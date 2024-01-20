泽连斯基：乌克兰与普京治下俄罗斯和平无望

（德国之声中文网）俄乌战争即将进入第三年，乌克兰加强对俄境内目标攻击。俄罗斯方面周五（1月19日）表示，乌克兰无人机袭击了俄罗斯西部的一个油库，引发火灾。油库位于布良斯克州（Bryansk）克林齐（Klintsy）市，那里有四个油罐，总容量为6000立方米。乌克兰方面随后向法新社表示对这一袭击负责。

美联社就此报道称，这次袭击显然是乌克兰方面近来加强打击力度的最新举动，目的是让俄罗斯人感到不安并揭穿普京的谎言。这名俄罗斯总统宣称在3月17日总统大选前，俄罗斯的生活正常。

路透社则分析道，俄罗斯和乌克兰都把对方的能源基础设施作为打击目标，目的是破坏对方的供应线和后勤物资的运输线，打击对手的士气，试图在这场近两年的战争中取得优势，而这场战争尚无结束的迹象。

乌克兰呼吁盟国提供更多武器

乌克兰总统泽连斯基坦言，他认为，乌克兰与普京领导的俄罗斯没有恢复和平的可能。泽连斯基在接受英国电视四台（Channel 4）采访时指出："他（普京）不想与乌克兰和平相处。"

针对记者的提问，泽连斯基向寻求连任的美国前总统特朗普发出访问乌克兰的邀请："如果您能在24小时内停止战争，我想，您值得来一趟。"特朗普曾多次表示，如果再次当选，他打算在24小时内化解俄乌冲突。

泽连斯基再次拒绝了为实现和平而向俄罗斯割让领土的想法。发动战争后，俄罗斯已占领了乌克兰卢甘斯克（Luhansk）、顿涅茨克（Donezk）、扎波罗热（Zaporizhzhia）以及赫尔松（Kherson）地区的大部分领土。普京一再指责泽连斯基对和平毫无兴趣，想让俄罗斯遭受战略失败。

同时泽连斯基在采访中再次强调，西方的支持对乌克兰的存亡至关重要。他同时感谢向乌克兰提供资金和武器弹药的西方盟国。他说："没有美国的帮助，我们不可能生存下来"，华盛顿正在就进一步向乌克兰提供军事援助展开辩论。

乌克兰总统顾问波多里亚克（Mykhailo Podolyak）呼吁盟国提供更多武器，帮助乌克兰抵御俄罗斯的入侵。他对德国《图片报》表示："战争现阶段的问题是武器、无人机、手榴弹或炮火的数量分配不均，这需要均衡。"他说，乌克兰需要投资生产军火，特别是生产远程导弹、无人机、手榴弹和炮火。波多里亚克介绍，尽管正值严冬，但战斗的激烈程度却丝毫未减，这使得军事形势十分严峻。波多里亚克也指出，俄罗斯在过去一年中没有取得任何重大进展。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



俄罗斯成中国最大原油供应国

2022年俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家对俄罗斯实施了制裁，许多国际买家纷纷避开俄罗斯原油，因此在2023年的大部分时间里，俄罗斯原油的交易价格远低于国际基准。中国炼油商多利用中间贸易商，处理俄罗斯原油的运输和保险，以避免违反西方制裁。

负责俄罗斯能源部门的俄副总理诺瓦克（Alexander Novak）上个月对该国官媒表示，俄罗斯已经成功规避了西方对其石油的制裁，将石油从欧洲转向了中国和印度，俄罗斯对这两个国家的原油出口量约占其原油出口总量的90%。

中国海关总署周六（1月20日）发布的数据显示，2023年，俄罗斯对中国出口原油1.07亿吨，同比增长24%，成为中国最大原油供应国。沙特以8595.9万吨的出口量排名第二，伊拉克以5900万吨的出口量排名第三。

中国是世界上最大的原油进口国。而沙特与俄罗斯则为全球最大的两个石油供应国。此前四年沙特一直是中国原油进口第一大来源国。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 中俄关系“历史最好时期” 2023年初，一位女性在黑龙江省黑河市直播，隔河相望的就是俄罗斯城市布拉戈维申斯克（海兰泡）。中俄在历史上有过“严寒”的时期，如今两国关系却相当热络。中国外交部网站称，当前，中俄关系处于历史最好时期。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 一带一路见“老朋友” 自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯备受国际孤立。然而，2023年10月，普京却作为贵宾在北京受到迎接，出席受到争议的中国“一带一路”项目峰会。习近平在会晤中称普京为“老朋友”。2018年向普京授勋时，他还曾称普京是他“最好的知心朋友”。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 双边贸易2000亿美元 习近平2023年12月20日会晤俄罗斯总理时表示，今年1-11月，双边贸易已提前实现年2000亿美元的目标——这是原定2024年的目标。中国对俄出口实现50%以上的增长。图为以促进中俄边境贸易为宗旨的黑龙江自贸区黑河片区。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 对俄汽车出口迅猛 中国的数字显示，特别是对俄汽车出口增长迅猛。中国四个品牌汽车进入俄罗斯市场前五名。中国媒体报道称，从2022年初到如今，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率不断攀升，如今已占据半壁江山。图为向俄罗斯出口的长城汽车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 能源供应增加 俄罗斯是中国第一大能源进口国。去年底，“西伯利亚力量”管道全线贯通。如今，双方正在讨论建设“西伯利亚力量2号”管线。中国媒体报道称，俄气公司表示，今年前三季度，对华天然气供应量同比增长46.6％。图为俄东部的科维克塔天然气田。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 军民两用 欧美对于中国一些企业向俄罗斯出口军民两用物资提出批评。西方媒体报道称，中国向俄罗斯提供芯片，以及可用于军民两用的无人机和卡车。中国外交部表示，一向谨慎对待军品出口，一贯依法管制两用物资。中国的商务数据显示，对俄出口最多的是机电及电子消费品，占比高达40%。图为烟台港向俄罗斯扎鲁比诺港运送的重型卡车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 加强军事关系 除经贸外，两国也承诺加强军事关系。不过专家认为，俄中之间并不会成为北约那样的军事联盟，尽管俄罗斯拥有某些军事科技，中国仍然感兴趣，而中国在芯片领域无疑拥有俄罗斯所需要和进口的技术。今年7月，中俄在日本海举行两国最大规模的联合军演。图为中国战舰在演习后在海参崴休整。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 2024年：中俄建交75周年 2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。



（路透社，德新社，法新社）

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