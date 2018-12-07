泽林视点：落后的德国

（德国之声中文网）德国总统施泰因迈尔安排了几乎整整一周时间访问中国。这是他2017年2月出任总统以来对单一国家时间最长的一次出访。直到下周一之前，他会一直行走在中国的各个地方，拜访企业、教育机构、博物馆，并将于下周伊始出席中国国家主席习近平和总理李克强为他举行的国宴。

施泰因迈尔在广州开始他的中国之行时表示，当人工智能"最后被用于监视和控制的时候，我们的态度就不一样了"。他问道："我们如何才能避免让这些大量的数据催生出新的监控程序？"

本文作者Frank Sieren 20多年来生活在北京

德国在技术上落后

或者我们可以更泛泛地问：我们怎样才能让我们的世界观、价值观在接下来全球性、技术性的发展进程中扮演尽可能重要的角色？关键是，我们自己在技术上能保持领先优势。因为，西方世界可以独自制定游戏规则的时代已经一去不复返了。很可惜德国在技术上已经处于落后状态。德国联邦政府不久前才推出了"迈向全球领先人工智能技术地位"的计划。看上去柏林已经意识到了事情的严重性，但还是没有下大决心为此奠定基础。指望100名教授能撑起一片天。除此以外，德国计划在2025年之前向人工智能领域投资30亿欧元。做个比较：仅上海市政府就宣称在同一时间内投资150亿美金支持人工智能项目。同时中国的其它城市和省份也有类似的投资计划。中国政府一年前就宣称，到2030年中国人工智能产业规模会达到1500亿美金的总量，处于世界领先地位。而今天人工智能能力最具价值的7家公司中，就有5家来自中国。欧洲被妥妥地甩在了后面。

如今，中国已经是我们的一位最重要的经济合作伙伴和最强劲的竞争对手。早在2016年，中国就取代美国，成为了德国最重要的贸易伙伴国。但仅仅靠收紧对外经济法规来制止技术外流已经早就不合时宜了。

今年夏天，柏林以"安全政策考虑"为由，制止了中方收购德国阿伦镇（Ahlen）的机械设备制造商莱菲尔德金属旋压机制造公司（Leifeld Metal Spinning）。我们想要在新的全球游戏规则制定过程中扮演一定的角色，就必须在技术上取得竞争优势。这也是德国总统应该批评的地方。他此次中国之行最重要的体会应该是我们不能落后。不然的话很可惜不会再有什么人能重视我们的价值观了。

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