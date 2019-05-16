泽林视点：特朗普的防火墙

（德国之声中文网）它来得并不完全让人意外：美国总统特朗普将华为列入危及美国国家安全的企业黑名单。一旦90天暂缓期届满，这家中国电信康采恩将不再被允许从美国企业购买技术。华为的多功能手机虽还能用谷歌的安桌操作系统，但没有了许可，很快就不再能使用该系统的升级版；此外，新出的手机也不再能打开Play Store，即谷歌的中心"生态系统"，通过它可以下载各种应用软件、音乐、影片、书籍及其它更多东西，在中国，这不会构成大问题。而对海外的华为主顾们来说，它却是一个大缺陷。

如果未来3个月内无法达成一致--这是完全可能的--晶片生产商高通和英特尔以及德国的英飞凌（Infineon）也可能很快就不再能为华为供货。但是，无论出现哪种情况，特朗普的严厉措施都不意味着华为末日来临，甚至也不意味着华为会在国际上孤立。

全球5G领袖

这是因为，华为是全球最大的网络装备商。而涉及5G标准，华为几乎领先所有其它供应商一步。若论性价比，华为的多功能手机更是天下无敌。所以，迄今只有澳大利亚和新西兰屈服于美国的压力，完全放弃使用华为网络技术。而即使是德国和英国，虽同样受到华盛顿施压，也让自己的市场对华为有条件开放。放眼全球，独美国一家才在本国完全禁销华为手机。

原因很明显：特朗普所关心的是尽可能制约中国这个经济、技术竞争对手。美国人不愿让别人分享世界首强地位。安全风险云云基本只是借口。直到今天，美国政府都不能证明，华为的确构成一种安全风险。而该企业之所以会被盯上，只因为它是中国第一家能在国际上立足的高技术企业。

华为不惊慌

遭遇特朗普的禁令，华为并未惊慌失措。华为方面称，对这样的严峻局面早有准备，并已开发出了自己的操作系统，而它所需晶片的一大部分业已自行生产。74岁的企业创始人任正非说，"美国低估了我们的力量"，"我们不再能被孤立于世界。"

事实也的确如此。尽管外国电信网络系统在华并不遭禁、三星和苹果可不受限制销售其手机，华为仍不仅成功地开拓了中国市场，而且占领了很大一部分世界市场。现在，华为不止是全球最大的网络装备商，而且是仅次于三星的全球第二大手机生产商--位于苹果之前。尤其在中国这个世界上最大的增长市场，市场占有量发生急剧位移：去年，苹果在中国的多功能手机销售量减少13％，华为则增加了16％。目前，华为的市场占有量为27％，是苹果的3倍。

不过，特朗普倒也并非全无道理：中国人对谷歌、脸书、推特和Whatsapp屏蔽自己的市场，从而使阿里巴巴、百度和微信得以繁荣。尽管如此，这位美国总统的战略依旧属于短视。他不是想法设法使华为尽可能紧密地与美国市场绑在一起，以便在其依赖性足够大的那一天，强迫它做出妥协，而是只得到了这样的结果：华为将尤其快速地独立于美国供应商。中国人对德国汽车产业的做法则截然相反。他们先是做到了：让大众目前将其所生产汽车的40％在中国销售；现在，他们便可以参与决策了，以规定德国汽车业在华未来走向。相反，华为现在尚能摆脱美国的掣肘，走上自己的路。

铁幕2.0？

因此，某些人现在便已有了"铁幕2.0"这一说法，指称一种未来的世界秩序，在那里，存在着两种不同的数字体系，因其技术标准不同而相互隔绝。在其中的一半技术区，配置了使用华为技术的百度联网自动驾驶汽车统领市场；在另一半技术区，则是谷歌和特斯拉称雄。

特朗普面临的问题是，现在就已显示出，在这些新领域，中国在技术上的发展快得多，因为，它拥有一个能掌握更多数据的更大市场。还有，中国人能提供价钱更便宜的新技术，因为，他们能在国内市场实现高得多的销量。

因此，世上绝大多数国家未参与禁用华为5G技术。而特朗普则正在孤立美国，并使美国游离于新的重要创新推动。亚洲人不参与，非洲人和南美人也不参与。而且，很幸运，欧洲人甚至会更加自立。

本文作者20多年来生活在北京。