泽连斯基为何会选中乌梅罗夫出任国防部长？

（德国之声中文网）这一人事变动具有历史性意义。乌克兰历史上首次由一位克里米亚鞑靼人担任国防部长。在抵御俄罗斯入侵的战争中，国防部长扮演者关键性角色。

上周末，乌克兰总统泽连斯基提名乌梅罗夫(Rustem Umerov)出任新一任国防部长。这一提名还需要议会批准通过。

泽连斯基在上周日（9月3日）发表的每日视频讲话中表示，国防部需要“与军方和整个社会合作的新方法和新形式”，所以他做出更换国防部长的决定。

此前，针对国防部的第二波腐败指控给国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）造成的压力与日俱增。最典型的例子就是地方征兵办收取贿赂，帮助行贿人逃避动员当兵。另外国防部还涉嫌高价采购军服。今年年初针对国防部的第一波指控主要涉及的是食品采购价格过高。

俄罗斯对乌克兰的侵略战争已经持续了一年半之久，乌克兰首次撤换国防部长。那么，新的国防部长究竟是何等人物呢？

曾参与粮食出口协议谈判

出于多种原因，乌梅罗夫似乎是最佳人选。41岁的乌梅罗夫近一年来负责管理乌克兰国家财产基金，负责私有化，为因战争而遭受重创的国库筹集资金。乌梅罗夫所在的机构以2.11亿欧元出售了乌克兰国防工业公司(Ukroboronprom)下属的一家负责加工和处理生产残留物的子公司。

他还曾在乌克兰议会一个负责监管乌克兰接受西方军事援助的委员会担任负责人。除此之外，他还参与了两项特别重要的外交活动。一是，乌克兰遭入侵后，他立即参与了乌俄在白俄罗斯举行的第一轮谈判，他是乌克兰代表团特选小组成员之一。二是，他参加了2022年夏天在土耳其举行的粮食出口协议谈判。与土耳其和联合国达成的协议确保了乌克兰粮食可以通过黑海港口出口。该协议执行了一年之后到期，俄罗斯宣布不再延长。土耳其总统埃尔多安试图恢复该协议的努力再次失败。

黑海被封 乌克兰运粮改道经过斯洛伐克

被放逐的童年

乌梅罗夫的个人经历十分与众不同。1982年，他出生在当时仍是苏联加盟共和国的乌兹别克斯坦。他是克里米亚鞑靼人，所以他与被俄罗斯吞并的克里米亚之间有着不一般的关联。

乌梅罗夫的家人来自克里米亚。1944年，在苏联领导人斯大林的统治下，他们和成千上万的克里米亚鞑靼人一样，被驱逐到偏远地区。直到90年代才得以返回乌克兰。乌梅罗夫曾在接受一家乌克兰报纸采访时说，他因此“从本质上反对俄罗斯的殖民和掠夺政策”。他说自己在乌兹别克斯坦度过的是“被放逐”的童年。

在大学读完经济学专业后，乌梅罗夫成了一名商人。他还担任过土耳其一家移动电话公司在乌克兰的部门主管。后来他开始越来越多地投身政治，还为克里米亚鞑靼人主要政治代表穆斯塔法·杰米列夫（Mustafa Dschemiljew）担任过顾问。2019年他以选民之声党议员身份被选入乌克兰议会。

肩负外交使命的国防部长

乌克兰总统泽连斯基十分看重乌梅罗夫与土耳其以及伊斯兰世界的密切关系。与土耳其的关系对于乌克兰而言尤为重要。乌克兰从土耳其购买的拜拉克塔尔（Bayraktar）无人机帮助乌克兰抵御了俄罗斯的第一波进攻。

乌梅罗夫在接受乌克兰媒体采访时说过：“如果乌克兰同土耳其的关系恶化，俄罗斯的军舰再次通过博斯普鲁斯海峡，那么这将对乌克兰水域构成严重威胁。”

此外，这位新被提名的国防部长在美国也拥有良好的人脉关系。他成立的一家基金会在美国斯坦福大学为有抱负的乌克兰政治人士启动了一项教育培训项目。乌梅罗夫不仅需要通过他所掌握的这些人脉资源维系国际社会对乌克兰的支持，特别是还需要在中东地区拓宽这些支持与援助。

到目前为止中东国家并未参与西方对俄罗斯的制裁。乌克兰的国防部长在战争时期也是一位外交官。泽连斯基显然对乌梅罗夫在这方面的经验抱有很大期待。

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