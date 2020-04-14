泽林视点：非洲人——亦是朋友亦是替罪羊

（德国之声中文网）新冠病毒疫情缓和后的中国仍对可能发生新一波感染而高度紧张。在100多名来自非洲的人士在华南工业重镇广州确诊感染新冠病毒后，该市的这一外国人社区明显处于受到总体怀疑的境地。非洲人报称，他们被阻止进入旅店和餐馆；一些人甚至被取消租房合同、被当局强制隔离，尽管他们并不属于任何一个风险群体。

根据官方数字，在这个广东省会居住有约4500非洲人；非官方的猜测数字则要高得多，因为，签证到期后，很多根本就没打算回国的非洲人不由分说，潜入地下。出于对非洲的友谊，在广州，对这些非法居留者的追查不像中国其它地区那么严厉。很多非洲人从事外贸。





中国制造方的一名代表向肯尼亚女机车司机们讲解技术

"输入型"病例少

就因这一隐性人数，广州市的很多中国人担心，实际感染者数量要高得多，因为，只有正式登记的非洲人才能受到检测。而这一点正给了种族主义开了方便之门，让众人产生一种置事实于不顾的情绪。实际上，截至当地时间本周一（4月13日），111名非洲人被确诊感染，其中，入境前已感染的"输入型"患者数量只是19人；在全国范围，"输入型"冠状病毒感染病例中有90%来自返国华人，而非外国人。广州的比例自然不太有利，但大致符合总倾向：多数输入型病例源于中国人。然而，尽管如此，广州市政府仍无法制止该市很多人相信，非洲人是罪魁祸首。



本文作者Frank Sieren

美国国务卿谴责广州发生的事件是"仇外"，并称，"它让人们看到，中华人民共和国和非洲之间的伙伴关系何其空洞"。鉴于美国国内存在的结构性种族主义，以及尤其是考虑到像芝加哥那样的城市中的贫穷黑人死于新冠病毒这一事实，美方的这一谴责就有些荒诞了。中国外长王毅便厉言反驳，指称中非友谊"坚如磐石"，中国国内不存在对"非洲兄弟"的歧视现象，中国对所有外国人"一视同仁"。



不过，与此同时，在非洲联盟提出抗议后，北京对发生了"个别误解和过度行为"表示了歉意。外交部部长助理陈晓东强调，中方"高度重视"非洲外交官们的忧虑，当局将改进广州的情况。这完全就是承认了对非洲人的做法没有本该有的那种中立性。同时，它也显示出，与非洲国家保持良好伙伴关系对北京何其重要。否则，北京不会指示广州市政府立即放宽措施：与其他肤色的人一样，未被感染或在感染者周围生活的非洲人不受搅扰；设置同非洲各国领事馆的直接联系渠道，以能更迅速处理新抱怨。

中国人潜在的种族主义

消除民众中潜在的种族主义问题则要困难多了。在此，政府本有必要大张旗鼓进行反种族主义教育或媒体作相关报道。不过，中共在这一问题上难以定夺。正如从前在东德一样，种族主义依旧被说成主要是西方问题--作为帝国主义殖民者统治的某种后果，中国亦深受其害。然而，每个曾与在中国居住过较长时间的深肤色人们交谈过的人都知道，日常情况全然不同。很多中国人瞧不起非洲人。而这一问题愈来愈大：因为，随着中国与非洲国家的关系日益密切，来中国的非洲人也越来越多，不仅是为做生意，也是来接受培训。近9万非洲人目前在中国上大学，其中很多人拿的是中国政府奖学金。



中国工程师在非洲监督众多建设工地

民众对黑人的态度如何，可从两年前的官方春节电视晚会上观察到，"春晚"在传统上有着最高收视率：制作人让一名黑人演员一身猴子打扮，一名脸上涂黑的中国人扮演"非洲妈妈"。当时，非洲国家的抱怨和谴责之声便纷至沓来。人们也一再听到有关中国工人对非洲同事大不敬的传闻。此一现象现在也在抗疫中表现于广州的非洲社区。比过去任何时候都清楚的是：对北京而言，非洲虽在政治上处于比任何其它国家都更高的位置，但和很多其它国家一样，中国也有着种族主义问题。国家必须比迄今更为明确地承认这一事实，并经由宣传教育着手应对。



本文作者20多年来生活在北京。

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