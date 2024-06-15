泽连斯基：乌克兰和平峰会将见证历史产生

为期两天的乌克兰和平峰会周六拉开帷幕，尽管主办方瑞士已经致力于降低各界对于取得成果的期待，但是乌克兰总统泽连斯基仍然表示对峰会抱有很高希望。俄罗斯和中国缺席此次会议。

（德国之声中文网）周六下午，乌克兰总统泽连斯基向抵达瑞士卢塞恩湖湖畔的布尔根施托克酒店会场的各国政要致意。他在社交媒体Telegram上发帖表示：“我们将在这次峰会上见证历史的产生。”

他还在X平台（过去的推特）上表示，“今天，我们正在朝着以《联合国宪章》和国际法基本原则为基础的公正和平共同迈出第一步。”

此前，俄罗斯总统普京在周五公布和谈条件，要求乌克兰放弃加入北约，从被俄军占领的四个地区完全撤军，俄罗斯也将“在同一时刻停火并开启和谈”。

在会议开幕之前，德国总理肖尔茨本周在柏林举行的第三次乌克兰重建会议上表示，他希望本周末（6月15日和16日）在瑞士举行的乌克兰和平峰会"能够给我们带来一些更接近和平的东西"。对泽连斯基来说，瑞士应其请求组织的和平峰会能如期举行，已经是一种成功。"不失去盟友和伙伴国是非常困难的。对乌克兰来说，团结伙伴国与非伙伴国本身就是一项艰巨的任务，"泽连斯基表示。

肖尔茨补充说道，也许在瑞士峰会上"可以找到一条通往和平进程的途径，未来时机成熟时，俄罗斯也可以参与到这个进程中来。但何时以及在何种状况下参与进来将完全由乌克兰决定。"

北京缺席

俄罗斯未获邀请，莫斯科也早早表明无意出席峰会。德国政府一直在努力争取中国的参与，但北京最终拒绝了邀请。瑞士联邦总统阿姆赫德（Viola Amherd）在会前表示，仍有90个国家确认参加。其中一半来自欧洲和北美，另一半是来自全球南方国家，包括南美、非洲、中东和亚洲。多国政府对瑞士主办本次会议表示感谢。阿姆赫德还表示，这是一个"得到广泛支持的进程"，旨在为"未来有俄罗斯参与的和平峰会"创造基础和条件。

肖尔茨：寻找一条通往和平进程的途径 图像来源: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

乌克兰重建会议：欧盟向乌克兰企业提供贷款

在柏林举行的乌克兰重建会议（URC 2024）上，欧盟承诺向乌克兰中小企业提供贷款支持，贷款资金还将用于乌克兰电力及供暖系统的紧急维修。将由布鲁塞尔向乌克兰提供贷款，款项将由俄罗斯冻结在欧洲资产的利息收入支付。泽连斯基首次在柏林联邦议院发表讲话，并随后到访了位于柏林北部的军事训练场，看望了在那里接受德国联邦国防军爱国者防空系统训练的乌克兰士兵。

重建会议结束后，七国集团（G7）峰会本周四开始在意大利召开，希望能为周末的和平峰会争取到更多国家和政府首脑的参与。

据报道，俄罗斯主要对全球南方国家施压，要求其拒绝出席瑞士和平峰会。因此最终能有90个国家（其中包括全球南方国家）确认出席会议已被瑞士主办方视为一种成功。但这也有可能与会议议程被大大缩短有关。

会议地点：瑞士山水秀美的比尔根山景区 图像来源: Michael Buholzer/KEYSTONE/picture alliance

核心议题：核安全、粮食出口、被绑架儿童

峰会核心议题包括乌克兰核电站安全问题 - 位于乌克兰南部前线的核电站是欧洲最大的核电站，目前被俄军占领。此外，会议还将讨论进一步确保乌克兰粮食安全出口问题，尤其是向南方国家的粮食出口，以及释放被俄罗斯绑架的乌克兰儿童等问题。

瑞士峰会结束之后的联合声明不会涉及立即停止俄罗斯入侵，也不会涉及俄罗斯军队从乌克兰撤军的问题，虽然这才是乌克兰和平计划真正要求的。

乌克兰总统泽连斯基表示，为了至少能够对所有大城市和最重要的能源设施进行保护，乌克兰总共需要七套爱国者防空系统。数周前德国已承诺向乌克兰提供第三套防空系统，但德国向盟友提出向乌克兰移交闲置防空系统的请求尚未得到回应。

在柏林重建会议期间，泽连斯基表示，"德国在支持乌克兰方面走在前列，通过提供爱国者防空系统以保护乌克兰领空。"美国媒体报道称，美国总统拜登将向乌克兰再提供一套爱国者防空系统。该系统目前被部署在波兰东南部与乌克兰接壤的区域。

美国将爱国者系统从波兰转移至乌克兰

美国爱国者防空系统目前部署在波兰热舒夫（Rzeszów）机场，该机场已成为西方对乌克兰军事援助的最重要枢纽。泽连斯基在柏林与德国总理肖尔茨一同举行的新闻发布会上还表示："今天有了新的防空解决方案，不仅仅是爱国者防空系统。"

泽连斯基没有透露更多细节。如果加上德国和美国再各自提供的一套爱国者系统，乌克兰将总共拥有五套防空系统--距离预期的七套还差两套。尽管如此，泽连斯基还是取得了一些进展。此外，乌克兰空军预计将在今年夏天部署首批西方F-16战斗机。

泽连斯基在新闻发布会结束时表示，防空系统对国家生存至关重要，与乌克兰重建以及这次在瑞士召开的"高级别和平峰会"同等重要。关键是乌克兰"不能失去主动权"。并且重要的是，不能把主动权"交给任何人，也不能交给俄罗斯"。泽连斯基说道："俄罗斯对于结束战争的设想，从他们入侵的那一天起就已经一目了然--俄罗斯的愿景就是占领我国。"此时已是俄罗斯全面入侵乌克兰的第28个月，而乌克兰首次和平峰会即将召开。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。