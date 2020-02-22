泽林视点：直播痛苦 分担痛苦

在抗击新冠病毒的背景下，中国的城市都在实施严格的封锁或隔离规定，居民们很少出门上街。不过这却带来了网络直播行业的新一轮蓬勃发展。专栏作者泽林认为，新冠病毒并没有让中国的创新力就此瘫痪。
（德国之声中文网）上周以来，武汉全市范围内对所有住宅小区实行封闭管理。疫情重灾区的居民每周只能出门两次买菜购物。凡是发现新冠肺炎确诊或疑似患者的楼栋单元施行严格的封控管理。中国人讽刺这种做法叫"温水煮青蛙"，也就是说循序渐进地加强措施，不是立刻刺激到人，而是让人们逐渐适应现在这种危险的处境。即便是在千里之外的北京，现在人们也只在必要的情况下才会出门。
对于成千上万的中国人来说，他们正在经历一种很极端的心理时期。不过令人惊奇的是，多数中国人面对现实心态都挺放松。这大概和中国相对不错的网络基建不无关系。即便是在疫情出现前，中国人在虚拟世界花的时间也远远多于欧洲人。可能没有什么地方像中国这样，可以在网上解决这么多问题、便捷实惠地买东西或者订餐。中文网络上娱乐内容如此之多，令人难以想象，从各种各样的视频到网络游戏，再到功能多样的聊天应用程序如微信，真是无奇不有。在疫情的背景下，整个生活都搬到了网上。这是一个中国人早已熟悉的世界。也正是如此，人们心里那种被关起来的感觉可能也由此变得小了一些。
全球最大的网络直播市场蓬勃发展
网络直播行业正在经历新一轮快速增长期。而且在新冠病毒疫情出现前，中国已经是全球最大的网络直播市场。上千万的活跃用户遍及900多个直播平台。这其中就包括不计其数的网红。一些网红利用直播平台或取了名，或取了利，或者名利双收。比如带货王李佳琦是淘宝上的"口红一哥"。想看这些网红正在做什么，根本用不着出门。
网络直播并不是只在新近的疫情时期是一门赚钱的买卖。据著名会计师事务所德勤公司的计算，2018年直播带来44亿美元的销售额。很多时候网红们从大企业接单，但是粉丝们也可以直接在平台上打赏，几乎所有直播平台都提供与数字支付相联的打赏功能。换句话说，这就是数字化的小费。现在中国所有大企业都通过网络直播的方式推广自己的产品。这种销售方式尤其能够吸引到年轻人。网红们不但给产品新增了传统销售渠道获得不了的顾客群，同时顾客的忠诚度以及消费者对产品和服务的信赖度也随着这种网上直接推广的传播形式得到了加强。
直播平台上的音乐会、授课和健身
新冠病毒让网络直播上的业务范围变得越来越广。健身房在网上提供更多的在线课程，音乐厅举办"云音乐节"。由于中国各地的学校尚未复课，本着"停课不停学"的原则，教师在网络上直播授课也在各地出现。中国教育部还开通了国家中小学网络云平台供各地学生使用学习。中国工信部部署百度、阿里、中国电信、中国移动、中国联通网宿、华为等企业全面提供技术保障支持，协调7000个服务器，90T带宽，可供5000万学生同时在线使用，确保网络畅通。
还有原本在中国比较少见的在家办公模式也随着隔离措施的加强变得十分普及。而以提供视频会议功能为主的手机应用程序也借机火了一把。例如智能移动办公平台钉钉的下载安装量在短时间内从第37位一跃升至第3位。腾讯旗下的企业版微信的应用率也从未像现在这样高。现在很多雇员甚至抱怨工作负担更重了，因为工作时间和个人时间之间明显缺少了界限。有一些公司要求员工定时上线直播自己在家的工作场景，以确保没有人在偷懒。对于企业来说，对员工的信任虽然重要，但是检查的效果更佳。不过如果雇员往积极的方面想的话，去公司办公室之前总还需要好好梳洗打扮一番，在家开视频会议，只需要把应用程序中的美颜功能打开就够了。
如果缺少了网速的保障，如果中国人面对新科技不是这份开放的态度，那么这一切都不可能实现。即便是疫情也不会阻碍中国人的适应能力以及乐于尝试新鲜事物的精神。刚好相反，他们充分利用了正在面对的困境。
增进凝聚力
中国政府也注意到网络直播的潜力，也加紧了对这一传播新渠道的使用，例如在网上直播 卫健委的新闻发布会，还有武汉雷神山和火神山两所临时医院的建设全过程也都在网上直播。最高峰时期超过6000万人同时在线观看临时医院的建设过程。这当中肯定有些人是因为无聊无事可做而观看，但是成千上万的人一同观看也创造了一股凝聚力，这有助于人们相互鼓舞，而不会觉得局势已经失控。这种直播也让人们感觉到，在这种特殊的心理时期他们并不孤独。痛苦被分担一次，就只剩下一半，更不要提（通过直播）被数以百万次分担。
这样的交流有多重要，会带来怎样的情绪？不久前小米举行的在线发布会上就可以感受得到。作为湖北人的小米公司总裁雷军在介绍新产品前，动情地对观众们说："武汉是英雄的城市，勇敢、自信、乐观的武汉人民一定可以战胜疫情。生活可以被疫情影响，但我们决不能被疫情打败 。 "这并不只是像一些西方人会立刻想到的宣传，对于那些身处疫情当中的人们来说，这是他们中的一员发出的一条重要讯息。当疫情过去之后，这样的画面和文字以及网络上所凝结起来的凝聚力，也将和疫情中人们所经历的一切痛苦和磨难一起留在中国人的集体记忆中。
专栏作家Frank Sieren在北京生活超过二十年。
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