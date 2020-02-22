泽林视点：直播痛苦 分担痛苦

（德国之声中文网）上周以来，武汉全市范围内对所有住宅小区实行封闭管理。疫情重灾区的居民每周只能出门两次买菜购物。凡是发现新冠肺炎确诊或疑似患者的楼栋单元施行严格的封控管理。中国人讽刺这种做法叫"温水煮青蛙"，也就是说循序渐进地加强措施，不是立刻刺激到人，而是让人们逐渐适应现在这种危险的处境。即便是在千里之外的北京，现在人们也只在必要的情况下才会出门。

对于成千上万的中国人来说，他们正在经历一种很极端的心理时期。不过令人惊奇的是，多数中国人面对现实心态都挺放松。这大概和中国相对不错的网络基建不无关系。即便是在疫情出现前，中国人在虚拟世界花的时间也远远多于欧洲人。可能没有什么地方像中国这样，可以在网上解决这么多问题、便捷实惠地买东西或者订餐。中文网络上娱乐内容如此之多，令人难以想象，从各种各样的视频到网络游戏，再到功能多样的聊天应用程序如微信，真是无奇不有。在疫情的背景下，整个生活都搬到了网上。这是一个中国人早已熟悉的世界。也正是如此，人们心里那种被关起来的感觉可能也由此变得小了一些。

全球最大的网络直播市场蓬勃发展

网络直播行业正在经历新一轮快速增长期。而且在新冠病毒疫情出现前，中国已经是全球最大的网络直播市场。上千万的活跃用户遍及900多个直播平台。这其中就包括不计其数的网红。一些网红利用直播平台或取了名，或取了利，或者名利双收。比如带货王李佳琦是淘宝上的"口红一哥"。想看这些网红正在做什么，根本用不着出门。

网络直播并不是只在新近的疫情时期是一门赚钱的买卖。据著名会计师事务所德勤公司的计算，2018年直播带来44亿美元的销售额。很多时候网红们从大企业接单，但是粉丝们也可以直接在平台上打赏，几乎所有直播平台都提供与数字支付相联的打赏功能。换句话说，这就是数字化的小费。现在中国所有大企业都通过网络直播的方式推广自己的产品。这种销售方式尤其能够吸引到年轻人。网红们不但给产品新增了传统销售渠道获得不了的顾客群，同时顾客的忠诚度以及消费者对产品和服务的信赖度也随着这种网上直接推广的传播形式得到了加强。

直播平台上的音乐会、授课和健身

新冠病毒让网络直播上的业务范围变得越来越广。健身房在网上提供更多的在线课程，音乐厅举办"云音乐节"。由于中国各地的学校尚未复课，本着"停课不停学"的原则，教师在网络上直播授课也在各地出现。中国教育部还开通了国家中小学网络云平台供各地学生使用学习。中国工信部部署百度、阿里、中国电信、中国移动、中国联通网宿、华为等企业全面提供技术保障支持，协调7000个服务器，90T带宽，可供5000万学生同时在线使用，确保网络畅通。

德国之声专栏作者泽林

还有原本在中国比较少见的在家办公模式也随着隔离措施的加强变得十分普及。而以提供视频会议功能为主的手机应用程序也借机火了一把。例如智能移动办公平台钉钉的下载安装量在短时间内从第37位一跃升至第3位。腾讯旗下的企业版微信的应用率也从未像现在这样高。现在很多雇员甚至抱怨工作负担更重了，因为工作时间和个人时间之间明显缺少了界限。有一些公司要求员工定时上线直播自己在家的工作场景，以确保没有人在偷懒。对于企业来说，对员工的信任虽然重要，但是检查的效果更佳。不过如果雇员往积极的方面想的话，去公司办公室之前总还需要好好梳洗打扮一番，在家开视频会议，只需要把应用程序中的美颜功能打开就够了。

如果缺少了网速的保障，如果中国人面对新科技不是这份开放的态度，那么这一切都不可能实现。即便是疫情也不会阻碍中国人的适应能力以及乐于尝试新鲜事物的精神。刚好相反，他们充分利用了正在面对的困境。

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增进凝聚力

中国政府也注意到网络直播的潜力，也加紧了对这一传播新渠道的使用，例如在网上直播 卫健委的新闻发布会，还有武汉雷神山和火神山两所临时医院的建设全过程也都在网上直播。最高峰时期超过6000万人同时在线观看临时医院的建设过程。这当中肯定有些人是因为无聊无事可做而观看，但是成千上万的人一同观看也创造了一股凝聚力，这有助于人们相互鼓舞，而不会觉得局势已经失控。这种直播也让人们感觉到，在这种特殊的心理时期他们并不孤独。痛苦被分担一次，就只剩下一半，更不要提（通过直播）被数以百万次分担。

这样的交流有多重要，会带来怎样的情绪？不久前小米举行的在线发布会上就可以感受得到。作为湖北人的小米公司总裁雷军在介绍新产品前，动情地对观众们说："武汉是英雄的城市，勇敢、自信、乐观的武汉人民一定可以战胜疫情。生活可以被疫情影响，但我们决不能被疫情打败 。 "这并不只是像一些西方人会立刻想到的宣传，对于那些身处疫情当中的人们来说，这是他们中的一员发出的一条重要讯息。当疫情过去之后，这样的画面和文字以及网络上所凝结起来的凝聚力，也将和疫情中人们所经历的一切痛苦和磨难一起留在中国人的集体记忆中。



2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” 范冰冰破财挡灾 以前频频亮相的中国影星范冰冰今年人间蒸发了一百多天，因为她摊上了逃税案。最终的结果是，范冰冰公开检讨，同时被处以高达8.8亿人民币罚款，不过这位片酬天价的女星躲过了刑事指控。她的麻烦始于今年5月，前中国央视主持人崔永元将一组“阴阳合同”在网上曝光，暗指范冰冰拥有灰色收入。范冰冰事件也波及到整个中国娱乐圈：当局宣布要整治演艺圈的逃税以及收入过高问题。中国的演艺圈一度流行着这样一句话“你补税了吗？”

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” #MeToo遇朱军 另外一名中国央视名嘴今年也受到关注：春晚老面孔朱军7月被曝光骚扰女实习生，一篇记录详细的文章在微博得到广泛转发和讨论。朱军否认性侵指控并起诉爆料者，认为对方侵犯其名誉权。朱军之外，今年还有多名中国公益人士、作家以及宗教人士卷入#MeToo事件，被指控曾对女性进行性骚扰。

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” 蓝衣姐姐和红衣姐姐 北京人大记者会上的这一幕迅速在中国的互联网上传播开来：身穿红色衣服的记者提出问题时，站在她身边的蓝衣记者先是表现出不屑，看上去被自己旁边的这位烦得够呛。之后她皱皱眉，大力翻好几个白眼把头转了过去。这段视频被广泛传播，蓝衣记者翻白眼更被人做成了表情包。

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” 网红唱国歌惹祸 网红女主播杨凯莉（网名莉哥）10月份在一次直播中，以开玩笑的方式随口哼唱了几句中国国歌，惹来大祸。20岁的她遭到了警方拘留5天的处罚，原因是“有辱国歌尊严”。国歌事件之后又发生国旗事件，11月苏州马拉松赛场冲刺阶段发生了争议一幕：中国选手被志愿者递国旗而打乱节奏，疑因此错失冠军，引发舆论热议。

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” 马爸爸不干了 今年教师节，阿里巴巴老总马云宣布将在明年辞去董事局主席一职。接受《纽约时报》采访时马云透露会专注教育慈善。也许是英雄所见略同，就在马云宣布辞职前几个月，商界“超人”李嘉诚也宣布卸任董事会主席，由长子李泽钜接棒。马云的财富并未受辞职消息的影响，根据今年10月发布的胡润富豪榜，他以2700亿资产时隔四年再次成为中国首富。

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” 刘强东被曝性侵 京东创始人刘强东今年8月在美国因涉嫌性侵被捕。根据受害人对警方的供述，刘强东甚至告诉她，她可以像邓文迪一样。刘强东与“奶茶妹妹”原本为人津津乐道的爱情故事因此蒙上阴影。美国检方圣诞前夕宣布不对刘强东予以起诉。涉事女生律师表示事情还没完，也许刘强东明年还得面临诉讼。

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” 孔琳琳英国闹场 英国保守党9月召开的年会座谈会出现火爆一幕：中国央视记者孔琳琳当场发炮，批评正在发言的保守党人权委员会副主席罗杰斯，她向罗杰斯大叫：“你是骗子，你是反中的……” 她还掌掴指示其离开的工作人员。事件上升到外交层面。中国大使馆和央视都要求英方道歉。48岁的她后来被英国警方以普通袭击罪起诉。

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” 永远的金大侠 《明报》创办人、笔名金庸的武侠小说泰斗查良镛10月末离世，享年94岁。死讯震动整个华文社会。他生前创作的武侠小说部部情节丰富而曲折多变，笔下人物个性鲜明。查良镛还创办《明报》，除了连载武侠小说，还亲笔撰写《明报》社评达二十年。

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” 黑马韩国瑜 韩国瑜言语大胆，非典型政客的风格受到民众喜爱，在“九合一”选战期间人气急升，掀起一阵“韩流”，最终击败了原先支持率甚高的民进党参选人陈其迈。因为争议的言行，他也被比喻为“台湾特朗普”，这名话题政客的惊人言论包括提倡摩天轮和汽车旅馆结合，兴建“爱情摩天轮”，发展爱情观光。

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” 金马奖得主傅榆 这届金马奖之前，许多人或许都没听说过这位台湾导演的名字。傅榆凭借纪录片《我们的青春，在台湾》获得2018年金马奖最佳纪录片奖。她在发表获奖感言时呼吁台湾应该被当成“真正独立的个体”来看待引发议，颁奖礼之后，许多大陆艺人在社交平台上表明爱国立场。台湾总统蔡英文发出回应，称以今年的金马奖为荣。

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” 面包师傅吴宝春 台湾著名面包师父吴宝春年末在上海的分店开张，却因为两年前的一篇新闻报导，被中国民众定为“台独”，点评网站遭到恶搞，吴宝春随即发声明支持“九二共识”，又引发台湾民众挞伐。他现在也许内心很是崩溃，只有一个念头：我只想要卖个面包呀！

2018年，那些热点名人和不小心成名的新“网红” “华为公主”孟晚舟 2018年走到年末，有一个名字突然登上各国媒体的头条。她就是华为创办人任正非的女儿孟晚舟。12月初，加拿大警方应美国方面的要求，在孟晚舟于温哥华转机时将她逮捕。外界担忧该案件会给原本紧张的美中关系雪上加霜。孟晚舟现已已交保获释，但这场风波并未停息，案件明年将继续聆讯，就在农历大年初二2月6日这一天。 作者: 文木



专栏作家Frank Sieren在北京生活超过二十年。

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