泽连斯基：不要问乌克兰人战争何时结束

（德国之声中文网）在周六的慕尼黑安全会议上，乌克兰总统泽连斯基发表演说表示，乌克兰的武器短缺让普京从中受益。“不幸的是，让乌克兰处于人为的武器短缺状态，尤其是火炮和远程能力的短缺，让普京得以能够应对当前的战争强度。”

他在演说中提及满目疮痍的东部城镇阿夫迪耶夫卡。由于乌克兰面临严重的弹药短缺以及美国国会数月来拖延军事援助，乌克兰军队被迫从该城镇撤出。

“不要问乌克兰人战争何时结束。问你们自己，普京为什么还能继续这场战争？”泽连斯基说。

在被问及乌克兰军队为何撤阿夫迪耶夫卡时，泽连斯基说，做出这一决定是为了挽救乌克兰士兵的生命。

泽连斯基呼吁乌克兰的支持者加大对普京和俄罗斯侵略的打击力度。

他在慕尼黑安全会议上表示：“如果我们现在不采取行动，普京将成功地把未来几年变成一场灾难。”

泽连斯基警告说，战争持续的时间越长，战事扩大和进一步破坏国际秩序的风险就越大。

泽连斯基认为，俄罗斯在侵略乌克兰的战争中只有一个决定性的优势：“人的生命对俄罗斯政府来说一文不值。”

他说，俄罗斯总统普京“想杀谁就杀谁”。他提到了最近被监禁的俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼的死亡。

泽连斯基：欢迎特朗普到前线视察

泽连斯基还邀请特朗普到乌克兰前线视察，因为人们越来越担心，如果这位美国前总统重返白宫，美国会不会继续援助基辅。

泽连斯基在慕尼黑安全会议上说，他邀请特朗普去乌克兰，原因是决策者应该亲自看看真实战争的后果。

“如果特朗普先生愿意来，我准备好和他一起到前线。”

“如果我们要讨论如何结束战争，我认为必须向决策者展示真正的战争意味着什么，而不是在Instagram中。”

西方国家向乌克兰提供的数十亿美元援助的长期前景堪忧。自去年以来，一项可能达600亿美元的一揽子军事援助计划由于国会争论不休而搁置。

特朗普重返白宫的可能性也给美国持续援助乌克兰的前景蒙上一层阴影。

特朗普曾公开反对拜登对乌克兰的军事支持。在总统任期内，特朗普还曾对俄罗斯总统普京表示过钦佩之情。

在本月的一次竞选集会上，特朗普表示，如果北约成员国不“支付账单”（指国防开支），他甚至会“鼓励”俄罗斯人“为所欲为”。

泽连斯基去年12月表示，特朗普再次当选总统将对战争走向产生“非常大的影响”。 特朗普目前在2024年共和党总统候选人的民意调查中占据主导地位，但他同时也官司缠身，面临多项刑事诉讼。

肖尔茨：欧洲必须加强自卫能力

德国总理肖尔茨在慕尼黑安全会议上表示，无论谁在即将到来的美国大选中获胜，也无论乌克兰战争的结果如何，欧洲都必须加强自卫能力，以威慑潜在的侵略者。

肖尔茨说：“无论现在还是将来，我们欧洲人都必须更加重视自身的安全。”他说，作为欧洲最大的经济体，德国已将国防开支提高到国内生产总值的2%，并将持续保持这一水平。

肖尔茨说，德国也在与盟国法国和英国讨论开发可远距离发射的精确武器，以确保其威慑战略保持尖端水平。

他还呼吁欧洲各国为乌克兰提供与美国相等的数十亿美元军事援助。他说：“每一个欧洲国家都必须做出这样最起码的努力。”

不过，肖尔茨回避了德国是否会向乌克兰提供“金牛座”巡航导弹的问题。当被问及这一问题时，他说，德国已经为乌克兰做了很多事情。

肖尔茨认为，“俄罗斯在乌克兰没有实现任何侵略目的”。但他也表示，尽管损失巨大，俄罗斯武装力量的很大一部分仍完好无损。

“金牛座”巡航导弹有哪些特性？



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