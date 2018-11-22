泽林视点：狗在中国的命运

（德国之声中文网）尽管2018年是中国的狗年，但狗在中国的命运似乎并没有因此而改善。2022年亚运会东道主杭州上周发布的一项行政命令，令当地的狗及其主人们陷入了困境：34个品种的狗被禁止饲养，其中包括狼狗、斗牛犬以及一些中国本土狗都在禁止之列。每天七点至晚间七点，不得上街溜狗。而公园和集市则实行全天候禁狗。不系狗绳上街，一经发现将处以高额罚款。未经登记的狗则一律没收。

其他城市，如北京、成都和武汉，也宣布了类似的禁狗措施。在汶山，溜狗时间被规定在晚间22点之后。微博上养狗者们怨声载道，有人写道："从现在开始，我们的狗不得不开始过暗无天日的生活了。"之所以采取这类严厉措施，是因为此前曾多次发生狗咬人的事件。杭州最近一起引起广泛关注的狗咬人事件中，一位年轻母亲带着孩子遭到小狗的袭击，母亲情急之下踢了狗一脚，不料狗主人怒不可遏，将这位母亲打倒在地。其实，事件中到底是谁失去了理智，显而易见。

动物保护意识有待提高

尽管中国人现在对宠物的宠爱程度毫不逊于对待自己的子孙，中国政府更是将熊猫作为神通广大的外交密器，但是在动物保护方面，中国仍有很多缺失。中国迄今为止还没有确保动物不受暴力、虐待以及保障其拥有适当生长环境的动物保护法。也正因为如此，很多人对动物的幸福感和虐待动物的行为无动于衷。遍布大小城市的私人动物园和水族馆里，这一现象尤为明显。动物园的赚钱压力当然要由这些动物来承担。

动物园参观者虐待动物的事件也时有发生。今年四月，福州的一群游客集体向袋鼠投掷石块，直到袋鼠被活活砸死。本月初同样是在福建，一条37岁的老鳄鱼也被游客的石块严重砸伤。两起事件中，涉事游客都表示，他们之所以投掷石块，是为了让动物活动起来。中国官媒《人民日报》称：以虐待动物取乐，是一种冷血的快感。措辞严厉的批评固然重要，但是相应的启蒙却更有效。虐待动物的视频往往会传遍世界，这对中国扩充软实力的努力无疑是一种打击。

动物试验仍属法定义务

在中国，即便是化妆品行业，也必须要进行动物试验。欧盟早在2003年就禁止了动物试验。有关开展动物试验的法定义务，不仅适用于中国本土企业，外国企业也同样如此。即便某种产品已经通过了不需要动物的试验，并获得了欧盟的批准，只要该产品想在中国市场上市，就必须再进行动物试验。鉴于中国市场庞大，多数公司只好入乡随俗。

另一方面，中国也取得了长足的进步。今年十月，北京宣布放松对药用虎骨和犀牛角的交易限制后，立即引发国际抗议浪潮。而中国也在不久之后收回成命。正如世界保护野生动物基金会的金耐德（Margaret Kinnaird）所言："中国收回成命的做法，有利于保持该国在打击非法动物交易领域的领袖地位。"事实上，特朗普治下的美国在环境和物种保护方面正在退步，而过去几年，中国则在这一领域付出了切实的努力。2014年，中国立法，对买卖和食用受保护动物行为予以严厉惩治。杀食大熊猫、金丝猴或黑熊者，将被判处十年以上徒刑，购买非法猎物者，也将面临最多三年的监禁。

今年年初启动的不论新旧全面禁止象牙买卖的法规也具有里程碑意义。中国长期以来一直是世界上最大的象牙市场。全球象牙交易中的70%最终都会流向中国市场。一向喜欢以"中国五千年悠久历史"作为借口的北京，这一次没有理会民族主义者们有关牙雕牙饰属于中国传统文化的说辞。为了让广大民众接受禁令，当局请篮球明星姚明作为宣传大使。随处可见的大幅招贴画上写道，象牙虽然漂亮，但上面却沾着血。"这些血迹是清洗不掉的。"此外，中国人还发起了反对食用鱼翅的运动。从2011年到现在，中国鱼翅的消费量已经下降了70%。

本文作者泽林

中国人要求加强动物保护

中国民众在动物保护方面变得越来越积极主动。目前，中国已经有200多个从事动物保护的非政府组织。玉林一年一度的狗肉节也受到越来越多年轻人的抵制。2016年，共有1100万中国人联署了禁止狗肉节的请愿书。今年，积极分子们又在通往玉林的道路上拦截运狗车辆，并为流浪狗设立了临时收容站。

中国农业部副部长余康震表示，今后中国的大规模工业化养殖基地的条件也将得到改善。去年的一次会议上，余康震甚至表示中国负有"历史使命"，并表达了具有"动物保护先进理念"国家开展交流的意愿。由于中产阶级不断壮大，中国每年的肉鱼消费递增6%。动物保护组织发起的一项民调显示，51%的中国人支持以符合动物天性的方式进行家畜饲养。