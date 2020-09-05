泽林视点：美中芯片之争

（德国之声中文网）这还只是一个威胁，却是一个实质性威胁：在华为和另外270多个中企不再被允许使用美国供应商的技术后，特朗普政府也考虑，将中国最大的半导体生产商中芯国际列入黑名单。

官方理由：同中国军方关系密切。中芯国际的美国供应商今后必须申请许可，以便能继续与其做生意。是否能够获得以及难度有多大，多少由华盛顿说了算。中芯国际称美方的这一宣布"令人震惊"。中国政府称它是"赤裸裸的霸权行径"。

关键领域的关键企业

事实上，对中国实现其众多技术宏图而言，半导体都具有关键意义。而作为移动通信网的一部分，半导体是国家安全的决定性要素。因此，美国意欲阻止中国半导体工业在不久的将来便能制定国际标准。对于北京，在政府支持下于2000年建立的中芯国际具有关键意义。国企大唐电信科技产业集团、国家集成电路产业投资基金股份有限公司都是该企业的投资方。集成电路投资基金2014年由北京建立，旨在推进本国技术开发。

对北京实现建起具竞争力的中国半导体工业这一目标而言，中芯国际意义重大。在"中国制造2025"口号下，中国要在５年内自行生产本国所需的70％的芯片。目前，中芯国际只能满足18％的内需。没有任何其它一个企业在实现北京雄心勃勃的指标方面占有更多分量。

尽管这样，无论是技术水平还是生产能力，中芯国际仍落后于多数国际领军企业。比如，专家估计，在研制方面，台湾的世界市场领军企业--台积电（TSMC）就要领先中芯国际一至二年。中芯国际也强烈依赖泛林集团（LAM Research）或科磊（KLA-Tencor）等美国生产商提供的制造设备。鉴于特朗普政府对其它中企的制裁，中芯国际2019年的经营额已降至31亿美元，降幅7％。

中国必须自主

对中芯国际的制裁是否以及何时生效，尚不清楚。五角大楼称，须先与其它政府部门磋商，方能做出最终决定。但有一点是清楚的：对于北京，威吓本身就已经是又一次警示，必须尽快使本国半导体产业实现自主。

在全球半导体生产方面，中国目前的份额只仅5％。因此，中国眼下在进口芯片上花的钱多于原油的进口。在去年4121亿美元的芯片贸易中，美国康采恩占了一半。2019年，全球10大芯片制造商中，6家是美企。

美国居主导地位

中国的1550亿美元芯片市场中，美企也几乎占了一半。不论是芯片设计工具、专利还是制造技术，中国都主要依赖美企。过去30年里，西方世界以外，只有３个国家（地区）建起了值得一提的芯片产业：台湾、新加坡、韩国。

但是，这一情况将会改变：10月份，中共发布第14个五年计划，内有加强半导体产业的一系列措施，其中包括降税、方便入关以及鼓励投资措施。据称，中国主席习近平已许诺为技术创新投资拨款14亿美元。远景上，北京计划向国有的芯片制造企业投资1000多亿美元。

最大销售市场--中国

对半导体的国内需求也将得到助推。对国际半导体产业而言，中国已经是最重要市场。没有任何其它国家的芯片进口量超过中国。中国的芯片进口占全球销售量的三分之一。趋势向上。因此，芯片制造商们注重与中国保持良好关系。

25年来，中国持续降低了对进口前期产品的依赖程度。然而，2015年，该国才启动了研发计划，欲从长期扩建本国的芯片产业。因起步相对晚一些，中国现在试图在创新领域实现跨越。所谓的第三代芯片便属于这种创新。对该领域的几乎所有传统企业而言，它都还是一片新天地。

引领第三代半导体市场？

第三代半导体是以碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）等为材料的芯片，可释放出更高的功能，能承受更高的温度，常用于军事雷达装置或电动车。鉴于目前无一国在这一尚年轻的技术领域占主导地位，中国有良好机会，成为国际芯片领军者。

本文作者泽林

美国的克里科技集团（CREE Inc. ）和日本的住友电工株式会社（Sumitomo Electric Industries Ltd.）等在国际上处领先地位的芯片巨头刚着手扩大相关业务。中国的三安光电（Sanan Optoelectronics Co. Ltd.）和国家电子科技集团公司（China Electronics Technology Group Corp）则已取得了重要进展。一旦中国制造商具备了竞争力，仅因其巨大的国内市场便可确立标准。

美国也提供国家补贴

不过，美国没有睡觉。根据新计划，未来数年，将有250亿美元的国家补贴流入美国的芯片制造厂家。然而，这并不意味着，美国已赢得建起最强大半导体产业的竞赛。因为，尽管采取了各种制裁措施、拥有某种领先性，多年来，美国未能产生出强劲的新锐企业。长年称大的英特尔早已不再像以前那么具有创新性。因此，直接受到美国禁运影响的中国巨擘--中芯国际和华为现在将各自的专业知识融合在一起，开发出全新的芯片，完全是有可能的。

弗朗克·泽林(Frank Sieren)是德国之声的专栏作者，已经在北京生活了20年。

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