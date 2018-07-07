（德国之声中文网）毕竟，那些星星整整齐齐，列成一条线，在红色的中国国旗和蓝色欧盟旗上相互挨着，在摄影师们闪光灯下闪耀。本周一（7月16日），出席欧中峰会的欧盟领导人在北京的中国人大会堂磋商中欧合作之未来。现在，由于特朗普领导下的美国主张单边行动，欧洲和中国特意显示团结。欧盟理事会常任主席图斯克表示，"我们都意识到，就在我们的眼前，世界结构发生着变化"。中国总理李克强也附和说，中国和欧洲是必须为保持世界稳定做贡献的两股力量。

有别于前两年的峰会，欧盟和中国在本届峰会上甚至达成一份共同闭幕声明。双方表示，不仅要在经济上更密切合作，而且要携手致力于改革世贸组织，并谈判有可能成为自贸协定重要前提的投资协议。根据该项声明，峰会也讨论了气候保护和国际安全政策议题。图斯克指出，"冲突和混乱"仍有望避免。他所指者首先是贸易冲突，白宫里那位和他同名者乃是该冲突始作俑者。

欧洲有好处

对欧洲而言，这的确有积极意义：在与华盛顿关系紧张的背景下，北京比过去任何时候都更向欧洲企业打开大门。目前，欧盟和中国之间的日商品交易量已是15亿欧元。欧委会主席容克对北京做出含义双关的表扬：只要愿意，北京完全能够在经济上开放。强迫在华外企技术转让的规定已有所松动。至2030年，巴斯夫可单独在广东建造一个投资100亿欧元的生产基地。该基地将是这个化工巨擘在亚洲最大、全球第三大基地。宝马公司获准购买沈阳一汽车合资公司的多数股权。这亦为破天荒之举。李总理对欧洲人许诺，中国将为外国资本越来越开放自己的市场。7月初，规定了禁止外资准入领域的"负面清单"已做改革，从原有的63个减至48个。

然而，之于欧盟，这一市场开放依旧不够快。欧盟希望，欧企在中国也能像中企在欧洲一样，得到无障碍对待。然而，北京不愿意完全放弃对国企的控制。所以，峰会的某些意向性声明便也就含义模糊。双方称，希望丝绸之路动议和欧盟动议"形成合力"。乍听上去，似乎欧盟和中国已将同等分量的动议摆上了桌面。其实，欧盟-中国政府间磋商平台和在新近举行的"16+1"峰会上具体化了的跨欧运输网络依旧是纸上谈兵。根据这些声明，双方的合作要遵守"市场规则的基本原则"，实现所有投资各方的透明与机会均等，并符合"既定国际准则"；此外，双方的合作也应"符合各项目受益国的法律，考虑当事国的政策及特殊国情"。

这样的措辞当然留下了巨大的解释空间。但凡涉及短期计划的设施，欧盟可援引国际规范，中国人则可以强调特殊国情。不过，到底还是有了一个真正的进步：中国主席习近平提出新丝绸之路动议5年后，欧盟终于表示愿意与中国设立一个中国-欧盟共同投资基金，每方出资2.5亿欧元。该基金主要用于中小企业，帮助它们能受惠于丝绸之路。现在就得看，至首个共同项目启动，得等待多久。

无人愿意排除美国

有一点双方在峰会上都说得很清楚：没人要把美国排除在外。因为，没有人能从一个分裂的世界秩序中获益。李克强以外交措辞表示，中国-欧盟峰会不针对任何第三方，也不受任何第三方的影响。在同一时间与普京在赫尔辛基会晤的特朗普新近在接受采访时甚至曾称欧盟是美国的对手。尽管如此，北京和布鲁塞尔仍一如既往，对华盛顿做出让步。在峰会上，双方都表示，多边主义是解决当前全球议题的最佳途径。它们知道，只有美国参与，对世贸组织的改革方有可能。人们计划修正现有法规，以能迅速解决工业补贴、不公平竞争、出口融资及强迫技术转让等问题。而美国将由此获益，因为，它们正是华盛顿，当然也包括布鲁塞尔，在和中国的社会主义市场经济打交道时遇到的主要问题。

在目前的钟摆政策下，明确的敌人和毫无问题的伙伴关系均不存在。布鲁塞尔仍视美国为具有同样文化价值的盟友。欧委会副主席蒂莫曼斯（Frans Timmermans）在欧中峰会举行前夜推文道："欧洲人永远不会放弃美国，因为，美国从未放弃过我们。这就是朋友的意义。"毕竟，粗鲁政治家特朗普不会永远坐镇白宫，而中国也始终希望着，它最大的贸易伙伴会恢复理性。

反过来，对于欧盟，这不一定是好事。所以，布鲁塞尔得保持警惕：无论欧-中经济关系目前有多好，只要北京和华盛顿在贸易冲突中取得一致，钟摆就可能随时朝向另一方向。因为，一旦中方作为对特朗普的让步，未来明显增加对美进口，欧洲人便失去相关生意。当下，便有140架空客订单被搁置。在把钱投给美国的波音是否更有利的问题上，北京目前还不愿完全敲定。

（本文作者20多年来在北京生活）