 泽连斯基主演的电视剧火爆全球 | 文化经纬 | DW | 20.03.2022

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泽连斯基主演的电视剧火爆全球

当上乌克兰总统之前，泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy ）是喜剧演员。在《“人民公仆” 》(Слуга Народа)电视连续剧中活灵活现的国家元首角色让他声名大噪。随着俄罗斯入侵乌克兰，该政治讽刺作品走红了全世界。

Serie Diener des Volkes des ukrainischen Präsidenten Selenskyj

《人民公仆》系列电视剧中，乌克兰现总统泽连斯基（右）饰演国家总统

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基的政党取名"人民公仆"，与他参政前出演的电视剧同名。该系列政治讽刺喜剧里，他扮演的历史老师在社交媒体上猛烈抨击乌克兰国家政权腐败走红，并出人意料最终成为总统。 

拥有该连续剧版权的斯德哥尔摩版权公司 Eccho Rights 近日告知，这些天，世界各地有关《人民公仆》的报价纷至沓来。该公司联合创始人之一的泽徳伦德（ Nicola Söderlund ）告诉法新社，迄今已签下 15 份合同，并还在和另外 20 个国家洽谈生意。

同Netflix谈

泽徳伦德坐在位于斯德哥尔摩的宽敞办公室里， 办公桌后墙上挂着《人民公仆》系列剧海报。他告知，最近是拉丁美洲的报价，"我们还在和美国、Netflix 以及许多不同的合作伙伴谈判。"

自俄罗斯入侵乌克兰以来，英国广播公司 Channel 4、希腊广播公司 ANT1 和罗马尼亚广播公司 PRO TV Biden 等已获播放许可；另有意大利3家媒体正参与竞标。

Serie Diener des Volkes des ukrainischen Präsidenten Selenskyj

目前在希腊，每晚黄金时段播出《人民公仆》 

在德、法两国，该剧可在公共媒体 Arte的影片库里看到。设址斯特拉斯堡的这家法德联合电视台称，点看该电视连续剧的数量不断增加。

泽徳伦德认为，争相购买播放权既体现了团结，但也反映了人们的好奇心："大家想知道此人是谁。"

"我和他一起吃过午饭" 

泽徳伦德说，他10年首次见到泽连斯基，在基辅共进过一顿午餐，感觉泽伦斯基的"想法很疯狂，很有趣"，就像游戏节目"Crack Them Up"那样，旨在娱乐普众。相关理念也销往了越南、中国和芬兰。 

最近，泽徳伦德公司和泽连斯基本人无直接联系，但和他的若干经纪人有联络。 Eccho Rights负责人马尔姆伯格（Fredrik af Malmborg ）透露，经纪人中 "有一个避难去了土耳其，另一个在鹿特丹，仍和'Vova'--他们仍然这么称呼他（泽连斯基）保持联系" 。 

Serie Diener des Volkes des ukrainischen Präsidenten Selenskyj

和平一些的日子里：泽伦斯基总统（右）在亦取名"人民公仆"的党的首次代表大会上"

马尔姆伯格说，已签下的合同细节保密，不过，版权购买费约"100万欧元"。他的公司现有约40 员工，在多个地点办公，还拥有泽连斯基制作的另一个取名《丈人丈母娘》（Svaty"）的系列剧所有权。

下架俄罗斯系列剧

Eccho Rights网站称， "为支持我们在乌克兰的朋友、同事和其他人，Eccho Rights 承诺向乌克兰红十字会捐款5万欧元，该组织亟需资金，以能帮助战争受害者。"

 此外，Eccho Rights 已从其销售目录中去除了俄罗斯拥有版权或制作的所有系列剧。 Eccho Rights 网站这样写道："作为与乌克兰团结一致的标志，我们必须使用一切可能的制裁手段应对俄罗斯。" 

（法新社，德新社）

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