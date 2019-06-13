泽林视点：香港活动空间缩小

（德国之声中文网）它是16年来的最大规模的民众抗议：上周末，数十万示威者涌向香港街头。本周一凌晨，警方已动用胡椒喷剂和警棍，路障被清除，双方都有伤者。一个危险的冲突升级，令人想起2014年的"雨伞革命"。当时，要求直选的诉求逐步演变成示威运动，香港的金融、行政中心地区整整被占79天。

成熟的司法制度

此次涉及拟议中的一项法律。根据该法，可以更容易将人从香港引渡至中国內地。示威者们担心，此法将给滥法枉法行为开启方便之门。异议人士将更容易被逮捕并遣送至中国，--在这个国家，司法还远未像在西方那样独立行事，逼供行为所在多有，当事人没有拥有律师的保障，与香港不同，死刑继续有效。而香港的一大强处则在于，因英国人之故，它有着亚洲最成熟的司法制度之一。

香港特首林郑月娥则辩称：只是量刑7年以上的严重犯罪方适用此法。然而，在一个有46项死罪的国家，这却是一个严重的量刑。司法实践到底如何，桂敏海事件乃为著例：2015年，这名在中国出生的瑞典出版商在泰国度假时被劫至中国。末了，人们在官方电视台的一盘录像上看到，这位对中国持批评立场的51岁男子承认对自己的指控，并"自愿"放弃作为瑞典公民享有的领事保护。此外，尽管并无依据当地法律发出的指控，因贪腐而遭通缉的商界大佬也有在香港被捕的。

香港的两难境地：当事人或许的确贪腐、有刑事犯罪行为，并在中国当局出手前躲进了这个特别行政区；另一方面，在中国，他们无望得到西方意义上的公正司法程序。因此，将他们引渡去中国，根本就是不对的。

迄今，与中国没有引渡条例，这是香港的一大强点。因为，伟大改革家邓小平对时任英国首相撒切尔做出过承诺：1997年，这个英国殖民地在"一国两制"原则下回归中国。等对英国人做出保证，保持特别经济区地位50年，允许走资本主义道路，有自己的货币、税制、以及独立司法。今天，北京则强调，香港乃中国的一部分，若有人在中国犯了罪，香港就必须将其引渡，这不是干预香港内政。

Frank Sieren

担忧失去自治权

然而，很多香港各界人士上街游行，因为，他们有不同看法。此次人数这么多，首要原因是，香港人担心失去自治权。他们所关心的并不仅是这个引渡法。这一忧虑促使他们走向街头，他们担心，很快也会被夺走新闻与结社自由。而在他们眼里，这一自由是香港有别于其它任何一个中国城市的关键所在。这么多人上街，或者，--就像刚刚过去的6月4日--约18万市民在内城手持蜡烛，纪念天安门大屠杀罹难者，这在內地依然绝无可能。

在香港，很多人相信街头的力量，而且，在香港回归中国后，也由此取得过成功：2003年，在发生了大规模示威运动后， 港府退让。当时，约有50万人走上街头，抗议反颠覆法。时任港首辞职，该法未能颁布。

然而， 如今，中国强得多了。和平示威虽仍不受阻碍，但政府极不可能退让。而这一立场会在香港导致更多不满。如此， 北京正在替自己培养起一个强大的反对派。

本文作者20多年来生活在北京。