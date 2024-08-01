泽连斯基：不希望中国作调停者

乌克兰总统泽连斯基表示，基辅不希望中国作调停者，调解该国与俄罗斯已持续29个月的战争。他同时表示，希望北京向莫斯科施加更大压力，以结束战争。

（德国之声中文网）泽连斯基周三（7月31日）在接受法国媒体采访时还表示，乌克兰在坚持恢复1991年苏联解体时边界的同时，会考虑在条件适当时，在莫斯科完全撤军前与俄罗斯启动谈判。

泽连斯基向记者们表示：“如果中国愿意，是可以迫使俄罗斯停止这场战争的。我不希望中国作调停者，而是希望它向俄罗斯施压，停止这场战争。”

“正如美国正在施加压力一样，正如欧洲在施加压力一样。。一个国家的影响力越大，越应该加大对俄罗斯施压。”

与俄罗斯有“无上限”伙伴关系的中国则推动自己的终战和平计划，以不激化冲突、直接谈判和人道主义援助为基础。

上月乌克兰在瑞士举行的首次和平峰会，北京没有出席。不过，上周，乌克兰外长库列巴访华。

泽连斯基重申，被排除在瑞士和平峰会之外的俄罗斯应出席他希望今年晚些时候举行的后续会议。“否则，我们无法取得可行的结果”，媒体引述他说道。

“届时我们的所有条件都将就位。这并不意味着在那一特定时刻，我们就可以恢复1991年的边界。”

他说，对乌克兰来说一个公正的和平，“包括恢复我们的领土完整，但这并不意味着，必须完全通过武力来实现。”

泽连斯基：“我们必须尽快结束战争” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

泽连斯基：放弃领土不是选项

俄罗斯军方目前占领着乌克兰略少于20%的领土，自2月攻占阿夫季夫卡市以来，在其1000公里长的战线东部地区渐渐挺进。

泽连斯基在采访中承认俄军取得的进展，称这是由于乌克兰部队装备的延迟，俄罗斯的不计代价，以及基辅的西方伙伴对于所提供武器如何部署的限制。

“整个东部战线都形势困难。他们所有的力量都集中在了东部”，泽连斯基说道，称俄罗斯正向乌克兰控制的斯洛维扬斯克市挺进。

上月，俄罗斯总统普京表示，莫斯科愿意谈判终战，但条件是乌克兰放弃俄罗斯2022年吞并的四个地区。

泽连斯基表示，放弃领土不是选项。“这是不可能的。这违反我们的宪法。并且，这应该是唯独由我们自己来做的决定。”

在晚间的每日视频讲话中，泽连斯基则称赞该国空军。“单单昨夜，他们就击落近90架无人机，相当可观。”尽管如此，他表示，空中防御仍必须加强。“如果我们防御无人机能取得如此客观的成果，那就证明，我们也可以在防御俄罗斯导弹、军机上能更强大。”而这取决于乌军所能获得的武器。“我们需要可靠的防空系统，需要武器有足够的射程。”

（路透社、德新社）

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