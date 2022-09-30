 泽连斯基：乌克兰军队已完整控制利曼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2022

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泽连斯基：乌克兰军队已完整控制利曼

乌克兰官方周日宣布，已经完整控制了乌东战略要地利曼。这是几周来乌克兰大反攻过程中取得的最大战果。俄罗斯军队在今年5月占领了利曼，并将其作为在北顿涅茨克地区行动的后勤和运输枢纽。

乌克兰总统泽连斯基在周六晚间发表的一段视频中说：“在过去的一周里，顿巴斯地区的乌克兰国旗数量有所增加。一周后会看到更多（乌克兰国旗）。”

乌克兰总统泽连斯基在周六晚间发表的一段视频中说：“在过去的一周里，顿巴斯地区的乌克兰国旗数量有所增加。一周后会看到更多（乌克兰国旗）。”

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基在一段简短视频中表示，当地时间周日（10月2日）中午12点30分，乌军已完整控制利曼（Lyman，1925至2016年间名为红利曼）。

俄罗斯军方暂时尚未对此发表评论。周六，俄罗斯国防部表示，由于面临“包围的威胁”，正在从利曼地区撤兵。

周五，俄罗斯总统普京宣布吞并总面积约占乌克兰国土面积五分之一的四个州。

但是乌克兰和西方都谴责俄罗斯所谓的公投是一场骗局，并表示永远不会承认上述乌克兰地区是俄罗斯的一部分。

俄罗斯军队在今年5月夺取占领了利曼，并将其作为在北顿涅茨克地区行动的后勤和运输枢纽。乌克兰上个月在哈尔科夫地区发动闪电式反攻以来，失去利曼成为俄罗斯最大的战损。

卢甘斯克州州长谢尔盖·盖代（Serhiy Gaidai）称，对利曼的控制可以帮助乌克兰收复其地区的失地。

他在Telegram上写道，解放顿利曼是进一步破除俄军对卢甘斯克地区占领的关键因素之一。

乌克兰总统泽连斯基在周六晚间发表的一段视频中说：“在过去的一周里，顿巴斯地区的乌克兰国旗数量有所增加。一周后会看到更多（乌克兰国旗）。”

被俄罗斯并吞的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热4个州的面积占乌克兰领土面积的18%。

乌克兰官方表示，已经完整控制红利曼。

乌克兰官方表示，已经完整控制红利曼。

卡德罗夫呼吁使用低当量核武

战场上遭遇的挫折在俄罗斯内部引发了对其军事行动处理方式的新一轮批评。

普京的盟友、俄车臣共和国领导人卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）周六在社交媒体上炮轰中部军区司令拉宾负责“保卫”利曼地区，命令在该地区部署了卢甘斯克的武装人员及其他部队，但在通讯、运送弹药等方面没有向这些部队提供必要的保障。

卡德罗夫写道：“拉宾的平庸并不可惜。如果换做我，我会把拉宾降为二等兵，剥夺他的荣誉，给他一把机关枪，把他送到前线，用鲜血洗刷耻辱。”

谈及俄方接下来应采取哪些措施，卡德罗夫称，“在我个人看来，应该采取更严厉的措施，比如在边境地区宣布戒严，以及使用低当量核武器”。他还表示，没有必要在做出每个决定时都考虑美西方。

虽然包括梅德韦杰夫在内的俄罗斯一些高级别官员都曾暗示过，俄罗斯可能需要诉诸核武器，但卡德罗夫的呼吁却是最紧迫且明确的。

华盛顿方面表示，它将对任何使用核武器的行为作出果断反应。

美国国防部长奥斯汀周六表示，利曼控制权易主将给俄罗斯军队带来新的问题。他在新闻发布会上说：“我们对现在看到的情况感到非常鼓舞。”他说，缺少利曼连接的补给线，将会让俄罗斯人陷入一种进退两难的局面。

乌克兰大反攻 俄罗斯空袭热电站报复

（路透社）

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