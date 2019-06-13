泽林视点：香港活动空间缩小

毫无疑问，香港属于中国。不过，德国之声评论员Frank Sieren指出，把人从一个成熟的盎格鲁撒克逊法治地区引渡给不健全的中国法制系统去，应当不是个好主意。
（德国之声中文网）它是16年来的最大规模的民众抗议：上周末，数十万示威者涌向香港街头。本周一凌晨，警方已动用胡椒喷剂和警棍，路障被清除，双方都有伤者。一个危险的冲突升级，令人想起2014年的"雨伞革命"。当时，要求直选的诉求逐步演变成示威运动，香港的金融、行政中心地区整整被占79天。
成熟的司法制度
此次涉及拟议中的一项法律。根据该法，可以更容易将人从香港引渡至中国內地。示威者们担心，此法将给滥法枉法行为开启方便之门。异议人士将更容易被逮捕并遣送至中国，--在这个国家，司法还远未像在西方那样独立行事，逼供行为所在多有，当事人没有拥有律师的保障，与香港不同，死刑继续有效。而香港的一大强处则在于，因英国人之故，它有着亚洲最成熟的司法制度之一。
香港特首林郑月娥则辩称：只是量刑7年以上的严重犯罪方适用此法。然而，在一个有46项死罪的国家，这却是一个严重的量刑。司法实践到底如何，桂敏海事件乃为著例：2015年，这名在中国出生的瑞典出版商在泰国度假时被劫至中国。末了，人们在官方电视台的一盘录像上看到，这位对中国持批评立场的51岁男子承认对自己的指控，并"自愿"放弃作为瑞典公民享有的领事保护。此外，尽管并无依据当地法律发出的指控，因贪腐而遭通缉的商界大佬也有在香港被捕的。
香港的两难境地：当事人或许的确贪腐、有刑事犯罪行为，并在中国当局出手前躲进了这个特别行政区；另一方面，在中国，他们无望得到西方意义上的公正司法程序。因此，将他们引渡去中国，根本就是不对的。
迄今，与中国没有引渡条例，这是香港的一大强点。因为，伟大改革家邓小平对时任英国首相撒切尔做出过承诺：1997年，这个英国殖民地在"一国两制"原则下回归中国。等对英国人做出保证，保持特别经济区地位50年，允许走资本主义道路，有自己的货币、税制、以及独立司法。今天，北京则强调，香港乃中国的一部分，若有人在中国犯了罪，香港就必须将其引渡，这不是干预香港内政。
担忧失去自治权
然而，很多香港各界人士上街游行，因为，他们有不同看法。此次人数这么多，首要原因是，香港人担心失去自治权。他们所关心的并不仅是这个引渡法。这一忧虑促使他们走向街头，他们担心，很快也会被夺走新闻与结社自由。而在他们眼里，这一自由是香港有别于其它任何一个中国城市的关键所在。这么多人上街，或者，--就像刚刚过去的6月4日--约18万市民在内城手持蜡烛，纪念天安门大屠杀罹难者，这在內地依然绝无可能。
在香港，很多人相信街头的力量，而且，在香港回归中国后，也由此取得过成功：2003年，在发生了大规模示威运动后， 港府退让。当时，约有50万人走上街头，抗议反颠覆法。时任港首辞职，该法未能颁布。
然而， 如今，中国强得多了。和平示威虽仍不受阻碍，但政府极不可能退让。而这一立场会在香港导致更多不满。如此， 北京正在替自己培养起一个强大的反对派。
本文作者20多年来生活在北京。