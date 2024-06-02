泽连斯基：中国帮助俄罗斯破坏瑞士和平峰会

乌克兰总统泽连斯基在“香格里拉对话”上发言，指责中国帮助俄罗斯破坏在瑞士举行的的乌克兰和平峰会，并警告，中国对俄罗斯的支持，将使战争持续更久。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周日（6月2日）表示，中国正在向其他国家及其领导人施压，阻止他们参加即将在瑞士举行的乌克兰安全峰会。在新加坡出席“香格里拉对话”防务峰会的泽连斯基向媒体指出，俄罗斯利用中国在该地区的影响力和中国外交官，竭力破坏和平峰会。“像中国这样一个独立的大国沦为普京手中的工具，真是令人遗憾，”他补充道。

泽连斯基在记者会上还表示，未能在会议期间与中国官员会面，对北京不参加瑞士和平峰会感到失望。在当天早些时候的讲话中，泽连斯基敦促各国高级国防官员出席乌克兰安全峰会。他表示，目前已经有100多个国家或组织，同时对一些国家领导人仍未确认出席感到失望。

中国防长董军在香格里拉会议上发表讲话 图像来源: Vincent Thian/AP Photo/picture alliance

泽连斯基：参与人越多，俄方越有可能倾听

美联社记者注意到，中国国防部长董军当天早些时候在香格里拉会议上发表了讲话，但在泽连斯基发出呼吁时，他似乎并不在场。泽连斯基介绍，作为和平的基础，乌克兰将在瑞士和平峰会上就核安全、粮食安全、释放战俘和归还被俄罗斯绑架的乌克兰儿童等问题提出建议。同时，泽连斯基指出，乌克兰“愿意听取各种建议和想法，引导我们……结束战争，实现可持续的公正和平”。他认为，参与人数越多，俄罗斯就越有可能倾听，全球大多数国家的参与可以确保真正落实达成的协议。

就中方拒绝参加瑞士和平峰会一事，中国外交部发言人毛宁本周五解释，中方提出的三项要素，包括和会要是俄乌双方认可、各方平等参与、公平讨论所有和平方案，看来难以实现，会议安排与中方要求及国际社会普遍期待存在明显差距，中方难以参会。

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中方：绝不干递刀拱火的事

“我们需要亚洲国家的支持”，泽连斯基周日在这场亚洲年度最重要的安全论坛上强调：“我们希望亚洲了解乌克兰的情况……以结束战争。泽连斯基还称，乌克兰情报部门发现了一些俄罗斯武器含有中国零部件的证据。他警告说，中国对俄罗斯的支持，将使战争持续更长时间，这对全世界不利，对宣称支持主权和领土完整的中国也不利。

中方尚未对泽连斯基的最新指责作出回应。当天早些时候，中国防长董军在演讲中没有特别提及瑞士和平峰会，但他表示：“在乌克兰危机上，中方始终以负责任的态度致力于劝和促谈，不向冲突任何一方提供武器，管控军民两用物资物项的出口。”他补充说：“我们绝不干递刀拱火的事，坚定地站在和平一边，站在对话一边。”

意方确认泽连斯基将参加G7峰会

泽连斯基在出席“香格里拉对话”期间，另与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）举行会谈，讨论加强乌克兰防空系统、对乌军事援助及双边安全协议准备等议题。

此外，意大利总理梅洛尼的一名发言人周日确认，泽连斯基将出席6月13-15日在意大利南部普利亚大区举行的七国集团（G7）领导人峰会。此前，英国《金融时报》援引美国官员的消息报道称，预计，泽连斯基和美国总统拜登将在瑞士和平峰会开幕前几天的七国集团峰会上签署双边安全协议。

（美联社，路透社,《金融时报》）

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