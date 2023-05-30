泽连斯基：乌克兰已做好反攻准备

（德国之声中文网）经过了长达15个多月的交战，乌克兰总统泽连斯基在《华尔街日报》周六（6月3日）刊出的采访中表示：乌方现在已经准备好对俄军发动反攻。

泽连斯基在乌克兰港口城市奥德萨接受采访时说：「我们坚信我们会成功」。他补充道：「我不知道这将需要多长时间，说实话，它可以透过各种不同方式。但我们即将这么做，我们已经做好准备了。」

需要更多爱国者导弹 系統

在采访中，泽连斯基提到了俄罗斯在前线的空中优势，并呼吁乌克兰迫切需要更多爱国者导弹系統，除了能让公民免受空中轰炸，也能保护前线作战部队。他指出，缺乏对俄罗斯空中力量的防范意味着「大量士兵将在反击战中死亡」。

泽连斯基也对《华尔街日报》记者表示，乌克兰本希望在反攻战役中能有更多西方提供的武器。尽管未能如愿，乌克兰还是准备好了行动，他说：「我们希望拥有某些东西，但我们不能等上几个月」。

德国今年已向乌克兰交付了一套爱国者系统

双方加强部署

今年以来随着乌克兰为反攻做出准备，莫斯科方面也加强了空袭部署。据基辅当局指出，乌克兰防御系统周五（6月2日）在基辅上空击落了多架俄罗斯无人机和导弹。乌克兰军方在一份声明中说：「根据初步信息，防空部队在基辅上空和周边空域发现并摧毁了30多个各类空中目标。」

乌克兰国防部副部长哈夫里洛夫（Volodymyr Havrylov）周六告诉路透社：「除了巡航导弹袭击之外，乌克兰在5月份还面临着弹道导弹的反复袭击，特别是在包括首都基辅在内的城市中心。」他补充：「他们（俄罗斯）的主要目标是阻止我们的反攻，并将目标瞄准了决策核心机构。」

他也强调，西方合作伙伴提供的现代防空系统对袭击的「有效率超过 90%」，并且提到「没有什么能阻止我们的努力、我们的愿望和我们对赢得这场战争的信心」。哈夫里洛夫本周前往新加坡参加了香格里拉对话会（IISS Shangri-La Dialogue）。

另一方面，乌克兰在过去几周也增加了对俄罗斯火药库和后勤路线的打击，据乌通社周四报导，塔夫里亚区（Tavria）的军队摧毁了敌人的4个弹药库。

5月30日遭到无人机袭的莫斯科建筑物

俄袭击事件频传

此外，近日在俄罗斯也有越来越多的无人机袭击事件，如在邻近乌克兰的边境城市舍别基诺（Shebekino）本周就传出遭遇了前所未有的强烈炮击，当地居民不得不撤离家园。来自俄罗斯亲乌克兰武装分子「自由俄罗斯」和「俄罗斯志愿军团」随后于周四声称已进入舍别基诺，并且表示「将解放整个俄罗斯」。

而俄罗斯首都莫斯科也在本周稍早多次遭遇无人机袭击，俄总统普京指责「恐怖主义活动的明确迹象」。 不过，乌克兰当局则否认与这些俄罗斯境内的攻击事件有关，仅表示「很高兴看到并预测袭击次数会继续增加」。

泽连斯基：乌克兰已经准备好加入北约

（综合报导）

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