 泽连斯基：不会放弃我们的土地 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2022

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泽连斯基：不会放弃我们的土地

乌克兰总统泽连斯基接受美国有线新闻网CNN采访，强调乌克兰不会在领土上做出退让。他呼吁美国和西方盟友更多更快地提供武器支援，并表示有信心在年底前达成军事“止战”目标。

Präsident Selenskyj nimmt am NATO-Gipfel teil

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包括欧盟、波兰、捷克和立陶宛等在内的近40个国家和国际组织的代表今天起连续两天协商乌克兰重建工作。乌克兰总统泽连斯基承认，乌军已经撤离在卢甘斯克地区的最后一个重要堡垒利西昌斯克。但他强调乌克兰并没有放弃。

乌克兰总统泽连斯基痛批俄罗斯导弹袭击敖德萨一栋居民楼是“蓄意、有针对性的恐怖主义活动”。俄乌战争持续的同时，乌克兰罗宋汤烹饪被列入联合国濒危文化遗产，引发俄罗斯不满。

乌克兰东部重镇北顿涅茨克已完全被俄军占领。乌克兰方面称，首都基辅再次遭遇俄军空袭，该国总统誓言将夺回所有失地。莫斯科则承诺向白俄罗斯提供可携带核弹头的导弹。

（德国之声中文网）泽连斯基周四（7月7日）接受CNN采访时强调，乌克兰不会向俄罗斯割让任何领土。他表示，在为结束战争而进行的外交谈判中，在领土上做出让步不是选项。

"乌克兰人不会放弃自己的土地，接受这些领土成为俄罗斯的属地。这是我们的土地。"他在接受CNN新闻分析节目时事观察室（The Situation Room）主持人、资深记者布利策（Wolf Blitzer）专访时说。

CNN上周曾报道，白宫官员逐渐对乌克兰能否夺回今年2月俄军入侵以来被侵占的领土失去信心，即便是在美国及其盟国计划提供更精准、更重型的武器的情况下。目前战争已进入第五个月，俄军在乌克兰东部的攻势尽管缓慢，但在持续推进。

泽连斯基承认，俄罗斯已控制了东部卢甘斯克地区的几乎全境，乌克兰军队仅在该地区的边缘抵抗，为减少人员损失，基辅决定自该地区撤退。"我甚至不明白他们在那里要控制什么。他们摧毁了城镇、学校，他们就想占领一片废墟吗？"

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战争未止 乌克兰难民依旧重返家园

需要武器“更多、更快”

他还对芬兰和瑞典即将被北约被接纳为新成员表示高兴，尽管乌克兰长期以来未能获得加入该军事同盟的前景。

泽连斯基表示，他对这两个北欧国家因俄罗斯对待主权国家的侵略性态度而面对的风险有"深深的理解"。"我们完全支持它们成为（北约）成员。全世界都在帮助乌克兰，有的提供人道主义援助，有的提供财政和军事援助。"

泽连斯基还对乌克兰迄今从美国获得的军事援助表示感谢，同时呼吁西方提供更多军事援助，使该国能够继续抵抗侵略。

他说，美国对乌克兰提供了很多帮助，"但这还不足以让我们获得胜利"。 "我们在为我们的国土而战，我们不希望不同国家的人为我们的领土而战。但美国是一个世界经济体，可以在武器和财政方面帮助我们。此外美国可以影响欧洲国家的决定，这也是一种政治支持。"

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"诚实地说，一些欧洲国家希望在俄罗斯和乌克兰之间取得平衡，但鉴于美国的帮助也开始支持我们。所以在我谈论武器驰援的数量和速度时，我不仅在呼吁美国，而是呼呼世界上所有领导人：更快、更多的帮助，将拯救乌克兰人的生命，帮助我们收复被俄罗斯占领的领土。"

被问到战争能否在年底前结束时，泽连斯基说："我们的国家将保持团结和统一。如果来自我们伙伴国家的强大武器能及时到达，如果幸运和上帝在我们这一边，我们就能在年底之前做到许多事，能够制止这场战争。至少我们能制止这场战争的军事部分。"

泽连斯基再次邀请美国总统拜登访问基辅，称这将是想俄罗斯和世界发出的一个信号。

 

(来源：CNN)

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