of Moscow's troops. (Photo by Anatolii Stepanov / AFP) (Photo by ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images)

客座评论：乌克兰大反攻的可能结果和影响 28.05.2023

俄罗斯的侵略战争不仅对乌克兰带来了灾难，而且给整个西方阵营带来了战后前所未有的危机感。这几个月的发展表明，普京领导下的俄罗斯在其战争能力上已经达到极限。而乌克兰的大反攻将什么时候到来？对全球的安全格局甚至中国的台湾政策有何影响？

广告

媒体看中国

来自中国的蔚来汽车已经在欧洲上市

德语媒体：中国是否会摧毁德国工业？

《商报》担忧，中国凭借廉价大生产优势，将会威胁到德国产业的根基，德国政界必须尽快采取行动避免去工业化。《新苏黎世报》则刊发客席评论，指出尽管专制中国屡次打击民主运动，但是人类的自由的渴求永远不会被扼杀。