泽林视点：谁能拉俄罗斯入伙？

（德国之声中文网）本周，中俄两国之间的一条新建天然气管道开通。俄罗斯总统普京称它是"一个历史性事件"。诚然，其重要性没有大到普京和中国领导人习近平为此在冬季专赴东西伯利亚。不过，俩人仍经由视频主持开通仪式。这条长3000公里的天然气管道取名"Sila Sibiri" （西伯利亚力量）。普京称，它将把俄中关系提升至一个"新水平"。

此言并不为过。全部建成后，这条起自西伯利亚天然气田、终至上海的管道将是苏联时代终结以来俄罗斯最大的能源项目；而约550亿美元的总造价又使之成为俄罗斯迄今最为昂贵的输气管道。现在投入运行的是长度为2175公里的部分管线，抵达中国边境。不过，2022年，全部管道就将铺设完毕。从2025年起的未来30年，每年都将有380亿立方米天然气从俄罗斯输入中国，占中国目前消费总量的9.5%。

中国将成为俄罗斯最大天然气买家

目前，只有德国从俄罗斯购买更多天然气。问题只是：还有多久？因为，莫斯科和北京已在谈判铺设另一条管道，每年从西西伯利亚经由阿尔泰地区向中国输送300亿立方米天然气。普京的战略很清楚：使自己更独立于多年来一直对他的国家实施制裁的欧洲人。在普京吞并了克里米亚后，2014年3月，西方的反应是实施制裁。北京成了开心的第三方，称之为"双赢局面"。

俄罗斯总统普京在索契经由视频主持开通仪式

今天， 中国是全球最大的能源消费国。俄罗斯的供应来得正是时候。数年来，中国亦从俄罗斯增加进口原油和其它燃料。在别的领域，这两个国家也走得更近。不久前，普京曾表示，至2024年，要将双边贸易额增至相当于1820亿欧元的规模。2018年，俄中贸易首次超过1000亿美元。趋势向上。

这一趋势不会减弱，因为自特朗普就任美国总统以来，北京受到类似于莫斯科那样的政治压力。俄罗斯因制裁吃苦，中国则因美国加征关税受累。现在，普京和习确认，越来越无法信赖西方。这使双方走得更近，尽管莫斯科和北京之间依旧存在着分歧。

华为得以参与俄罗斯5G网建设

新近，莫斯科大张旗鼓允许网络设备商华为参与建设俄罗斯5G网络。与西伯利亚管道一样，签字仪式在两国元首见证下举行，以此确保不至于会有哪个西方人看不到其中的象征意义。俄罗斯既有政治冒险精神，也有军事能力在国际舞台上挑战美国和欧洲人，例如，在叙利亚支持让北约头疼的伙伴--土耳其。土总统埃尔多安如此自信满满面对布鲁塞尔和华盛顿，恰因普京使他无后顾之忧。

习则经由"一带一路"动议，在相关国家投资，从欧盟圈子里拉出一个又一个不满意的成员国，结成合作关系。

不过，若仔细审视，人们还是能看到，北京和莫斯科同时又各有其它打算，其数量之多并不亚于它们之间的合作。这一点自有其原因。

双方均存戒心

俄罗斯国内，存在着对有一天会被幅员辽阔、效率更高的中国压倒的巨大忧虑。民众中一再出现反华情绪高涨的情况。比如，新近的饮用水厂事件：中国投资者计划在被列为自然保护区的贝加尔湖畔建造水厂。反过来，很多中国投资人担心，他们在俄罗斯的项目最终会陷入腐败和低效率的泥沼。

若发生硬碰硬的情况，中国人握有更大的筹码。在以购买力计算的最大经济体名单上，俄罗斯仅居第六位，中国则排名第一。莫斯科对出售天然气所得的需要超过北京对天然气的需求。北京和俄罗斯能源霸主--俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）曾多年谈判不果。2014，克里米亚危机之年，协议却得以签署，这并非偶然：在俄罗斯最害怕西方制裁之时，中国人断然出手。如今，从中国的进口占俄罗斯进口总量的20%，而德国从中国的进口只占进口总量的12%。

欧盟处于两难境地

尤其是布鲁塞尔在同中、俄的交往中使自己进入了一种两难境地。对俄罗斯的制裁使欧盟遭受经济损失，却未能换来任何一种政治好处。以为通过制裁便能使俄罗斯这样的国家走向理性，这乃是西方的一种荒唐念头，尤其是因为有像北京这样的强大玩家，随时做好了准备，填补空缺。

专栏作者泽林

欧盟该正视现实：俄罗斯对欧洲很重要。这一点，法国总统马克龙也看到了。最近，他呼吁作出更多妥协，并敦促欧洲应重新评估其对俄罗斯的矛盾关系。在8月底的一次演说中，马克龙指出，"欧洲将继续是美国和俄罗斯之间的战略权争的一个表演场所"。他指出，他也可以说：欧洲将成为日益强大的中国和越来越不可靠的美国之间战略权争的活动场所。简言之：为保持平衡，我们必须预阻俄罗斯继续靠拢中国。而如果普京没有感觉自己被欧洲大家庭排除在外，与他的对话当然可以比现在更为坦率。

本文作者20多年生活在北京。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。