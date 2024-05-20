泽连斯基为何得以留任乌克兰总统？

乌克兰总统泽连斯基的任期于5月20日正式结束。新一轮总统大选本应在3月底举行，但因为该国处于戒严状态而取消。法律专家解释泽连斯基可以继续执政的原因。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基的正式任期于本周一（5月20日）结束。新一轮总统大选本应在3月底举行，但由于乌克兰仍处于战争和戒严状态，议会决定推迟投票。乌克兰人面临的一个主要问题是，泽连斯基卸任之后，谁来接替他的职位。

戒严令禁止一切选举。2月底，当泽连斯基回顾过去两年与俄罗斯的战斗时，驳斥了任何质疑他合法性的言论，称其为"敌对言论"。泽连斯基对记者强调说：无论是乌克兰的盟友还是乌克兰国人都没有提出这样的问题。他说，任何此类猜测都是"俄罗斯联邦计划的一部分"。

戒严状态下是否可能举行选举？

然而，相关讨论并未就此结束。大多数乌克兰律师表示，他们预计泽连斯基将继续掌权，直到选出新总统。

"乌克兰宪法对此有明确规定：总统不会在就职五年后自动失去权力。这些权力只有在新当选总统就职时，也就是要经历选举之后才会被取消"， 乌克兰政策与法律改革中心（CPLR）的宪法专家马赫拉 (Andriy Mahera) 如是告诉德国之声。

不过，乌克兰目前禁止总统和议会选举，但法律依据各不相同：宪法禁止戒严时期举行议会选举，而戒严令则禁止所有选举活动。

泽连斯基在顿巴斯（Donbass）前线与士兵交谈 图像来源: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

泽连斯基是否应该自愿辞职？

在戒严令下禁止选举不仅是为了保护选民的安全。马赫拉说："一些宪法权利和自由受到限制，例如言论自由、和平集会和行动自由的权利。因此，普选和自由选举的原则无法得到保障。"乌克兰中央选举委员会和国家科学院立法和科学法律专家研究所在今年年3月也发布了类似评估。

参与辩论的不仅有法律界专家，还有乌克兰政坛的资深人士。例如，奥梅尔琴科（Hryhoriy Omelchenko）曾是上世纪90年代中期宪法起草委员会的成员。他强调，没有关于延长总统任期的直接规定并非疏忽，这甚至是一种有意的保障措施。尽管如此，奥梅尔琴科还是给泽连斯基写了一封公开信，敦促总统"不要篡夺国家权力"并于今年5月主动辞职，这封信发表在3月份的乌克兰媒体Ukrajina Moloda上。

泽连斯基依旧广受支持

然而，观察人士注意到，泽连斯基的合法性不仅基于法律，还来自乌克兰民众的支持。尽管其支持率有所下降，但仍然相对较高。根据拉祖姆科夫（ Rasumkow ）研究中心（全称乌克兰经济和政治研究中心）1月份进行的一项调查，69%的受访者信任泽连斯基，只有不到四分之一的人表示不信任总统。

基辅国际社会学研究所（KIIS）2月初进行的另一项调查显示，69%的受访者认为泽连斯基应继续担任总统，直至戒严结束。只有15%的人赞成在当前情况下举行选举，另有10%的人希望泽连斯基将权力移交给议会议长斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）。

然而，基辅国际社会学研究所所长赫鲁舍茨基（Anton Hrushetsky）对后两种情况提出警告，因为它们都有破坏政府合法性和乌克兰稳定的风险。他解释道："数百万人在国外，数百万人生活在被占领状态下，数十万人在军队服役--如果公民不能作为选民或候选人参加选举，这将破坏选举结果的合法性。"

斯特凡丘克自2021年10月以来担任乌克兰议会议长 图像来源: Ukrainian Presidential Press Off/Zumapress/picture alliance

谁可以向宪法法院提请合宪性审查？

德国之声采访的大多数律师认为，宪法法院应结束有关总统权力和可能举行的选举的争论。马赫拉指出："只有宪法法院才能解释宪法，并确定其他法律是否合宪。"

但宪法法院的法官不能主动审查如此重要的问题。也不是任何人都可以提请审查。首先，总统、政府、最高法院、45名议员组成的小组或议会人权专员都可以请求宪法法院进行合宪性审查。但迄今为止，他们都没有这样做。

乌克兰媒体"Dserkalo Tyschnja"2月下旬援引消息人士报道称，泽连斯基的办公室正在起草一份向宪法法院提出的申请，但尚未提交。据称，提交任务应该由泽连斯基领导的人民公仆党的45名党员代表完成。

然而，议会党团表示，没有人质疑泽连斯基总统的合法性。反对派的意见也出奇地一致。乌克兰各派政治力量的代表均宣布，他们无意向宪法法院提请，并强调了在戒严结束前不举行选举的党派间协议。

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