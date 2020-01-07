泽林视点：特朗普危险的短视行为

（德国之声中文网）若美国人攻击伊朗，也会直接伤及中国的战略利益。和世界各国一样，1月3日夜间，北京也只能眼睁睁看着美国总统特朗普如何指令清除伊朗悍将苏莱曼尼。此后，即便是敌视伊朗的巴格达政府也要求美国军队撤出伊拉克。1月8日夜间，伊朗以对伊拉克境内的美军基地实施导弹攻击作出反应。

对中国而言，中东地区局势也是"兹事体大"。原油消费全球排名第二的中国从该地区进口的原油占进口总量的50%。虽在向中国出口石油的国家中仅位居第七，但数年来，伊朗已成为北京的一个密切的经济、外交伙伴。中国是伊朗最大的贸易伙伴。中国在该国的投资也不停上升，--从2005至2018年，投资额超过270亿美元。去年夏季，两国达成一致：未来25年里，中国向伊朗能源领域投资2800亿美元、向基础设施和制造业投资1200亿美元；作为交换，北京获得价格更低的原油；相关生意以中国人民币或俄罗斯卢布结算，因为，俄罗斯企业亦将被邀请参与其中。

伊朗--对"新丝绸之路"有重要意义

这样，对中国的"新丝绸之路"而言，伊朗扮演着日益重要的角色。这一地理战略的百年大计项目的最重要轴心之一是从中国经巴基斯坦和伊朗，直抵伊斯坦布尔，再从那里继续延伸至希腊的比雷埃夫斯港（Piräus）。而巴基斯坦的瓜达尔（Gwadar）深水港毗邻巴-伊边界和全球40%的原油运输所经由的霍尔木兹海峡。根据计划，未来应能经由巴基斯坦境内经济走廊，将原油和货物从该港直接输往中国。巴基斯坦有着与伊朗和中国的共同边界，而若走北方路线，货物需经过3个中亚国家。

因此，中国政府无论如何都要阻止，因美国的干涉地区局势不稳，以致爆发一场公开的战争。特朗普肯定不是有着高度外交敏锐感觉的地缘政治大家。不过，军事打击伊朗也会触及中国人，这一点，他也该清楚，而且，很可能，这一点也符合他之所愿。

北京在中东的战略具长期眼光，讲求作为一种平衡力量影响德黑兰，--注重生意，但无意于军事冒险。而随着美中关系自特朗普就任以来越变越糟，重心出现了位移：北京日益重视以一位亲密伙伴和反制美国霸权主义要求的平衡力量的形象出现。

专栏作者Frank Sieren

中国和伊朗深化双边"战略关系"

去年12月底，伊朗外长扎里夫刚在北京会晤了中国同事王毅，以"继续加深战略关系"。这是两国间一年内的第四次高阶会晤。军事上，两国也靠得更紧：多年里向德黑兰出售军火的中国新近刚同伊朗和俄罗斯武装力量在阿曼湾举行了为期4天海上演习。中国国防部称，这只是三国武装力量之间的一次"正常军事交流"；而伊朗海军上将塔哈尼（Gholamreza Tahani）的说法就露骨得多了：此次军演是"伊朗无法被孤立"的明证。

此言并非杜撰，这一点也可从有关伊朗核协议的讨论中看出。因军事打击被逼到墙角的德黑兰现在宣布要退出。2015年，在伊朗和联合国安理会5个常任理事国--美中俄法英及欧盟之间谈判达成的核协议旨在遏止伊朗在地区的主导地位。很多人庆贺该协议是外交成果。北京和布鲁塞尔，但还有俄罗斯，还从未像在这件事情上一样如此密切合作过，当时的关键是，说服时任美国总统奥巴马相信，与伊朗达成这一交易对世界稳定而言是好的。时任德国外长施泰因迈尔和中国外长王毅当时扮演了重要角色。

"史上最糟交易"

特朗普的看法则截然不同，并于2018年5月单方面宣布退出这个"史上最糟交易"。当时，欧盟就已不愿参与特朗普的制裁及其"极限施压"战略。当时，德国与中国就有着比同美国更大的政治共同点。然而，德国政界过于犹豫，未能明确宣示，特朗普的政策不符合我们的利益和我们的传统。





伊朗外长扎里夫定期和中国外长王毅经常会晤

毕竟，伊朗外长扎里夫宣布了，若所有各方--包括美国在内--承认核协议、华盛顿取消制裁，伊朗愿意重返谈判桌。中国外交部也表示，该协议是遏止全球核武器扩散、保障中东和平与稳定的一个"重要支柱"。当然，各方都知道，特朗普不会同意。对他来说，更为重要的是，在总统选战中以一名坚定的领袖的面貌示人，并因此转移人们对比如所面临的弹劾调查程序的注意力。在此，正如在迄今的任期内那样，他的行动充满风险、极其短视，尤其让北京得个正着。

中国--理智的建设性声音

这样一来，中国正可以再一次在伊朗和世界舞台上显示出自己是一种理智的建设性声音：白宫里的特朗普将比过去任何时候都更多地听到尤其是来自新兴国家的呼声--要"一带一路"，不要"炸弹和磁盘列阵"。国际法上大成问题的对一名伊朗高阶军人的清除，以及特朗普关于必要时不惜轰炸伊朗境内文化遗址的狂妄宣布，使得本身亦侵犯人权的中国竟显得像是一个首先关注多级稳定的温和世界大国。而鉴于中国新近自己也成了美国的世界称霸诉求的牺牲品，北京在此便得到了更大的可信度。

中国外交部发言人耿爽批评美国在伊朗的所作所为时表示，"强权政治不得人心，不可持续"。他知道：美国以其战争言论和花费巨大的冲突在国际间日益丧失可信度、导致国际社会越来越分裂之时，中国的游戏空间则在增加。美国由此留下的每一个权力真空，中国都将立即试图填补。--悄然而行。

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