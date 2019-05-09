泽林视点：特朗普在加大风险

（德国之声中文网）此番矛盾激化令人感到意外：因为此前的消息称，谈判进展顺利，中美两国会在近期内签署贸易协定。然而，特朗普突然在本周初发出威胁称，本周五将对中国产品的关税提升至25%。这位美国总统发推称，谈判进展过于缓慢，中国人想重新谈判，他不会接受这种做法云云。

经过短暂思考，中国外交部于周二宣布，尽管美国发出威胁，但中方还是会在本周派团参加谈判。这是很淡定的做派。面对如此的敲诈勒索，中方完全可以中断谈判。外交部发言人耿爽表示："我们将会了解情况，中方的立场是明确而稳定的，美方也清楚中国的立场。"

美国人感觉被逼进了危险境地

历时数月的谈判进入关键阶段的时刻，特朗普之所以能够做出这种不计后果的表态，一方面显然是基于他一贯的谈判风格。另一方面，这也同全球势力范围的转移有关：华盛顿的活动空间变得越来越小，忧虑却越来越大。苏联解体之后，面对崛起的中国，一枝独秀的超级大国-美国几乎天天都在丧失其影响力。美国觉得已经被逼入了死角，因而腔调也变得越来越强硬。

与之相呼应的是，美国近期内向日本海岸增派一艘LHA-6级航空母舰。美国海军宣称："印度洋和太平洋地区的安全局势，令美方有必要向该地区增派战斗力强大的军舰。"LHA-6级航母是美国海军中最现代化的军舰之一，主要用于辅助进攻。这种航母可以承载20架F-35B战机、多个直升机编队、一千七百名海军陆战队士兵以及上千名其他兵种官兵。这种进攻型航母由拥有隐形技术的运输船护航，以达到秘密登陆的目的。传统上，驻扎日本的还有一艘可承载85架战机的尼米兹级航空母舰 - USS里根号。

里根号航空母舰停靠香港

与此同时，另一艘尼米兹级航母-USS林肯号，"突然开往伊朗方向"。美国总统安全顾问伯尔顿表示："我们不希望同伊朗发生战争，但我们随时准备着对任何进攻予以回击。"中国是伊朗的紧密盟友和对伊制裁的反对者。两周前，美方宣布，将会对任何购买伊朗原油的国家实施制裁。

中国海军展示实力

中国举行海军阅兵式，以纪念海军建军70周年。而几天之后，美国即做出上述决定。在青岛附近举行的中国海军阅兵式上，中方公开展示了32艘军舰和39架战斗机，其中包括中国第一艘航母 - 辽宁号。

青岛阅兵式上可以看出，中国海军越来越多地装备了超音速反舰导弹，这要比美国的亚音速导弹射程更远。美国的部分导弹技术还源自冷战时期。北京展示的"南昌号"十万吨级隐形驱逐舰配备了最现代化的技术，能够发现隐蔽目标。正是这些高科技军舰令华盛顿大为紧张。除了向日本增派航母之外，过去几个月来，美军还扩大了在中国提出主权索求的南沙群岛附近以及台湾海峡的活动频度。

为海战做好准备

华盛顿很清楚：如果中美之间爆发军事冲突，那绝不会是网络战或核战争，因为双方想必都不愿承担如此大的风险。最大的可能性则是爆发海战。中国人现在正在尽最大努力，以便在发生海战的情况下，能够打破防备良好的航母战斗群。美方无疑是具备这种能力的。拥有这种能力需要具备潜艇、战舰、战斗机以及用于协调进攻的卫星组合。

尽管北京正在大力发展海军，发展速度超过了世界上任何国家。但中国发动攻击的可能性并不高。首要原因是，中国人仍能通过较为廉价高效的经济手段扩展其地缘政治的势力范围。借助"海上丝绸之路"，中国人建起了连接印度洋沿岸多个港口、直抵非洲的"珍珠链"。这首先是出于经济考量，但是必要情况下，中国海军舰只当然也可以使用这些港口来加油、补充弹药和补给。

不过，中国在南中国海的激进作为显然就无法用经济考量来解释了。中国显然是要在这里建立起一个巨大的缓冲区，以增加敌方从海上发起进攻的难度。美国理所当然地把中方的行为视作是对美国在印太霸主地位的攻势。然而，由于该地区已经几乎没有国家向美国发出求助呼吁，美国很难为其在亚洲海域的军事存在找到理由。

争夺伊朗的雇佣战争

崛起与没落中的世界大国之间发生海战的风险，就目前而言，并不很高。但随着美军向亚洲转移，爆发军事冲突的风险已经明显升高。而且还有可能爆发间接战争，比如争夺伊朗的代理人战争。

专栏作者泽林

一般来说，世界舞台上的霸主争夺中，正在走下坡路的大国往往冒的风险更大，因为对旧霸主来说，他能赢得的新东西不多，可能失去的却有太多太多。因此，相对于正在崛起的大国而言，旧霸主更有可能会孤注一掷。美国军方现在已拟定计划研发机器人护卫舰和无人驾驶潜艇，以便应对最高风险度的海上冲突。即便股市暴跌，甚至供给陷入困境，在不付出人命代价的情况下击沉舰只也更容易被美国公众社会所接受。

值得庆幸的是，目前局势还没有到这样的地步。当前亚洲以及伊朗的紧张局势显示出，美国正在全球范围内进一步施加压力。特朗普显然也处在两难境地：一方面他不想自愿放弃美国迄今为止的势力范围，另一方面，他又已经向美国民众承诺，让驻外美军官兵回家。这种犹豫不决的姿态也表现在贸易争端中：特朗普一方面想在选民意识到腰包变瘪之前，尽快结束贸易争端，另一方面，他又要以胜利者姿态结束争端。现在特朗普加大筹码的同时，风险也增加了许多。

本台专栏作者泽林20多年来一直生活在北京。

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